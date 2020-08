GÂNDUL LIVE. Marius Chirca, președintele Asociației Kola Kariola, despre cazul cailor bătuți cu bestialitate: „Eu nu mai trag nicio speranță! Este o lipsă totală de educație”

Marius Chirca, președintele Asociației Kola Kariola, a vorbit, la GÂNDUL LIVE, despre cazul cailor bătuți cu bestialitate de romi, într-o localitate din România. „Nu mai trag nicio speranță”, a spus iubitorul de animale.

„Eu nu mai trag nicio speranță. Acum o lună eram atât de entuziasmat de ideea cu Poliția Animalelor. A trecut și nu s-a întâmplat nimic, nu mai avem niciun semn, că ceva ar urma să se schimbe în Protecția Animalelor, am intrat, din contră, în posesia unei modificări, prin care va fi ajutat hingheritul câinilor, încurajarea infractorului.

Să revenim la cai. Vorbim despre rromi, nu sunt rasist, dar în mare măsură ei sunt cei care maltratează aceste animale. Asta e lipsa de educație, totală. Copiii, care foarte mulți asta văd de mici, iar ei când se fac mari, vor face același lucru.

În ce țară europeană mai există calul ca animal de tracțiune? Unde mai avem atâtea cazuri de animale maltratate? Pe drumurile publice nu au voie. Ar trebui dosar penal la căruțași. Dar acești oameni nu au venituri, domiciliu, acte. Nu le poți da amendă, nu le vor plăti niciodată.

„Am fost atacați cu topoare, furci…”

Pentru mine totul este o dezamăgire în țara asta. Eu stau în comuna Pantelimon. Am îndrăznit… Prin fața porții mele a trecut o căruță cu romi, care biciuiau caii. Le-am zis și au venit 30 să mă taie. Au venit apoi doi polițiști locali, rușinoși… Am fost în localitatea Răcari, să salvăm un cal și am fost atacați cu topoare, furci, am aruncat calul în dubă și am fugit. Ne alergau 50 de oameni. La intervenții de genul ăsta ne-am pus viața în pericol, intrând în lumea asta. E o altă lume, nu o consider că e din 2020, a acestor specimene. La mine la adăpost lucrează romi, cetățeni exemplu. S-au mulat pe comportamentul meu, al soției mele, iubesc animalele.

Și-au pus curent și și-au dus copiii la școală. Dacă există cineva să-i civilizeze, ei o fac. Încă o dată dau vina pe autorități, că nu fac nimic. Deja sunt contactat de oameni. Pagina Kola Kariola are un impact de 6 milioane de oameni pe săptămână.

În șapte ani despre un singur om politic am vorbit pe pagina Kola Kariola, despre domnul ministru Vela. Singurul om care ne-a contactat și ne-a chemat la discuții. A fost primul care a făcut o întrunire cu reprezentanții ONG-urilor. Ba chiar ne-a sprijinit pe noi ca asociație, în anumite acțiuni. Mulți mi-au zis că am făcut lobby. Știți că îmi iau zilnic HATE – „Kola, ai făcut lobby…”

„Nu am de gând să tac”

Mi s-a oferit post în politică, de conducere, acum, înainte de alegeri. Nu mă interesează. Poate aveam mai multă forță. Dar nu pot să mă schimb eu. Dar vreau să rămân în stradă, să apăr animalele. Eu nu am niciun interes. Înainte să mă sunați dvs, știți cine a venit la mine la poartă? Control de la Garda de Mediu. Caută căprioarele mele. Ce să facă cu ele? Eu le-am oferit teren. M-a costat 20.000 de euro să le creez condiții. Aveți un sanctuar de profil pentru aceste animale, care nu pot fi reabilitate? Au fost la mine acasă, apoi au venit la adăpost. La ultimul caz, unde am fost să salvez un pui de cerb mâncat de câini, a venit un vânător cu pușca să rezolve problema. Faptul că îndrăznesc să vorbesc, vin imediat și consecințele. Dar eu nu tac.

Nu ar ajuta varianta cu interzicerea căruței. Dacă le iei calul, trebuie să le dai o soluție de transport. Permis auto…Majoritatea semnează cu degetul. Nu sunt soluții. Interzici calul. Schimbi legea. Le dai pedepse. Ai bătut cal, le dai 3 ani de pușcărie. Le dai amendă. Nu le plătește nimeni. Ce să mai faci? Ce faci cu toți caii? Unde îl duci? La Kola? Azi am mai luat doi cai, că ajungeau la abator. Educația! E vina autorităților că nu au programe de integrare, educare.

La 1 septembrie, Asociația Kola Kariola alături de primăria comunei Belciugatele, vom începe o campanie de sterilizare a câinilor. Intrăm în toate curțile oamenilor, cu voia lor, le dăm flyere, pentru că deținerea câinilor nesterilizați este ilegală. Câinii care trăiesc în libertate, mor anual 50% din ei. Încep pe raza localității să dovedim că, fără niciun ban public, putem scăpa localitatea de câini maidanezi, fără să ucidem, să capturăm câini în condiții barbare, fără să căpușăm bugetul unei localități sărace. Le vom explica beneficiul acestei campanii de sterilizare. Nu putem intra ilegal în curtea lor. Sperăm că vom reuși cu vorbă bună”, a declarat Marius Chirca la GÂNDUL LIVE.