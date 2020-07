Unele teste de COVID-19 făcute în România, fără acuratețe: „Toţi bolnavii erau, de fapt, sănătoşi!” / O mare rețea privată de sănătate, dată în judecată

Situație controversată la Clubul CFR Cluj care fusese plasat în carantină după ce mai mulți jucători au fost diagnosticați pozitiv cu noul COVID-19 însă ulterior s-a dovedit că aceștia nu erau bolnavi. Acesta nu este singurul caz din România care pune la îndoială acruatețea testelor COVID-19 în timp ce sunt raportate peste 1.000 de noi infectări cu SARS-CoV-2 în fiecare zi.

Acuratețea testelor de coronavirus care se fac în România, dar nu numai, stârnește controverse în rândul populației și a specialiștilor. Mai ales în contextul în care, pentru oprirea unui focar de coronavirus, este nevoie de trei lucrui de bază: testare, identificarea bolnavilor și izolarea acestora.

Recent, în România au exista mai multe cazuri în care un test de coronavirus a ieșit prima dată pozitiv și apoi negativ, la scurt timp după. Este și cazul jucătorului Rodny Lopes Cabral care a fost testat pozitiv sâmbătă dimineață. Ulterior, acesta a beneficiat de alte două teste, care au fost făcute în aceeași zi, ambele având rezultat negativ.

Cinci angajați administrată de Federaţia Română de Fotbal au avut rzezultate pozitive la primele teste, însă negative la cele din runda a doua de testare.

„Duminică după-amiază, au sosit rezultatele testelor celor cinci angajaţi CNF Mogoşoaia şi toate sunt negative. Totuşi, aceştia vor rămâne în continuare izolaţi în baza sportivă”, s-a arătat într-un comunicat al federaţiei.

La clubul CFR Cluj, la un moment dat, fuseseră diagnosticate pozitiv cu noul coronavirus 26 de persoane, însă ulterior, după efectuare altor teste, s-a dovedit că trei cazuri erau de fapt false. Se pare că numărul persoanelor cu rezultate negative la testele COVID-19 ar ajunge la opt.

Printre persoanele diagnosticate pozitiv s-a aflat și magazionerul clubului, Ioan Albu, în vârstă de 70 de ani. Acesta ar fi putut ajunge să fie internat într-un spital din București de unde sigur ar fi luat virusul dacă era internat într-un salon cu alți bolnavi.

„Dacă l-am fi lăsat pe magaziner să meargă într-un spital din Bucureşti, l-ar fi internat într-un salon cu oameni bolnavi, deci ar fi fost şanse mari să ia şi el virusul. Acum au ieşit negative analizele. Are diabet şi mai are şi probleme la inimă. Internarea cu bolnavi de COVID-19 i-ar fi putut fi fatală”, au dezvăluit surse din club, pentru gsp.ro .

Se pare că CFR Cluj vrea să dea în judecată rețeaua de sănătate care a efectuat testele COVID-19. Echipa a avut de pierdut după ce jucătorii au fost plasați în izolare și și-au mai putut menține rezistența fizică prin antrenamentele specifice.

Reacțiile la aceste informații nu au întârziat să apară. Cozmin Gușă a scris într-o postare pe Facebook că acest lucru „ne arată o dată în plus cât de coordonată şi extinsă este operaţiunea coronavirus-extremă urgenţă, coordonată de către echipa groazei, KlauSILĂ-LuCOVID!”.

„Bombă în cazul CFR Cluj-coronavirus! Manipulare şi minciună dovedite. De unde avalanşa de peste 20 de cazuri cu care au fost diagnosticaţi la Bucureşti clujenii, de către privaţii de la Regina Maria?? Mai mult, vorbind cu cei de la club zilele trecute, aflasem că niciunul dintre cei depistaţi pozitiv n-au niciun fel de simptome şi se simt bine. Azi (n.r. – duminică) a venit explicaţia, după ce clujenii au efectuat două teste consecutive, la unităţi spitaliceşti prestigioase, de stat: testele au ieşit negative. Toţi bolnavii erau, de fapt, sănătoşi, aşa cum se simţeau, de altfel. Este limpede, oricum, că cei care manipulează şi mint aveau nevoie de Marceli Paveli şi Andree Esca şi-n sport, şi ce pradă mai bună să găsească, decât chiar echipa campioană a României?! Păţania echipei CFR Cluj depăşeşte mult ca magnitudine experimenteul Gornet, de care scriam azi-dimineaţă, şi ne arată o dată în plus cât de coordonată şi extinsă este operaţiunea coronavirus-extremă urgență, coordonată de către echipa groazei, KlauSILĂ-LuCOVID!”, a scris Cozmin Guşă.

„E o situaţie inedită şi interesantă. Mi-e foarte greu să spun exact, pentru că, teoretic, se poate ca testele pozitive sau cele negative să fie fals pozitive sau fals negative din mai multe motive. Poate fi tehnica care s-a folosit sau poate inadecvenţe în martorul care s-a luat în considerare când s-au făcut testele. Probabil, deficienţe în procedura efectuării testelor. Pot exista şi alte cauze pe care aş prefera să nu le comentez. (…) Am avut şi noi o situaţie în Timişoara, la Spitalul Odobescu, când s-au născut în aceeaşi perioadă nouă copii. Aceştia au fost testaţi pozitiv la COVID-19. Deoarece se ştie că nu se transmite virusul de la mamă la făt am fost contrariat, am repetat testul şi am contestat că tehnica folosită n-a fost cea corespunzătoare şi au ieşit fals pozitive. (…) Din punct de vedere medical există riscul ca testele să nu aibă sensibilitate 100%, dar asta nu se întâmplă la 10 persoane în acelaşi timp. Cel mai probabil, a fost o greşeală în efectuarea testului. (…) Depinde şi de performanţa echipamentelor care efectuează investigaţia de laborator, dar aş prefera să nu intru în subiect, pentru că, după, toată lumea ar găsi o modalitate de a fenta testul”, a declarat medicul Virgil Musta.