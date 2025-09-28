🚨 S-au închis urnele la alegerile din Republica Moldova. Începe numărarea voturilor. Au votat 1,6 milioane de moldoveni. Prezența, aproape 52%

Actualizări
- Băsescu: Ion Ceban, ar putea fi un bun ALIAT pentru Maia Sandu
- Jurnaliștii sunt la sediul PAS / Se așteaptă numărarea voturilor
- STOP VOT. Începe numărarea voturilor
- Mai puțin de o oră până la încheierea VOTULUI
- Mai mult de JUMĂTATE din moldovenii înscriși pe liste au votat
- Autoritățile din Moldova: Avem informații despre planuri de DESTABILIZARE în capitală
- Nicușor Dan îi trimite la vot pe basarabenii din România (VIDEO)
- Guvernul îi „îndulcește” pe jurnaliștii străini cu BUCURIA
- A fost depășit pragul de 40%, prezență la urne
- Maria Zaharova reacționează la postarea lui Durov: Occidentul acționează fără REMUȘCĂRI
- 254 de INCIDENTE confirmate: „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”
- Presa rusă: „Moldovenii au ieșit să voteze în alegeri TENSIONATE, sfâșiați între UE și Rusia”
- Poliția română contrazice MAE de la Chișinău: Amenințările cu bombă nu par a fi reale
- Prezența la vot de apropie de 40%
- Ceban: Lăsați moldovenii să voteze în voia lor
- Spray lacrimogen într-o secție de votare din IAȘI
- Zelenski: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă un RISC pentru Europa
- Maia Sandu face LIVE pe Facebook, la mijlocul zilei de vot (LIVE VIDEO)
- Cu MIREASA la secția de vot (FOTO)
- Pavel Durov spune că serviciile franceze i-au cerut să ELIMINE unele canale de Telegram moldovenești
- Peste 1 milion de moldoveni au votat
- Cozi uriașe în fața unei secții de vot, la MOSCOVA / Moldovenii au încins o HORĂ (VIDEO)
- În TRANSNISTRIA se votează cu EUROPA / Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria (VIDEO)
- Alerte cu BOMBĂ, în timpul votului
- TASS: Vot „activ” în Belarus
- Nicușor Dan spune că „de data asta”, alegerile din Moldova sunt „importante”
- Poliția depistează „transport organizat al alegătorilor din Rusia spre Belarus”
- 4.000 de site-uri sunt RESTRICȚIONATE
- Peste jumătate de cetățeni moldoveni au votat
- Dodon acuză OCCIDENTUL de implicare în campania electorală din Moldova
- Igor Dodon: Ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România - ANULAREA alegerilor
- Presa internațională, despre scrutinul din Republica Moldova
- Igor Dodon, votează - E ziua când poporul nu se teme, ci de popor se tem alții (LIVE VIDEO)
- MAE rus acuză regimul Maia Sandu de „represiuni politice de amploare”
- Premierul Moldovei: Foarte important: turul 2 nu va fi
- Liderul PAS: „Rusia nu ne-a respectat. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră”
- Usatîi face CRUCE pe buletinul de vot / „Nu mă voi căsători cu domnul Dodon sau cu doamna Sandu”
- 40 de INCIDENTE confirmate la vot
- Renato Usatîi, surpriza alegerilor? (LIVE VIDEO)
- Maia Sandu își îndeamnă poporul să reziste „TENTAȚIILOR bănești”
- Se vor ANULA alegerile din Moldova, pe modelul României? Ce răspunde Maia Sandu
- Maia Sandu, discurs dur în fața secției: Casa noastră scumpă este în PRIMEJDIE
- Președinta Maia Sandu votează la alegerile parlamentare ( LIVE VIDEO)
- Igor Dodon fusese pus pe lista unei secții de vot din MOSCOVA (VIDEO)
- Ceban, la secția de vot: Sunt și eu om
- Primul la vot - Ion Ceban, primarul interzis în România și Schengen (VIDEO)
- Primul votant al alegerilor parlamentare, o studentă din Japonia
21:18
Băsescu: Ion Ceban, ar putea fi un bun ALIAT pentru Maia Sandu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, are o primă reacție după finalul votului. Într-o intervenție la Digi24, acesta îl vede pe Ion Ceban „un aliat bun pentru Maia Sandu”.
“Primarul Chisinaului, Ion Ceban, ar putea fi un bun aliat pentru Maia Sandu”.
Cu toate acestea, fostul președinte consideră că PAS va câștiga alegerile.
Reamintim că Ion Ceban are interdicție de a intra în România și înm Spațiul Schengen.
21:15
Jurnaliștii sunt la sediul PAS / Se așteaptă numărarea voturilor
La sediul PAS s-au adunat majoritatea jurnaliștilor din Moldova șidin străinătate.
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare.
21:00
STOP VOT. Începe numărarea voturilor
Votul s-a încheiat în Republica Moldova.
La ora 21:00 au votat în total circa 1,59 milioane de alegători (51,9%), peste pragul de validare a scrutinului. Dintre aceștia, 263,8 mii au votat la secțiile de votare în străinătate și 12,2 mii în cele destinate alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului.
Pentru comparație, în 2024 la aceeași oră în diaspora s-au prezentat 225,9 mii de alegători în turul I și 313,6 mii în turul II.
La ora 21:30, Comisia Electorală Centrală va organiza o conferință de presă.
20:01
Mai puțin de o oră până la încheierea VOTULUI
A rămas mai ăuțin de o oră pâna la încheierea votului. Au votat, până la ora 20.00, 1.551.799 de cetățeni moldoveni.
În Republica Moldova nu vor fi exit-polluri. Numărătoarea va începe la ora 21.00 și va fi afișată, în timp real, pe site-ul autorităților și la partide.
Primele rezultate parțiale vor fi anunțate luni, la ora 10.00, într-o conferință de presă a Comisiei Electorale Centrale.
19:26
Mai mult de JUMĂTATE din moldovenii înscriși pe liste au votat
Prezența la vot a depășit pragul de 50%, iar numărul total al alegătorilor a ajuns la 1.521.388.
Chișinău are cei mai mulți votanți – 359.370 (52.45%).
În diaspora, și-au exprimat dreptul la vot peste 240 de mii de cetățeni.
18:31
Autoritățile din Moldova: Avem informații despre planuri de DESTABILIZARE în capitală
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.
Autoritățile nu precizează natura exactă a protestului anunțat sau cine sunt organizatorii, dar mesajul lor este clar: nu vor tolera încălcări ale legii.
„Forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale”, transmit autoritățile.
Igor Dodon a anunțat organizarea unui protest, luni, la ora 12.00, pentru „apărarea victoriei” din alegeri.
18:03
Nicușor Dan îi trimite la vot pe basarabenii din România (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan s-a filmat în curtea Palatului Cotroceni. Video, cu un mesaj pentru basarabenii din România, a ajuns pe Facebook.
„Dragi basarabeni din România, astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil”, le transmite Nicușor Dan.
17:59
Guvernul îi „îndulcește” pe jurnaliștii străini cu BUCURIA
Guvernul de la Chișinău îi „tratează” pe jurnaliștii străini, cum altfel?!, decât cu celebrele bomboane Bucuria, la centrul de presă organizat pentru aceștia.
Pentru că a fost un „interes deosebit” din partea reacțiilor de presă străină, Guvernul le-a organizat un centru special, cum se cuvine, reporterilor sosiți în capitala Moldovei. Vezi FOTO AICI.
17:29
A fost depășit pragul de 40%, prezență la urne
A fost depășit pragul de 40%. La ora 17.30, potrivit datelor oficiale, s-au prezentat la urne peste 1,3 milioane de moldoveni.
204 mii au votat în diaspora.
17:22
Maria Zaharova reacționează la postarea lui Durov: Occidentul acționează fără REMUȘCĂRI
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru TASS că Occidentul, în încercarea sa de a distruge încă o țară, acționează „fără nicio mutră de conștiință în toate domeniile”.
„Când Occidentul decide să distrugă un alt stat, acționează fără remușcări în toate domeniile”, a remarcat aceasta, comentând refuzul fondatorului Telegram, Pavel Durov, de a elimina unele canale Telegram moldovenești la cererea Franței, înainte de alegerile din Republica Moldova.
Maria Zaharova / sursa: profimedia images
„Alegerile parlamentare au loc duminică în Republica Moldova. Conform sondajelor de opinie, Partidul Acțiune și Solidaritate, care controlează parlamentul și guvernul, ar putea să nu-și mențină majoritatea în parlament, iar viitorul guvern ar putea fi o coaliție”, remarcă agenția rusă de presă.
17:08
254 de INCIDENTE confirmate: „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”
La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, până la ora 14.30, misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate, dintr-un total de 344 de cazuri prelucrate.
Au fost monitorizate 1290 de secții de vot, iar 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii.
Totodată, 94 de secții nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
Citește articolul AICI.
16:55
Presa rusă: „Moldovenii au ieșit să voteze în alegeri TENSIONATE, sfâșiați între UE și Rusia”
Presa din Rusia a tratat subiectul alegerilor din Republica Moldova. Mai multe materiale au fost difuzate de agenția de știri de stat TASS. Articole pe subiect au apărut și în publicația independentă The Moscow Times și în cotidianul de afaceri Kommersant.
Citește articolul AICI.
16:39
Poliția română contrazice MAE de la Chișinău: Amenințările cu bombă nu par a fi reale
Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că verificările preliminare făcute în coordonare cu Serviciul Român de Informații nu confirmă că amenințarea cu dispozitive explozive primită duminică, prin e-mail, ar fi una reală.
„Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire existența unor dispozitive explozive, la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Structurile competente au început imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.
Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliția Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, informează instituția.
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, a transmis, mai devreme, MAE de la Chișinău.
Potrivit ministerului, cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).
16:35
Prezența la vot de apropie de 40%
La ora 16.30, prezența la vot se apropie de 40% (37,33%), iar numărul total al alegătorilor a depășit 1,2 milioane.
16:21
Ceban: Lăsați moldovenii să voteze în voia lor
Lăsați moldovenii să voteze în voia lor și nu-i mai speriați în ziua alegerilor, scrie Ion Ceban, pe Facebook, la câteva ore după ce a votat.
„Chem politicienii și susținătorii lor să nu încalce legea și să nu facă propagandă”.
16:10
Spray lacrimogen într-o secție de votare din IAȘI
„O persoană a pătruns și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3. Forțele de ordine au reacționat prompt. Persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție”, informează Ministerul de Externe al Republicii Moldova.
Nicio persoană, care se afla în incinta secției de votare în momentul producerii incidentului, nu a avut de suferit și nu a fost nevoie de intervenția ambulanței”, au comunicat funcționarii din cadrul diplomației.
15:45
Zelenski: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă un RISC pentru Europa
Volodimir Zelenski comentează pe marginea scrutinului parlamentar din Moldova.
