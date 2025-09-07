Prima pagină » Știri politice » Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră

Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră

07 sept. 2025, 07:30
Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră

Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului se reunește duminică, la ora 13:00. Pe ordinea de zi: dezbaterea și votul celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

AUR, SOS și POT au depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură. Ele vizează patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Cabinetul Bolojan în Parlament. Singurul proiect neatins de moțiune este reforma pensiilor magistraților.

Cele 4 proiecte vizate de moțiuni de cenzură:

  • reforma din sănătate,
  • reforma guvernanței corporative,
  • reforma privind eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE),
  • reforma care cuprinde măsurile fiscale.

Cum arată aritmetica parlamentară

Pentru ca Executivul Bolojan să cadă, opoziția are nevoie de 233 de voturi „pentru” din totalul de 465 de mandate. AUR, SOS și POT adună doar 133 de parlamentari, potrivit site-urilor Camerei Deputaților și Senatului. Practic, opoziția are nevoie de încă 100 de voturi în plus ca să treacă una dintre moțiuni.

  • AUR – 89,
  • POT – 19,
  • SOS România – 25.

În schimb, coaliția de guvernare are o majoritate de 311 parlamentari, împărțiți astfel:

  • PSD – 131,
  • PNL – 72,
  • USR – 59,
  • UDMR – 32,
  • Grupul minorităților – 17 (deputați).

