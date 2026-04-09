Sondaj Sociopol: România, pe o direcție greșită în ochii majorității. 65% dintre români vor alegeri anticipate

Românii sunt tot mai nemulțumiți de direcția în care merge țara dar, în același timp, par tot mai deschiși la ideea unei resetări politice. Un sondaj Sociopol arată că percepția generală este una negativă, iar alegerile anticipate câștigă teren. Avem de-a face cu un nivel apropiat de minimele istorice din alte crize sociale, politice și economice anterioare.

România, pe o direcție greșită în ochii majorității

Datele sunt destul de dure. 73% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită. Doar 19% dintre respondenți cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Practic, vorbim despre o minoritate care mai are încredere în evoluția actuală a României.

Există și o zonă de indeciși. O parte dintre respondenți nu au oferit un răspuns sau spun că nu au o opinie clară. Chiar și așa, diferența rămâne uriașă între pesimiști și optimiști.

Alegerile anticipate, susținute de majoritate

Pe fondul acestei nemulțumiri, apare și o concluzie politică importantă: românii vor schimbare. 65% dintre cei chestionați spun că sunt de acord cu organizarea de alegeri anticipate. De cealaltă parte, 31% se declară împotrivă. Restul nu au o opinie sau nu răspund. Cu alte cuvinte, există o majoritate clară care ar accepta o resetare a scenei politice, dacă ar exista această opțiune. Sondajul a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie, pe un eșantion de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice. Marja de eroare este de ±3,2%. Fotografia momentului arată o Românie nemulțumită și tot mai deschisă la ideea unui restart politic.