„Cred că Europa se confruntă cu riscuri. Nu putem spune pur și simplu că aceste alegeri sunt o afacere internă a Moldovei, deoarece Moldova este un viitor membru al UE, iar teritoriul său se învecinează cu țările europene. Rușii sunt foarte dornici să influențeze Moldova. Totul începe cu politica – am trecut și noi prin asta. Dacă își asigură propriile partide în parlament, următorul pas este să aibă propriul guvern și, în cele din urmă, propriul președinte. După aceea vine o prezență militară. Exact aceasta este direcția pe care o urmărește Rusia”, a spus Zelenski, într-o conferință de presă, potrivit Ukrinform.net.
Sursa: profimedia imagesÎn acest context, Zelenski a menționat autoproclamata republică transnistreană.
„Dacă Transnistria și oamenii care conduc acest teritoriu sunt tăcuți astăzi, este pentru că se tem de noi — au primit semnale clare de la noi la începutul războiului. Din Transnistria s-au tras câteva focuri de armă și au primit un avertisment puternic, motiv pentru care rămân tăcuți. Pe de altă parte, Moldova are în prezent un președinte pro-european. Dar dacă politica Moldovei devine pro-rusă, atunci cei care sunt tăcuți acum ar putea deveni zgomotoși, deoarece câteva mii de soldați ruși sunt staționați acolo [în Transnistria]”, a spus Zelenski, potrivit sursei citate.
15:30
Maia Sandu face LIVE pe Facebook, la mijlocul zilei de vot (LIVE VIDEO)
Președinta Maia Sandu va avea un mesaj live la ora 15:40, pe pagina oficială de Facebook.
Într-un mesaj de aproape 2 minute, președinta lansează acuzații.
„Moldova este țara noastră nu a grupării criminale Șor”, spune ea.
15:19
Cu MIREASA la secția de vot (FOTO)
Alegerile din Republica Moldova sunt importante chiar și în ziua nunții. După slujba de cununie, două cupluri au trecut și pe la secția de vot. Nu singuri, ci cu alaiul de nuntă.
Imaginile au fost publicate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
15:13
Pavel Durov spune că serviciile franceze i-au cerut să ELIMINE unele canale de Telegram moldovenești
Pavel Durov a declarat că serviciile de informații franceze l-au contactat cu o solicitare de a elimina unele canale Telegram moldovenești în legătură cu viitoarele alegeri, dar echipa Telegram a refuzat să se conformeze.
„Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovenesc să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidențiale din Moldova”, scrie fondatorul aplicației, pe contul său.
„După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovenești), am identificat câteva care încălcau în mod clar regulile noastre și le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informații franceze vor „spune lucruri bune” despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea în august anul trecut.
Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere. Dacă agenția chiar se adresa judecătorului, aceasta constituia o încercare de a interveni în procesul judiciar. Dacă nu o făcea, ci doar pretindea că a făcut-o, atunci exploata situația mea juridică din Franța pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est – un model pe care l-am observat și în România.
La scurt timp după aceea, echipa Telegram a primit o a doua listă de așa-numite canale moldovenești „problematice”. Spre deosebire de prima, aproape toate aceste canale erau legitime și respectau pe deplin regulile noastre. Singura lor trăsătură comună era că exprimau poziții politice dezaprobate de guvernele francez și moldovenesc.
Am refuzat să dăm curs acestei solicitări.
Telegram este dedicat libertății de exprimare și nu va elimina conținut din motive politice. Voi continua să demasc orice încercare de a face presiuni asupra Telegram pentru a cenzura platforma noastră. Rămâneți pe fază”, scrie Durov.
15:09
Peste 1 milion de moldoveni au votat
Potrivit cifrelor oficiale, la această oră, numărul cetățenilor moldobeni care și-au exprimat dreptul la vot a depășit un milion.
În diaspora, au votat puțin peste 150de mii de oameni.
15:02
Cozi uriașe în fața unei secții de vot, la MOSCOVA / Moldovenii au încins o HORĂ (VIDEO)
Moldovenii s-au aliniat în fața ambasadei republicii la Moscova în ziua alegerilor, relatează TASS.
Mai mulți cetățeni au încins o horă în fața clădirii, transformând așteptarea într-o adevărată sărbătoare, scrie SHOK.md.
14:43
În TRANSNISTRIA se votează cu EUROPA / Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria (VIDEO)
Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare. Recent, Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea unor secții, respectiv alegătorii din Varnița au fost mutați în orașul Anenii Noi.
Gândul a discutat cu mai mulți alegători veniți din regiunea transnistreană pentru a-și exercita dreptul de vot.
-Voi vota cu Europa!
-Vreau să fie liniște, pace, să trăim o viață mai bogată și mai ușoară. Vreau un viitor mai luminat, să trăim mai bine, a declarat un alegător.
Citește articolul aici.
14:34
Alerte cu BOMBĂ, în timpul votului
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, informează MAE de la Chișinău.
Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).
„Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, precizează MAE.
13:25
TASS: Vot „activ” în Belarus
Moldovenii sosiți în Belarus din Rusia votează activ în alegerile parlamentare, informează TASS.
Moldovenii au cântat „Katiusha” în timp ce așteptau să voteze la Minsk.
821,989 de cetățeni au votat până la această oră, dintre care 102,593 în diaspora.
12:57
Nicușor Dan spune că „de data asta”, alegerile din Moldova sunt „importante”
„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte important.
E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan, citat de Mediafax.
12:57
Poliția depistează „transport organizat al alegătorilor din Rusia spre Belarus”
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, „acțiune care contravine legislației naționale”.
