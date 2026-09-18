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Siegfried Mureșan, dezvăluiri din culisele desemnării de către Nicușor Dan: „M-a sunat președintele, părea destul de hotărât”

Olga Borșcevschi
Siegfried Mureșan, dezvăluiri din culisele desemnării de către Nicușor Dan: „M-a sunat președintele, părea destul de hotărât”
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a dezvăluit vineri seară, la Digi 24, cum a aflat că Nicușor Dan a hotărât să-l nominalizeze pentru funcția de prim-ministru. Liberalul afirmă că președintele l-a contactat în ziua desemnării, deși cei doi nu discutaseră anterior, în această perioadă, despre formarea viitorului Guvern.

Mureșan a spus că i-a mulțumit șefului statului pentru nominalizare, dar i-a transmis că își dorește o discuție „așezată” înainte de a începe demersurile pentru formarea Guvernului.

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„Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare, i-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea Guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat atât dumnealui, cât și eu cum putem să discutăm, de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile, și am agreat să fim în legătură , am agreat să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale, săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere, după care eu, evident, l-am informat pe președintele PNL”, a declarat Siegfried Mureșan, la Digi24.

Președintele Nicușor Dan a spus vineri că l-a ales pe Siegfried Mureșan deoarece, dintre variantele aflate în discuție, acesta avea la momentul desemnării cel mai mare număr de voturi parlamentare declarate în spate. Șeful statului a admis însă că formarea unei majorități rămâne dificilă și a cerut partidelor să ajungă la o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline.

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