Klaus Iohannis, despre pragul de infectări de la care se impune revenirea la starea de urgență

„Este foarte puțin probabil să mai revenim la starea de urgență, disfuncționalitățile au fost majore. Între timp am învățat multe, știm cum să gestionăm pandemia, știm să aplicăm restricțiii locale și am toată speranța că vom reuși să stăpânim răspândirea acestei pandemii fără să reintrăm în starea de urgență, care trebuie să rămână ultima soluție și sper să nu mai ajungem acolo”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a reamintit că a mai atins tema problemelor din sănătate de mai multe ori. Acesta a subliniat că „spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, iar prevenția este de multe ori ca și inexistentă.”

„Tema spitalelor și a sănătății publice nu este o temă nouă. Eu am atins această temă de foarte multe ori. Poate vă amintiți că am avut discuții chiar cu persoane din conducerea OMS. Am avut semnări de documente aici în Sala Unirii, am fost în vizită în spitale și de fiecare dată am atras atenția asupra unor lucruri care se văd simplu și asupra unor lucruri care se văd din statistici. Sistemul nostru de spitale nu funcționează bine. Spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenția este de multe ori ca și inexistentă. Marile măsuri de prevenție care trebuie să meargă în adâncime practic au dispărut și rezultatul este cel pe care din păcate îl vedem. Sănătatea publică nu este bună”, a spus Klaus Iohannis despre rata crescută a mortalității din România.