„Amintim că, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni. Poliția reiterează că va interveni prompt și ferm în vederea prevenirii oricărei forme de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor, asigurând desfășurarea unui scrutin liber și corect”, se arată în informarea poliției.
12:55
4.000 de site-uri sunt RESTRICȚIONATE
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează că au fost detectate mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele de 27–28 septembrie 2025.
Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.
Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită – inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție –, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot.
Pentru a limita efectele, STISC a fost nevoit să blocheze host.md, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.
12:37
Peste jumătate de cetățeni moldoveni au votat
Peste 589.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, potrivit datelor actualizate prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).
În municipiul Chișinău, până la această oră, 20% dintre alegători s-au prezentat la urne.
La secțiile de votare din străinătate, au votat până acum aproximativ 60.000 de cetățeni. Sunt raportate aglomerații la secțiile din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges. Secțiile din SUA și Canada urmează să fie deschise pe parcursul zilei. În cele 12 secții pentru alegătorii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului s-au prezentat circa 5.000 de persoane.
Biroul politici de reintegrare a precizat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fluxul de persoane și mijloace de transport desfășurându-se normal.
CEC a înregistrat până acum 31 de incidente legate de procesul electoral, cele mai frecvente fiind fotografierea buletinului de vot (16 cazuri). Alte incidente au vizat agitația electorală interzisă, suspiciuni de corupere a alegătorilor, afișaj neautorizat și transportarea organizată a alegătorilor.
12:28
Dodon acuză OCCIDENTUL de implicare în campania electorală din Moldova
„Implicarea în această campanie electorală a fost din partea Occidentului, prin ONG-uri plătite de Fundația Soroș, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care sunt o implicare direct în treburile Republicii Moldova și prin apel direct de a vota guvernarea”, a declarat Dodon.
Sursa: Telegram / Igor Dodon
12:13
Igor Dodon: Ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România - ANULAREA alegerilor
„Trebuie să nu le permitem să anuleze votul”, a declarat Igor Dodon, din fața secției. Acesta a spus că Maia Sandu e „gata să anuleze alegerile”, întrucât este evidentă victoria opoziției.
„Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii, să fim gata să apărăm Victoria noastră. Faptul că Opoziția va învinge în aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să anuleze votul. De aceea, mâine la ora 12, vă astept în fața Parlamentului pentru a protesta pașnic și a ne apăra victoria”, a declarat Dodon.
„Maia Sandu este gata să anuleze alegerile”
„Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”, a declarat fostul președinte moldovean.
Sursa: Telegram / Igor Dodon
12:01
Presa internațională, despre scrutinul din Republica Moldova
THE GUARDIAN:
Alegerile din Moldova reprezintă o alegere între două căi: pro-Europa sau pro-Rusia. Partidul de guvernământ prietenos cu Occidentul se confruntă cu o provocare acerbă din partea opoziției, pe fondul relatărilor privind interferența Kremlinului.
REUTERS:
Moldovenii au început duminică să voteze în cadrul alegerilor parlamentare, care ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de a adera la Uniunea Europeană, în contextul în care un grup pro-rus popular încearcă să îndepărteze mica națiune de legături mai strânse cu blocul comunitar.
Dacă niciuna dintre părți nu va câștiga majoritatea în camera cu 101 locuri, este probabil să urmeze negocieri politice, care vor tulbura și mai mult una dintre cele mai sărace țări ale Europei, afectată de războiul din Ucraina vecină și de presupusa amestec al Rusiei în politică și religie.
CORRIERE DELLA SERA:
Cea mai săracă țară din Europa se află la o răscruce de drumuri. Președinta Maia Sandu își asumase deja un risc uriaș în octombrie anul trecut în referendumul privind apartenența la UE.
11:56
Igor Dodon, votează - E ziua când poporul nu se teme, ci de popor se tem alții (LIVE VIDEO)
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, votează la ora 12.00.
Înainte de a se prezenta la secția de vot, acesta a scris pe Facebook:
„E ziua când poporul nu se teme, ci de popor se tem alții. Ieșim și votăm. Alegem o țară în care frica oamenilor să dispară”.
11:31
MAE rus acuză regimul Maia Sandu de „represiuni politice de amploare”
Într-o postare pe Facebook, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova acuză regimul Maia Sandu de „represiuni politice de amploare împotriva opoziției”.
„Pe fundalul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, planificate pentru 28 septembrie, regimul Sandu și partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS) continuă să desfășoare represiuni politice de amploare împotriva opoziției: deschiderea de dosare penale, arestări, percheziții, restricții arbitrare ale libertății de circulație, blocarea conturilor și alte măsuri de intimidare”, se arată în informarea MAE rus.
Potrivit sursei citate, în prezent, în Moldova „au fost interzise sau excluse de la participarea la alegeri majoritatea partidelor importante aflate în opoziție față de PAS”.
Modova a deschis doar 2 secții de votare în Rusia
Deși cel mai mare număr de alegători moldoveni din străinătate se află în Rusia, în această țară au fost deschise doar două secții de votare! În același timp, conform datelor Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, în Italia vor fi deschise 75 secții, în Germania – 36, în Franța – 26, în Marea Britanie – 24, în România – 23, în SUA – 22, în Spania – 15 și în Irlanda – 12, arată sursa citată.
„O încălcare similară, dar de o amploare mai mică, a drepturilor electorale are loc și în privința locuitorilor din Transnistria.
