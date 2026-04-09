Prima pagină » Știri politice » Sondaj Sociopol: România, pe o direcție greșită în ochii majorității. 65% dintre români vor alegeri anticipate

Românii sunt tot mai nemulțumiți de direcția în care merge țara dar, în același timp, par tot mai deschiși la ideea unei resetări politice. Un sondaj Sociopol arată că percepția generală este una negativă, iar alegerile anticipate câștigă teren. Avem de-a face cu un nivel apropiat de minimele istorice din alte crize sociale, politice și economice anterioare.

România, pe o direcție greșită în ochii majorității

Datele sunt destul de dure. 73% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită. Doar 19% dintre respondenți cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Practic, vorbim despre o minoritate care mai are încredere în evoluția actuală a României. 

Există și o zonă de indeciși. O parte dintre respondenți nu au oferit un răspuns sau spun că nu au o opinie clară. Chiar și așa, diferența rămâne uriașă între pesimiști și optimiști.

Alegerile anticipate, susținute de majoritate

Pe fondul acestei nemulțumiri, apare și o concluzie politică importantă: românii vor schimbare. 65% dintre cei chestionați spun că sunt de acord cu organizarea de alegeri anticipate.

De cealaltă parte, 31% se declară împotrivă. Restul nu au o opinie sau nu răspund.

Cu alte cuvinte, există o majoritate clară care ar accepta o resetare a scenei politice, dacă ar exista această opțiune.

Sondajul a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie, pe un eșantion de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice. Marja de eroare este de ±3,2%.

Fotografia momentului arată o Românie nemulțumită și tot mai deschisă la ideea unui restart politic.

Citește și

NEWS ALERT Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
17:27
Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
SCANDAL Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
17:16
Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
NEWS ALERT Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, critică numirile șefilor de la marile parchete. Ce spune despre Nicușor Dan
14:32
Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, critică numirile șefilor de la marile parchete. Ce spune despre Nicușor Dan
FLASH NEWS România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
14:11
România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
NEWS ALERT Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
13:09
Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
NEWS ALERT Guvernul Bolojan a ținut un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la începutul ședinței de joi
11:45
Guvernul Bolojan a ținut un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la începutul ședinței de joi
Mediafax
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Când tribunele au amuțit, iar patima fotbalului s-a transformat în durere. Mii de oameni își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională
Mediafax
Se dau sau nu bursele înainte de Paște? Răspunsul care îi va nemulțumi pe elevi
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
De ce se numește „partea îndepărtată” a Lunii și nu „partea întunecată”?
CONTROVERSĂ Recrutorii de muncitori străini denunță proiectul de OUG al lui Bolojan și spun că vor fi sancționați dacă muncitorii pleacă ilegal din România, deși nu ei îi recrutează
17:40
Recrutorii de muncitori străini denunță proiectul de OUG al lui Bolojan și spun că vor fi sancționați dacă muncitorii pleacă ilegal din România, deși nu ei îi recrutează
ULTIMA ORĂ Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
17:39
Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
EXCLUSIV Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
17:02
Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
EXCLUSIV Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale
16:58
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 aprilie, de la ora 15.00
16:58
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 aprilie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi
16:53
Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe