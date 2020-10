Solistul Holograf, la limita răbdării. Dan Bittman, la GÂNDUL LIVE: „Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu! Nu vreau să mai trăiesc în aceste condiții”

Dan Bittman, solistul Holograf, a ajuns la capătul răbdării în pandemie și spune că „nu mai vrea să trăiască în aceste condiții”. Mai mult, artistul pune la îndoială statisticile oficiale furnizate de autorități și acuză o conspirație a companiilor, care nu vor altceva decât să profite de pe urma vânzării de măști de protecție și dezinfectant. Cântărețul și-a exprimat opiniile în direct, la GÂNDUL LIVE.

„Eu nu contest că sunt cazuri dramatice. Atâta vreme cât nu am voie să fac autopsie pentru a stabili de ce a murit o persoană, nu pot să spun că au murit 5.000 de oameni de Covid-19 în România. Nu ai voie să spui, ca medic, că un om a murit de o boală, dacă nu îi faci autopsie. Sunt alături de familiile îndurerate. Mie mi-au murit ambii părinți, dar nu pot să înghit informație fără discernământ.

„Numărul e scos din burtă” / „Sună-mă în 5 decembrie…”

Da. Numărul e scos din burtă. Testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să există starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație, și poliția e mulțumită că e lumea liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu. Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor. Sună-mă în 5 decembrie să îmi spui câte cazuri sunt… Nu ți se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care știu exact ce vor. Uitați-vă pe o televiziune concurentă, afirmațiile unui fost deputat, un hoț care vorbește acum despre hoț.

Este simplu să spui de sus: Băieți, de mâine avem 4.000 de cazuri. Unde sunt 10.000-20.000 oameni testați? Sunt 140.000 și 150.000 de infectări și 120.000 de oameni care s-au vindecat, dar nu se spune nicăieri. Varianta mea de a gândi este una singură. Îmi iau informațiile din statistică, sunt inginer, sunt lucruri care se bat cap în cap. Realitatea de pe stradă contrazice statistica.

Aș fi făcut spitale, aș fi făcut lucruri coerente. Așa o dezumanizare nu am văzut de când sunt. Nu am văzut copii de clasa a I-a speriați de măștile alea, de plexiglas.

„Mâine o să pună pe clanță o chestie ca să iau Covid”

Dacă ies pozitiv, mă tratez. Un prieten din SUA a stat o săptămână în casă, s-a tratat de Covid cu aspirină și i-a trecut. Tuturor ne e teamă, pentru că s-a inventat un dușman invizibil. Ne e frică de moarte. Mâine o să pună pe clanță o chestie ca să o iau. Mă spăl pe mâini, așa am fost învățată.

Eu zic să ne protejăm ca specie, dar să avem mintea la noi, să luăm exemplele coerente și bune. Aici informația nu mai există în România, decât cea care trebuie să fie. Noua Zeelandă a terminat-o cu virusul. Trebuiau să fie călare pe ăia, să îi întrebe. Nici în Bulgaria, în Grecia nu sunt aceste probleme. Sunt oameni, ies, nu s-au închis cârciumi, până și în Anglia, nu s-au închis cârciumile.

Să nu uităm că e atât de simplu să te duci într-o vizită într-un spital…Să stai trei ore în spital ca Trump, să câștigi valul de simpatie. S-au prins că e foarte simplu de condus o turmă uriașă de oameni.

„Am stat în casă, cum mi s-a cerut” / „Cer oficial demisia acestor nenorociți!”

Eu am stat în casă, cum mi-a cerut guvernul. Ce s-a întâmplat pentru unii? Am aici un bloc se face lângă mine, acolo nu poartă nimeni mască, muncesc de opt luni. Suta aia de mii de români duși cu o logistică… Tu știi ce e aia să iei din 10 comune 2.000 de oameni să-i aduci la aeroport în Cluj, în condițiile în care nu ai voie să te deplasezi nicăieri.

Cer oficial demisia acestor nenorociți. Trebuia să pice guvernul acesta de zece ori! Toți cei care au organizat desantul penibil, demonstrând că pentru mine e ciumă, pentru alții mumă… Cum adică? Tu asta numești protejarea unei națiuni?

„Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu”

E ca la alba neagra. Dar nu am încercat lockdown-ul? Și ăsta e lockdown. E o tâmpenie. Nu am ceva cu Horeca, dar nu asta e problema…Ăia dezinfectează, ai mască. E vorba și de sălile de spectacol, dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Trebuiau să fie căzuți pe stradă oamenii ăia. Dacă e așa un virus letal, dacă e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau să fie 80 milioane de „duși”, sunt un milion. Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toți dați banii. Oameni care stau să vireze bani din stânga în dreapta. Deja au început să transpară lucrurile astea. Sunt noi structuri care conduc, din care fac parte și români. Vreau să ne putem îmbrățișa, nu prostia asta cu cotul”, a conchis Dan Bittman la GÂNDUL LIVE.