Conform datelor unui sondaj realizat de Institutul de Cercetări Politice din Transnistria, din 4.000 de respondenți, 86% dintre transnistrenii cu cetățenie moldovenească știu că pe 28 septembrie vor avea loc alegeri parlamentare în Moldova, iar 67% doresc să participe la acestea. Totuși, numărul secțiilor de vot pentru locuitorii din Transnistria a fost drastic limitat.
În plus, înainte de alegeri, autoritățile moldovene au închis pentru reparații toate cele șapte poduri care leagă Transnistria de Republica Moldova.
Politicienii și experții moldoveni nu au nicio îndoială că astfel de măsuri ale regimului Sandu sunt folosite pentru a limita fizic posibilitatea de a vota a alegătorilor opoziției”.
MAE rus citează un raport al Fundației pentru Studiul Problemelor Democrației, condusă de M.S. Grigorieva: „Alegerile parlamentare în Republica Moldova: represiuni politice în masă și restrângerea libertăților cetățenești”.
11:15
Premierul Moldovei: Foarte important: turul 2 nu va fi
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de ingerințe în ziua votului. „Avem ingerințe din partea Federației Ruse. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile ca votul să fie protejat”, a declarat acesta.
„Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor, de exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România. Aceste incidente sunt documentate. La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar și azi, anumiți concurenți electorali mai fac agitație electorală. Aceste incidente sunt semnalizate. Poliția, celelalte instituții veghează asupra procesului”, a spus Recean.
„Noi am lucrat împreună cu partenerii noștri din țările prietene, cu care am coordonat anumite scenarii prin care votul poate să fie deturnat, dar avem toate procedurile și toate lucrurile puse în ordine pentru ca să asigurăm un proces de vot bine organizat și protejat”
10:23
Liderul PAS: „Rusia nu ne-a respectat. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră”
Președintele Parlamentului Igor Grosu, a spus, după vot, că „nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte”
Liderul PAS a anunțat că se va bate pentru o „majoritate proeuropeană”.
„Noi ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există. Cale de mijloc nu există”
„Rusia nu ne-a respectat. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră”
„Rusia nu ne-a respectat niciodată și asta evident că a marcat relațiile noastre. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră. Să mergem la votare. Să nu permitem nimănui cât de mare și fioroși nu ar fi să decidă pentru noi”, a mai spus Grosu.
„O chemare pentru toți – observatori și cetățeni: vigilență, foarte atenți, amabili, politicoși, să nu permitem nimănui să distorsioneze procesul electoral”, a îndemnat liderul PAS.
10:03
Usatîi face CRUCE pe buletinul de vot / „Nu mă voi căsători cu domnul Dodon sau cu doamna Sandu”
Fostul primar al orașului Bălți a făcut cruce pe buletinul de vot, înainte de a-l introduce în urnă. „Eu sunt sigur că totul o să fie nu bine, ci foarte bine”.
„Alături de echipă, am votat pentru o Moldovă puternică, în care standardele europene, mondiale, devin realitate. Am votat pentru ca fiecare cetățean să fie îngrijit, auzit, ca tot ce a fost trist în Republica Moldova, ca stat independent, să rămână în istorie și să începem un pas nou”, a declarat liderul Partidul Nostru.
Întrebat de către jurnalistul Gândul, dacă partidul său va conta în formarea viitoarei coaliții de guvernare, Usatîi a răspuns:
„Sigur suntem cei fără de care nu se va face nimic. Important este ca tot ce este bun să păstrăm”.
„Pot să vă asigur că nu vom bloca nicio inițiativă care să fie bună. Prin fapte, voi demonstra că așa cum vă privesc acum în ochi, așa o să vă privesc și peste 5 ani. N-o să vă fie rușine de ce vom face”, a completat el.
Cu cine va face alianță Usatîi? Cu Dodon sau partidul Maiei Sandu?
Liderul Partidului Nostru a răspuns că nu este corect să răspundă la această chestiune în ziua votului.
„Azi nu e corect să răspund. Nu mă voi căsători cu domnul Dodon sau cu doamna Sandu”, a răspuns el glumind, în limba engleză.
10:00
40 de INCIDENTE confirmate la vot
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 40 incidente confirmate.
Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 secții de votare (SV), selectate pe baza unui eșantion stabilit de către o companie sociologică. În plus, în toate cele 12 de secții de votare unde își vor exercita dreptul de vot alegătorii din regiunea transnistreană este repartizat câte un observator static. O atenție aparte va fi acordată secțiilor de votare din străinătate, unde au fost delegați 129 de observatorii statici.
Pe lângă observatorii statici, MO Promo-LEX a detașat 191 de echipe mobile pentru a monitoriza procesul electoral din secțiile de votare care nu sunt cuprinse în eșantion. Echipele mobile vor observa inclusiv căile de acces către SV destinate alegătorilor din regiunea transnistreană.
Potrivit observatorilor, din totalul de 627 de secții monitorizate la deschidere, 93 au fost deschise puțin mai devreme sau după ora 7:00. La deschiderea SV, au fost semnalate 6 cazuri din 627 SV în care cel puțin un operator era lipsă. În 14 cazuri din 627 SV, camera video nu filmat procedurile de pregătire a SV pentru deschidere.
Totodată, în cel puțin 58 secții nu a fost asigurată solemnitatea deschiderii secției de votare prin intonarea imnului și afișarea drapelului de stat. Nu s-au respectat prevederile legale în privința sigilării urnelor de vot în 8 cazuri. Precizăm că, urnele de vot staționare trebuie să fie sigilate cu 4 sigilii pentru a asigura integritatea procesului electoral.
