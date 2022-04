REPORTAJ VIDEO| „Mulți spun că în Odesa urmează ceva îngrozitor”. O profesoară din Ucraina, refugiată cu 17 copii orfani în București, descrie ororile războiului

„Mulți cunoscuți care au rămas acolo au aflat de la militari că în Odesa urmează ceva îngrozitor din partea armatei lui Putin”, mărturisește Larisa Bilous, profesoară de limbă și literatura ucraineană din Odesa.

Sute de mii de copii ucraineni au devenit refugiați de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Printre aceștia se numără și copiii din orfelinatele ucrainene, forțați să-și părăsească locul pe care ei îl numeau acasă: centrul de plasament.

17 dintre ei au ajuns la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă dn Sectorul 4 pe 15 martie, însoțiți de Larisa și o altă profesoară, Elena. Aici au parte de îngrijire psihologică, asistență medicală și încearcă să uite de războiul din țara lor. Merg la teatru, la cinema, în parc sau la muzeu și trăiesc cu speranța că țara lor va supraviețui războiului.

Larisa Bilous este profesoară de limba și literatura ucraineană și limba română este specializarea a doua. Femeia de 35 de ani a fost nevoită să-și părăsească țara împreună cu fiica ei de trei ani. Soțul ei a rămas în Odesa.

Mulți copii sunt înspăimântați, au rămas în Ucraina și nu știu ce-i așteaptă. Știam că rușii vor să vină, însă nu credeam. Pe 24 februarie, când am auzit bombardamentele am luat-o pe fetiță în brațe și soțul pe băiat. Nu știam ce să fac, apoi am căutat pe internet unde sunt adăposturile să vedem unde ne putem ascunde. Așa am trăit două zile. Ulterior, am plecat la părinții mei pentru că era mai aproape de România. Am stat acolo aproximativ 10 zile și mi s-a propus să merg ca însoțitor cu copiii din regiunea Odesa în România. Nu este o inf0rmație oficială, dar foarte mulți cunoscuți au început să afle, de la militari, probabil că la Odesa urmează ceva strașnic, îngrozitor”, mărturisește Larisa.