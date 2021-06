Cum a omorât-o un pescar italian pe Ruxandra, o româncă de 33 ani. Femeia a fost strangulată minute în șir, apoi băgată în doi saci și aruncată în prăpastie

Rămășițele umane ale Ruxandrei Vesco, o tânără româncă din Italia care a dispărut în anul 2015, au fost descoperite într-o râpă din Monte Pellegrino, în sudul Italiei. Tânăra de 33 de ani ar fi fost ucisă de Damiano Torrente, un pescar de 48 de ani din comuna italiană Acquasanta.

Procurorii au închis dosarul și l-au încarcerat pe italian, acuzat de uciderea româncei Ruxandra Vesco, scrie joi, publicația italiană Live Sicillia.

Anul trecut, Damiano Torrente susţinea că el este ucigaşul româncei şi i-a îndrumat pe anchetatori spre o prăpastie spre Monte Pellegrino, lângă Palermo, unde se aflau rămăşiţele femeii. „Mă mustră conştiinţa, în octombrie 2015 am ucis o femeie”, ar fi declarat el, la rugămintea preotului căruia i s-a confesat.

Cazul părea unul închis, însă 24 de ore mai târziu, lucrurile au luat o altă turnură. Potrivit Corriere della Sera, Damiano Torrente s-a răzgândit brusc şi a pus declaraţiile sale anterioare pe seama faptului că s-ar fi aflat sub influenţa consumului de droguri.

„Nu am fost eu” a spus pescarul la cel de-al doilea interogatoriu. Carabinierii au descoperit în luna august un craniu, câteva oase, resturi de haine și o proteză.

Avocatul Alessandro Musso, cel care îl apără pe Torrente, a susţinut anul trecut, în august, o pledoarie pentru clientul său: „El a mai spus că în 2019 a mărturisit c-ar fi ucis o femeie şi pe părinţii acesteia. Poliţia a cercetat cazul şi nu a găsit trupul presupusei victime. Au fost găsiţi în schimb părinţii ei, care trăiau fără nicio problemă şi care le-au spus poliţiştilor că şi fiica lor trăieşte, aşa că povestea a fost închisă în timpul investigaţiilor preliminare”.

Ruxandra Vesco. Sursă foto: Facebook

Născută în România, la Bucureşti, Ruxandra Vesco a fost înfiată de o familie italiană la doar 9 ani. Fata a primit şi cetăţenia acestei ţări şi trăia la Alcamo, o mică localitate din provincia Trapani. Românca a dispărut în 2015, la 33 de ani, în împrejurări încă necunoscute. Publicația Rotallianul scrie că românca ar fi înşelat cu sume importante de bani mai multe persoane.

Conform sursei citate, pe Facebook a fost creată şi o pagină, „Truffatrice ad Alcamo”, unde era menționat că Ruxandra Vesco, cunoscută şi sub numele de Alexandra, ar fi înşelat cu sume importante de bani mai multe persoane.

Torrente și Ruxandra s-au cunoscut acum 6 ani în Addaura: „Era o persoană fără adăpost pentru că familia ei o dăduse afară din casă. Între noi s-a născut o relație sentimentală și sexuală”, a explicat pescarul. Italianul, căsătorit tot cu o româncă, a găzduit-o pe Ruxandra în locuința sa în perioada în care soția lui era în România.

La un moment dat, Torrente s-a temut că prezența femeii i-ar putea pune în pericol relația cu soția, așa că a pus la cale un plan diabolic.

Mi-am pierdut mințile, am luat o frânghie, pentru că sunt pescar, i-am pus-o în jurul gâtului și am tras foarte tare, vreo 6 minute până când a murit. Avea gâtul umflat. Apoi am pus-o în doi saci de grădinărit, unul pe cap și unul pe picioare, apoi am urcat-o în portbajul mașinii mele, unde i-am pus geanta și telefonul mobil, a mărturisit bărbatul în fața anchetatorilor, citat de presa italiană.