09:47
Renato Usatîi, surpriza alegerilor? (LIVE VIDEO)
Renato Usatîi, președintele formațiunii Partidul Nostru, votează la ora 10.00, împreună cu membri ai partidului.
09:29
Maia Sandu își îndeamnă poporul să reziste „TENTAȚIILOR bănești”
Sandu i-a îndemnat pe alegători să nu se vândă pe 400 de lei sau 400 de euro.
„Haideți să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică, ci și o țară cu oameni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu permitem ca hoții și trădătorii să ne vândă viitorul”.
„Republica Moldova este o țară mică, dar voinică. Mergem înainte, în pace, spre viitorul nostru european”, a mai spus ea.
Maia Sandu a mai subliniat că, deși alte țări democratice au instituții mai solide și o experiență mai îndelungată, responsabilitatea păstrării democrației în Republica Moldova este exclusiv în mâinile cetățenilor săi.
„Astăzi, democrația din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor. Doar ei pot proteja democrația și pacea viitorului Republicii Moldova”, a afirmat președintele.
Ea a făcut apel la cetățenii din diaspora și la cei care nu și-au făcut timp până acum să participe la vot, adăugând că „mâine ar putea fi prea târziu”.
09:07
Se vor ANULA alegerile din Moldova, pe modelul României? Ce răspunde Maia Sandu
Maia Sandu a spus că este la curent cu scenariul vehiculat pe canalele de Telegram, în ultimul timp, potrivit căruia, scrutinul parlamentar va fi anulat, pe modelul României.
„Am văzut în această perioadă propaganda rusă care sugerează că alegerile. Această narațiune încearcă să discrediteze alegerile”, a comentat Sandu.
Președinta a dat vina pe Rusia, care are „un președinte de decenii”, dar dă lecții de democrație.
„Aceste decizii se iau de instituții. Am văzut anumite acțiuni ale Comisiei Electorale. Am văzut narațiunea Rusiei unde președintele țării nu se mai schimbă de decenii, dar ne dă nouă lecții de democrație”.
„Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, iar când o protejăm, ne spune că sunt metode nedemocratice. Să fim atenție la dezinformarea rusă”, a răspuns Maia Sandu.
Întrebată dacă Moldova riscă să devină o nouă Georgia, președinta a spus că acesta este un „scenariu prost”.
„Într-un scenariu prost. Noi vom continua să luptăm pentru democrație. În acest scenariu, va trebui să amânăm integrarea în UE. Țara noastră merită un scenariu frumos”, a declarat ea.
Pe canale private de Telegram a apărut acest mesaj pe 25 septembrie și răspândit, apoi.
Decis în turn!
Curtea Constituțională va invalida alegerile.
ANTICIPATE! Canal CNA Necapturat
08:59
Maia Sandu, discurs dur în fața secției: Casa noastră scumpă este în PRIMEJDIE
„Casa noastră scumpă este în primejdie, voi o puteți ajuta astăzi cu votul vostru. Mâine poate fi prea târziu”, a avertizat președinta Republicii Moldova, după ce a votat.
Aceasta a avertizat că Federația Rusă s-a implicat masiv în alegerile din Republica Moldova.
„Ieșiți la vot. Votul vostru trebuie sa decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Să nu le permitem hoților si trădătorilor să ne vândă viitorul. Mergem mai departe spre viitorul nostru european”, a declarat Sandu.
08:51
Președinta Maia Sandu votează la alegerile parlamentare ( LIVE VIDEO)
Președinta Maia Sandu votează la ora 9.00, la un liceu din Sectorul Buiucani.
08:46
Igor Dodon fusese pus pe lista unei secții de vot din MOSCOVA (VIDEO)
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a anunțat pe Facebook, că și-a văzut numele înregistrat pe o lista în Moscova.
„Ieri, (n.r. 25 septembrie) am decis să verific la ce secție de votare trebuie să votez duminica aceasta. Și ce am văzut? Site-ul Comisiei Electorale Centrale a afișat că pe 15 iulie 2025, la ora 14:47, eu, Igor Dodon, m-aș fi înregistrat pentru votare la Moscova. Dar pe 15 iulie eu nu eram în Rusia și nici pe site-ul CEC nu am intrat”, a spus el, într-un clip video.
Doamnă Sandu, domnule Recean — cum trebuie să înțelegem asta?! Asta înseamnă doar un singur lucru: ați obținut acces la baza de date a populației și o folosiți pentru manipulări politice și falsificarea procedurii de vot. Voi vă jucați cu focul”, a avertizat fostul președinte al Republicii Moldova.
Acesta își va exprima dreptul de vot, la Chișinău, la ora 12,00.
08:34
Ceban, la secția de vot: Sunt și eu om
Ceban îndemnat oamenii să meargă la vot.
Am votat împotriva fricii a dezinformării, a dezbinării, a împărțirii oamenilor în societate. Pentru dezvoltarea Republicii Moldova, împotriva faptului ca promisiunile politicienilor și așteptările oamenilor să nu fie realizate atunci când aceste promisiuni sunt făcute.
Am votat pentru profesionalism, oameni care să fie responsabili la conducerea țării.
Am votat pentru faptul ca în continuare oamenii să nu fie împărțiți pe criterii etnici, de limbă. Am votat pentru pace și liniște, a declarat primarul Chișinăului.
„Sunt și eu om”
Întrebat dacă a avut emoții înaintea votului, Ceban a răspuns: Sunt și eu om.
„Toată lumea are emoții, este normal, e omenesc. Sunt și eu om”.
