Ședința coaliției stă să înceapă. PATRU TEME grele pe agenda ședinței și două posibile date pentru alegerile din Capitală. Tensiuni între liderii Puterii

21 oct. 2025, 10:55, Știri politice
Liderii partidelor din arcul guvernamental se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru o nouă ședință a coaliției. Este prima ședință a coaliției după decizia de luni a CCR, care a picat pachetul de lege privind reforma pensiilor magistraților. PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale au de transat data pentru alegerile din București, cel mai fierbinte subiect de pe agenda coaliției, care a creat tensiuni în ultima lună. 

De departe, cel mai tensionat subiect îl reprezintă alegerile pentru Primăria Capitalei. Gândul a relatat încă de pe 18 octombrie că partidele din coaliție au bătut palma pentru a organiza alegeri în acest an. Rămâne însă de stabilit data: 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Premierul Ilie Bolojan (C) sutine declaratii de presa in prezenta liderilor partidelor ce fac parte din coalitia de guvernare, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu si Varujan Pambuccian (s-d), la finalul semnarii acordul politic intre PSD, PNL, USR, UDMR si Grupul Minoritatilor privind un nou guvern, la Palatul Parlamentului, luni, 23 iunie 2025, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Condiția PSD: Fiecare partid să aibă un candidat propriu

„Calendarul ne permite și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri (pentru PMB – n.red.) sau în ultima duminică din noiembrie (30 noiembrie) sau în prima duminică din decembrie (7 decembrie), dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București”, a declarat premierul la RRA.

Liderul interimar al PSD a declarat luni, la Parlament, că va propune în ședința de astăzi a coaliției organizarea alegerilor la București pe data de 30 noiembrie.

„Sunt de acord, am văzut declarațiile și ale premierului și ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am și o dată pe care pot să o propun: 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30”, a spus Sorin Grindeanu.

Presedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, sustine o conferinta de presa la finalul unei reuniuni a Biroului Permanent National, privind masurile din ‘Programul PSD pentru Investitii, Locuri de Munca si Dezvoltare economica’ la sediul Partidului Social Democrat, in Bucuresti, joi, 11 septembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Prima ședință a coaliției după decizia CCR

Un alt subiect prioritar pe agendă este pachetul de lege privind reforma pensiilor magistraților, care nu a trecut luni de controlul de constituționalitate al Curții (5–4 pentru a admite sesizarea ICCJ). Liderii coaliției trebuie să decidă dacă vor relua demersul, de data aceasta cu avizul CSM, așa cum a solicitat CCR.

Ca atare, premierul Ilie Bolojan insistă – la fel ca și președintele Nicușor Dan, dar și alți lideri USR – că Guvernul va relua demersul de reformă a pensiilor magistraților.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris Ilie Bolojan.

Sursa: Facebook

Reforma administrației, blocată în coaliție

Un alt subiect care bate pasul pe loc în coaliție îl reprezintă reforma administrației. În ceea ce privește reforma administrației locale, inițial prevăzută în pachetul 2, liderii coaliției au căzut la un acord de principiu.

A fost agreată reducerea cu 10% a angajaților din administrația locală, însă partidele din arcul guvernamental nu reușesc să se pună de acord și pe varianta a doua, propusă de PSD, privind posibilitatea tăierii bugetelor cu 10%, în loc să facă disponibilizări, susțin sursele politice.

Dacă s-ar aplica procentul de 10% disponibilizări în toate primăriile din țară, reducerile ar fi de 12.000–13.000 de posturi ocupate.

PSD condiționează aplicarea reformei de o reducere echitabilă a personalului, atât la nivel local, cât și central. Social-democrații propun o reducere de 10% și la nivelul administrației centrale.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală”, a spus Olguța Vasilescu.

Lia Olguta Vasilescu soseste luni, 6 octombrie 2025, la sediul central al PSD din Bucuresti, pentru a participa la intrunirea Biroului permanent National al Partidului Social Democrat . ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Salariul minim. PSD susține, PNL–USR–UDMR se opun

Cele patru partide plus minoritățile nu reușesc să se pună de acord nici în privința creșterii salariului minim, conform directivei europene din luna februarie, care spune că salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut.

PSD cere creșterea salariului minim, în schimb, PNL, USR și UDMR se opun acestei măsuri. De asemenea, sindicaliștii cer creșterea salariului minim la 4.500 lei, dar patronatele solicită înghețarea la valoarea de 4.050 lei.

Coaliția analizează mai multe variante ale creșterii salariului minim. Sursele Gândul indică minim trei scenarii de lucru la Guvern:

  • 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);
  • 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);
  • 52% din salariul mediu brut (4.773 lei).

