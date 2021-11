FOTO| Florin, un bărbat de 46 de ani, a murit după ce a fost plimbat între spitale. „Nimeni nu s-a ocupat de el. A cerut o pastilă și i-au spus că nu se poate”

Florin Chirilă, un bărbat de 46 de ani din Galați, a murit după ce a fost plimbat de la un spital la altul, cinci zile la rând, fără să primească niciun tratament. Bărbatul avea pneumonie și era vaccinat pentru COVID cu schema completă.

Bărbatul, care lucra în construcții, a început să acuze dureri de spate și a luat un antiinflamator. Sâmbătă, când a început să facă însă și febră, soția a sunat la ambulanță, dar a aflat că abia peste două zile ar putea veni un echipaj la domiciliu.

Deoarece se simțea tot mai rău, gălățeanul a mers cu un taxi la spital, unde a așteptat 12 ore pe o bancă, în curtea unității medicale, ca să afle rezultatul testului PCR, pentru a putea fi văzut de un medic.

Când ne-au văzut cei de la containere, ne-au întrebat de ce am venit. Le-a explicat soțul ce simptome are, dar cei de la containere au spus că ei tratează doar COVID-19. Am intrat la UPU, dar fetele de acolo ne-au spus că nu poate să-l vadă niciun medic până când nu i se face un test pentru COVID-19. Și de acolo, ne-au spus să mergem acasă și să așteptăm salvarea să vină să-l testeze, peste două zile. Ne-am simțit de parcă eram egali cu zero, nu oameni între oameni”, spune Adriana Chirilă, soția bărbatului, potrivit publicația locală Viața Liberă.