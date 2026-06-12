12 Iunie, calendarul zilei: Adrian Enache împlinește 60 de ani, Adriana Lima 45. Lansarea filmului Predator

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 12 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 12 iunie 1966, în Galați, Adrian Enache este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică pop din România, remarcat atât prin vocea sa puternică, cât și prin prezența scenică energică. Deși a absolvit Institutul Politehnic, specializarea Metalurgie, pasiunea pentru muzică l-a determinat să urmeze și cursurile Școlii Populare de Artă. Cariera sa artistică a început în zona muzicii rock, fiind membru al formațiilor Phoebus și 6200. Debutul în muzica pop a avut loc la Festivalul Mamaia în 1989, iar după 1990 a devenit tot mai popular datorită unor piese de succes și numeroaselor apariții televizate. În anii ‘90 a prezentat emisiunea TV “Tip Top Minitop”, contribuind astfel la creșterea notorietății sale. De-a lungul carierei, Adrian Enache a lansat mai multe albume și a reprezentat România la importante festivaluri internaționale. Artistul este apreciat pentru stilul său romantic și pentru spectacolele pline de energie, rămânând o prezență constantă în muzica și divertismentul românesc de peste trei decenii.

Adriana Lima este un model și actriță braziliană, considerată una dintre cele mai cunoscute și influente figuri din industria modei. Născută pe 12 iunie 1981 în Salvador, Brazilia, și-a început cariera în adolescență, după ce a câștigat mai multe concursuri de frumusețe. Celebritatea internațională a venit odată cu colaborarea sa cu Victoria’s Secret, unde a fost unul dintre cei mai apreciați și longevivi “îngeri” ai brandului. De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroase case de modă și companii de renume, apărând pe coperțile celor mai importante reviste de profil precum Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar și Elle. A apărut în reclame, emisiuni de televiziune și câteva producții cinematografice. Adriana Lima s-a implicat în proiecte caritabile și campanii umanitare. Datorită profesionalismului, eleganței și impactului său asupra industriei fashion, ea rămâne una dintre cele mai recunoscute și admirate personalități din lumea modei contemporane.

Pe 12 iunie 1987, filmul de acțiune și science-fiction Predator a avut premiera în Statele Unite, devenind rapid unul dintre cele mai apreciate filme ale genului. Regizat de John McTiernan și avându-l în rolul principal pe Arnold Schwarzenegger, filmul spune povestea unui grup de soldați de elită care ajung să fie vânați în jungla tropicală de o creatură extraterestră extrem de avansată. Combinând acțiunea intensă cu elemente de suspans și horror, pelicula s-a remarcat prin efectele speciale inovatoare și prin designul memorabil al extraterestrului, creat de Stan Winston. Personajul Predator a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale cinematografiei SF. Filmul a avut succes atât la public, cât și la critici, generând ulterior o franciză de amploare, cu numeroase continuări, cărți, jocuri video și crossover-uri cu seria Alien. La aproape patru decenii de la lansare, Predator rămâne un reper al filmelor de acțiune și science-fiction din anii ‘80 și una dintre cele mai influente producții ale genului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1912: Eva Crane 🇬🇧🐝 cercetătoare și autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Specialistă în fizică nucleară, ea s-a îndreptat înspre domeniul apiculturii, călătorind în mai mult de 60 de țări, adeseori în condiții primitive

🎂1915: David Rockefeller 🇺🇸💵 a fost un om de afaceri american, adept al globalismului și patriarhul actual al familiei Rockefeller

🎂1924: George Bush 🇺🇸🗣️ al 41-lea președinte al SUA

🎂1929: Anne Frank 🇩🇪🕎 victimă a genocidului nazist, la 15 ani. Cunoscută datorită jurnalului pe care l-a ținut în ascunzătoarea din Amsterdam, înainte de a fi arestată. Jurnalul, publicat după război de către tatăl ei, care supraviețuise, este considerat un document istoric al Holocaustului, autoarea devenind o figură-simbol a victimelor naziștilor

🎂1949: Radu Troi 🇷🇴⚽️ 16 selecții și 3 goluri pentru Națională

🎂1992: Georgina Campbell 🇺🇸🎬 Barbarian (2022), The Watchers (2024)

🎂1966: Adrian Enache 🇷🇴🎤 În 1989 participă la festivalul Mamaia dar este descalificat pentru că are un stil neobișnuit pentru ce ceea impunea regimul de atunci. Un an mai târziu, după căderea regimului comunist, își încearcă din nou norocul și obține locul al II-lea la secțiunea Interpretare, după regretata Laura Stoica

🎂1981: Adriana Lima 🇧🇷💃🏻 supermodel Victoria’s Secret Angel (1999 – 2018)

Decese 🕯

🕯️1574: Renata a Franței 🇫🇷✝️ promotoare a reformei protestante

🕯️1977: Filip Brunea-Fox 🇷🇴✒️ unul din cei mai cunoscuți reporteri interbelici care, alături de Geo Bogza, a pus bazele reportajului literar românesc, fiind parte, de asemenea, a mișcării de naștere a suprarealismului românesc

🕯️1995: Arturo Benedetti Michelangeli 🇮🇹🎹 considerat unul dintre cei mai importanți și individuali virtuozi ai pianului din secolul al XX-lea

🕯️2003: Gregory Peck 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal – „Să ucizi o pasăre cântătoare”, 1962. A fost unul dintre cei mai celebri actori americani de după război, a reprezentat etica morală a marelui ecran. În 1968, președintele Lyndon Johnson, i-a înmânat Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din America

🕯️2023: Treat Williams 🇺🇸🎬 În 1979, a devenit celebru cu Hair-ul lui Miloš Forman care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor debutant. A murit la 71 de ani, urmare a unui accident moto

🕯️2023: Silvio Berlusconi 🇮🇹🗣️ premier al Italiei între 1994-1995, 2001-2006, 2008-2011

Evenimente📋

📋🆘Ziua Internaţională împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor

📋🇷🇺 Ziua națională a Federației Ruse

📋🇵🇭 Ziua naţională a Republicii Filipine

Calendar 🗒️

🗒️1550: Helsinki, capitala Finlandei, a fost fondată

🗒️1839: A avut loc primul meci de baseball

🗒️1964: Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheid-ului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață

🗒️1987: Lansarea filmului Predator în SUA

🗒️1995: Țările baltice au semnat acordurile de asociere la UE

🗒️1999: S-au constituit Forțele din Kosovo (KFOR), conduse de NATO, cu scopul menținerii păcii în provincie