Victor Ponta, meci cu Anca Alexandrescu, după ce a ajuns pe lista neagră a jurnalistei: ”Mă poate ajuta cineva să înțeleg de ce?” / ”Ce-are de face așa?”

Victor Ponta a ironizat-o pe Anca Alexandrescu, după ce a observat că realizatoarea TV îl menționează din ce în ce mai des în postările sale de pe Facebook. Fostul premier a publicat o captură de ecran cu una dintre postările jurnalistei și a remarcat că numele său ajunge să apară în discuții indiferent de subiect.

Ponta spune că, în ultima perioadă, împarte cu George Simion „pasiunea” Ancăi Alexandrescu și afirmă ironic că se simte bine în această companie.

Victor Ponta: „În absolut orice știre, indiferent despre ce este vorba”

”În absolut orice știre, indiferent despre ce este vorba, stimabila „duamnă” Anca „ajunge și la Ponta” (am citat din ea însăși)!

In ultima perioadă vad , cu placere, ca impart “pasiunea” doamnei AA cu George Simion ! Ma simt foarte bine in aceasta companie”, a scris Ponta.

Ponta: ”Ce are de face așa?”

Ponta a folosit și o formulare ironică în încheierea mesajului, care amintește de schimbul tensionat de replici dintre George Simion și Anca Alexandrescu, în direct, la Realitatea Plus.

În timpul discuției, liderul AUR i s-a adresat realizatoarei cu replica „Ce ai de faci așa?”, după ce aceasta i-a cerut să i se adreseze cu formula „doamna Alexandrescu”.

”Mă poate ajuta cineva să înțeleg de ce? Sau, mai pe înțelesul stimabilei „duamne”: „Ce-are de face așa?””, a scris Victor Ponta.