08:18
Primul la vot - Ion Ceban, primarul interzis în România și Schengen (VIDEO)
Dintre politicienii de top ai Republicii Moldova, primul care își exprimă dreptul la vot este Ion Ceban, la ora 08:30, la Secția de votare nr. 90.
Ion Ceban este președinte al Partidului Mișcarea Alternativa Națională, membru în Blocul Alternativa. Primarul Municipiului Chișinău a primit interdicție de a intra pe teritoriul României și al Spațiului Schengen, din motive de „securitate națională”, în luna iunie.
08:15
Primul votant al alegerilor parlamentare, o studentă din Japonia
Primul buletin de vot a fost introdus într-o urnă de vot din Japonia.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început o dată cu deschiderea secției de votare la sediul ambasadei, iar primul votant, după intonarea imnului de stat a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.
„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu, potrivit autorităților.
În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Totul despre partidele politice, candidați și importanța scrutinului de peste Prut.
Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte.
Scrutinul, care va decide structura Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a, va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi în listele electorale.
Intrarea în Parlament este condiţionată de atingerea pragului electoral stabilit de legislaţie: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţii independenţi.
Sumedenie de partide – Cine candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova
În cursa electorală au fost înregistraţi 22 de concurenţi electorali, din totalul de 32 de cereri depuse: 14 partide politice, patru blocuri electorale şi patru candidaţi independenţi:
1. Partidul Acţiune şi Solidaritate, program electoral „Mergem în direcţia corectă: UE, pace, dezvoltare”: 104 candidaţi, cap de listă: Igor Grosu, preşedinte al PAS;
2. Partidul „Democraţia Acasă”, slogan electoral „E timpul să aducem Democraţia Acasă”: 88 de candidaţi, cap de listă: Vasile Costiuc, preşedinte al PPDA;
3. Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare, program politic „Du Moldova înainte’”: 59 de candidaţi, cap de listă: Igor Munteanu, preşedinte al CUB;
4. Andrei Năstase, candidat independent, slogan „Vocea ta în Parlament!”;
5. Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, program de guvernare „Curajul de a face dreptate. Curăţăm calea spre Europa”: 54 de candidaţi, cap de listă: Arina Spătaru, preşedinte al ALDE;
6. Olesea Stamate, candidat independent, slogan „Cred în Moldova prosperă”;
7. Partidul Social Democrat European, program de ţară „Construim viitorul acasă!”: 86 de candidaţi, cap de listă: Tudor Ulianovschi, preşedinte al PSDE;
8. Partidul Naţional Moldovenesc, program electoral „Generaţia care Uneşte”: 54 de candidaţi, cap de listă: Dragoş Galbur, preşedinte al PNM;
9. Blocul electoral patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor şi Viitorul Moldovei, slogan „Credem în Moldova!”: 110 candidaţi, cap de listă: Igor Dodon, preşedinte al PSRM;
10. Blocul electoral „Alternativa”, slogan „Alternativa este! De la teritoriu al dezastrului la vis împlinit”: 106 candidaţi, cap de listă: Ion Ceban, preşedinte al MAN;
11. Mişcarea „Respect Moldova”, slogan „Pentru o Moldovă condusă cu respect şi competenţă”: 101 candidaţi, cap de listă: Marian Lupu, preşedinte al MRM;
12. Blocul electoral „Împreună”, slogan „Moldova poate mai mult!”: 60 de candidaţi, cap de listă: Sergiu Tofilat, vicepreşedinte al PS;
13. Liga Oraşelor şi Comunelor, slogan „Cu faţa spre popor!”: 53 de candidaţi, cap de listă: Alexandru Bujorean, copreşedinte al LOC;
14. Alianţa pentru Unirea Românilor, slogan „Unirea nu este un vis, este o necesitate!”: 62 de candidaţi, cap de listă: Boris Volosatîi, preşedinte al AUR;
15. Victoria Sanduţa, candidat independent, slogan „Fără partid. Fără interese. Cu principii.”;
16. Alianţa „Moldovenii”, slogan „Moldova va fi întotdeauna!”: 57 de candidaţi, cap de listă: Denis Roşca, preşedinte al AM;
17. Blocul Unirea Naţiunii, slogan „BUN e votul cel mai bun!”: 79 de candidaţi, cap de listă: Aurelian Silvestru, neafiliat politic;
18. Partidul „Noua Opţiune Istorică”, slogan „Puterea celor uniţi!”: 55 de candidaţi, cap de listă: Dmitri Torner, prim-vicepreşedinte al NOI;
19. Partidul Liberal, program „Uniţi pentru UE şi Ţara noastră!”: 57 de candidaţi, cap de listă: Mihai Ghimpu, preşedinte al PL;
20. Uniunea Creştin-Socială din Moldova, slogan „Împreună vom avea grijă de ţară”: 53 de candidaţi, cap de listă: Gabriel Călin, preşedinte al UCSM;
21. Tatiana Creţu, candidat independent, slogan „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetăţenii”;
22. Partidul Nostru, slogan „E timpul să fim împreună! Doar pentru Moldova!”: 102 candidaţi, Renato Usatîi, preşedinte al PN.
Cine sunt exclușii
Blocul „Victorie” a fost eliminat din alegeri. Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul Electoral „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas în afara cursei.
Magistrații moldoveni au precizat că măsura nu vizează ideile politice sau interzicerea partidelor, ci doar participarea la acest scrutin, din cauza neîndeplinirii unei cerințe procedurale obligatorii.
Vineri seară, cu două zile înainte de vot, CEC a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid considerat pro-rus, „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.
Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional.
AUR România spune că se retrage, AUR Moldova spune că rămâne în cursă
Partidul condus de Georoge Simion a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, pentru a nu fi „acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”.
Câteva ore mai târziu, AUR Republica Moldova a transmis că „rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt”, negând comunicatul oferit de la centru.
Doar trei formațiuni politice ar trece pragul electoral
Cu trei zile înaintea alegerilor, în Republica Moldova au fost publicate rezultatele a două sondaje de opinie. Primul dintre ele a fost efectuat de CBS-Research prin metoda interviului față în față, în perioada 12 – 22 septembrie 2025, pe un eșantion de 117 persoane din diverse localități ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene.
Potrivit cifrelor publicate, partidul Maiei Sandu – „Acțiune și Solidaritate” – ar obține peste 20% din voturi. Surpriza ar reprezenta-o formațiunea condusă de fostul primar al orașului Bălți, Renato Usatîi.
- Partidul Politic „Acțiune și Solisarutate” – 28,6%.
- Blocul Electoral „Patriotic”, constituit din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei – 13,9%.
- Partidul Politic „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi – 5,1%
- Blocul Electoral „Alternativa” – 4.2%
La ce se așteaptă autoritățile Republicii Moldova
Scenariile de criză luate în calcul de autoritățile Republicii Moldova, dar pentru care sunt pregătite, sunt următoarele:
- Întreruperi de curent electric – autoritățile deja au făcut pregătirile ca să fie continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunțate de CEC în conferințele despre care am scris mai sus. Furnizorii de electricitate la fel adoptă măsuri în plus și dispun de echipe dedicate disponibile la necesitate în pentru intervenții.
- Alarme false cu bombă – tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal. Aceste alerte sunt comunicate de poliție.
- Atacuri cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor – în 2025 au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autoritățile le contracarează zilnic. CEC, la rândul său garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională.
- Scurgeri de date și tentative de manipulare informațională – serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental; autoritățile monitorizează permanent și comunică transparent pentru a evita panica. La necesitate, vom folosi în ziua votului canalul dedicat Prima Sursă, despre care am scris mai sus.
Sursa: Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
- Violențe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU – este un risc în diminuare, pentru că SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție; în urma perchezițiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituțiile din subordine pentru bună desfășurare a scrutinului.
- Acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană – Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB; forțele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secțiilor de votare iar observatorii și alegătorii sunt rugați să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii.
Un sticker pentru un vot
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) s-a pregătit cu stickere. Alegătorii care se prezintă la urne vor primi stickere personalizate „Am VOTAT” – „un simbol al implicării civice și al mândriei de a-ți exercita dreptul constituțional”, transmite CEC.
Pentru cei mici care îi însoțesc pe părinți sau „buneii”, CEC a pregătit stickere speciale „Viitor alegător” – „un mod de a transmite de la vârste fragede importanța participării la procesul democratic”.
Tinerii care votează pentru prima dată vor primi stickere pentru telefon – ca să marcheze un moment unic și memorabil în viața fiecărui cetățean.
Cum arată actualul Parlament
Pe 11 iulie 2021, au avut loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Alegătorii au ales între 23 de concurenți electorali – 20 de partide politice, două blocuri electorale și un candidat independent.
Prezența la vot a fost de 52,30%, pragul de validare de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale fiind depășit, iar alegerile pot fi considerate valabile.
În urma validării rezultatelor scrutinului, locurile în Parlament s-au împărțit astfel:
- Partidul Acțiune și Solidaritate (63 mandate)
- Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor (32 mandate)
- Partidul „ȘOR” (6 mandate)
Sursa: Alegeri.md
23 de secții de vot în România
Cetăţenii vor putea vota în cadrul a 2.274 de secţii de votare: 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului, şi 301 în afara ţării. În circumscripţia electorală Chişinău, inclusiv în suburbii, vor fi deschise 313 secţii de votare. Fiecare alegător îşi poate verifica online secţia la care este arondat pe pagina verifica.cec.md.
În România va fi cel mai mare număr de secţii de votare de când se organizează alegerile democratice în Republica Moldova, potrivit declaraţiilor ambasadorului Republicii Moldova, Victor Chirilă.
„Anul acesta vom avea 23 de secţii de votare în 14 oraşe ale României. În Bucureşti vom avea cinci secţii de votare, la Iaşi vom avea trei secţii, de asemenea câte două secţii de votare vom avea la Cluj, la Braşov, la Timişoara şi în restul oraşelor, cum ar fi, de exemplu, Oradea, Baia Mare, Sibiu, Craiova, Târgu Mureş, Suceava, Galaţi, Constanţa, Bacău, vom avea câte o singură secţie de votare”, a declarat Victor Chirilă.
Primele trei ţări cu cel mai mare număr al secţiilor de votare din străinătate sunt: Italia (75), Germania (36) şi Franţa (26).
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunţat că au fost tipărite peste 864.300 de buletine de vot pentru secţiile electorale din străinătate. Dintre acestea, 756.800 de buletine sunt în limba română, 105.500 în rusă, 500 în găgăuză şi 1.500 în ucraineană.
Cele mai multe buletine vor fi trimise în Italia (229.000), urmată de Germania (140.000), Marea Britanie (97.000), Franţa (83.000) şi România (80.000). La polul opus, doar 300 de buletine au fost prevăzute pentru Japonia, China şi Qatar, iar câte 500 pentru Azerbaidjan, India şi Islanda.
AUTORUL RECOMANDĂ: