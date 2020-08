Orban, despre creșterea pensiilor: Credeţi-mă ce vă spun, nu putem mări acum cu 40%. Riscăm să intrăm în incapacitate de plată

Ludovic Orban a spus că majorarea pensiilor cu 40% nu este posibilă, dar acestea vor crește de la 1 septembrie cu un procent care să poată fi suportat de către bugetul de stat.

Potrivit Libertatea.ro, Ludovic Orban a fost întrebat de către un cetățean din Valea Jiului despre pensii, iar premierul a anunțat că o creștere cu 40 %, așa cum prevede legea, nu poată fi susținută de guvern.

Credeţi-mă ce vă spun, nu putem mări acum cu 40 la sută. Riscăm să intrăm în incapacitate de plată”. Mai bine creştem cât putem acum, decât să facem o creştere care va afecta toată societate şi pe care nu o putem susţine”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban asteaptă ca Ministerul Finanţelor să pună la dispoziţie evaluarea, apoi va oferi detalii despre procentajul măririi.

„Ministrul de Finanțe trebuie să vadă care a fost impactul provocat asupra economiei de pandemia de covid, vom analiza toate prognozele făcite de instituțiile europene, că depinde și de evoluția economiilor partenere. Pe baza acestei analize vom stabili cât vor crește pensiile”, a concis primul ministru.

Ministrul Munci a anunțat creșterea pensiilor de la 1 septembrie

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunțat că pensiile vor crește de la 1 septembrie, un angajament ferm luat de Guvern.

„Pensiile vor creşte. Este şi o obligaţie, şi o determinare pe care o avem, ca, în pofida situaţiei generate de pandemie, cu efect direct asupra economiei, să facem ce trebuie făcut pentru ca românii să aibă pensiile crescute de la 1 septembrie şi acesta este un angajament ferm pe care Guvernul îl face. Mai avem câteva zile până când Ministerul Finanţelor va termina evaluarea – eu am obiceiul să vorbesc despre cifre, sume şi decizii doar când am în faţă toate elementele. Se fac, într-adevăr, mai multe scenarii, dar nu are sens să vă confirm sau să vă înaintez alte cifre, pentru că nu aceasta este abordarea pe care eu, personal, o am.

Aştept ca Ministerul Finanţelor să ne pună la dispoziţie evaluarea necesară cu privire la încasările în buget în această perioadă deosebit de dificilă din economie şi, în funcţie de ceea ce găsim, cu toată transparenţa, vom explica ce se poate face, în ce calendar şi aşa mai departe”, a declarat Violeta Alexandru luni, potrivit Agerpres.