Un client Electrica Furnizare a sunat la serviciul de call center pentru o schimbare de contractat și a așteptat o oră și jumătate pentru a vorbi cu un reprezentant al companiei, care să îi explice în detaliu ce are de făcut. Andrei Emilian a povestit pentru GÂNDUL că după lunga așteptare, și-a pierdut răbdarea și a închis apelul, fără să apuce să își rezolve problema.

Andrei Emilian, un tânăr din București, avea nevoie de un cod de client ca să-și poată schimba contractul cu furnizorul de energie electrică pentru un imobil din Târgoviște.

După ce a fost zilele trecute la sediul din Târgoviște al companiei și a găsit la coadă peste 10 oameni, s-a gândit că poate să rezolve problema și on-line. Așa a ajuns să apeleze serviciul call center de la Electrica Furnizare.

„La ghișeu este imposibil să depui o cerere”

„Aveam nevoie de codul de client al fostului proprietar pentru a-mi schimba contractul, așa că am apelul serviciul call center. Mi s-a părut amuzant că robotul spune că la sfârșitul interacțiunii cu operatorul call center vei fi contactat de cineva de la ei pentru un sondaj legat de calitatea serviciilor”, povestește Andrei Emilian pentru GÂNDUL.

O oră și jumătate a tot ascultat mesajul «Ne pare rău, toți operatorii sunt ocupați, vă rugăm așteptați».

O oră și jumătate a tot așteptat, până când și-a pierdut răbdarea și a închis, fără ca cineva de la celălalt capăt al firului să preia solicitarea sa.

”Fizic, e aproape imposibil să depui solicirarea la ghișeu, pentru că este coadă de 10-15 persoane”, explică Andrei Emilian.

Potrivit site-ului oficial, Electrica Furnizare oferă clienților și potențialilor clienți informații generale și personalizate în legătură cu serviciul de furnizare a energiei electrice prin intermediul serviciului Call Center la numărul 0244 406 006, număr pe care l-a apelat și Andrei Emilian, potrivit capturilor transmise redacției GÂNDUL.RO.

Foto: Durata apelului la Electrica

Andrei nu este singurul client care nu a reușit să își rezolve problema. Mai mulți clienți s-au plâns pe pagina de Facebook Electrica Furnizare de timpii mari de așteptare, atunci când apelează serviciul de call center.

„Am așteptat 2 ore azi la serviciul vostru de call-center… până când mi-a fost deconectat apelul de către serviciu de telefonie”, spune unul dintre clienții Electrica Furnizare pe pagina de Facebook a instituției.

„Desigur! Și după aceea aștepți pe puțin 3 luni în care nu se emite nici o factură! Am încheiat în februarie contractul online și până acum nu am primit nici o factură. Am făcut n sesizări, am fost și la sediu, și degeaba, când îmi vine rândul… sper că așa procedați și cu plata facturilor, când vă vine rândul dumneavoastră! Bătaie de joc la adresa clienților!”, scrie un alt client nemulțumit.

GÂNDUL.RO a transmis o solicitare către Electrica Furnizare cu o serie de întrebări, însă până la ora publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns. Vom reveni atunci când vom avea un răspuns al companiei.