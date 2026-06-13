14 Iunie, calendarul zilei: Donald Trump împlinește 80 de ani, Daniela Crudu 37. 10.000 de mineri din Valea Jiului descind în București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 14 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Donald Trump este un om de afaceri, personalitate media și politician american, născut pe 14 iunie 1946 în New York. Înainte de a intra în politică, a devenit cunoscut prin activitatea sa în domeniul imobiliar, conducând afacerea familiei și dezvoltând proiecte comerciale, hoteliere și rezidențiale de mare amploare. A câștigat notorietate internațională și prin activitatea sa în televiziune, fiind gazda emisiunii The Apprentice. În 2016, a fost ales al 45-lea președinte al Statelor Unite, reprezentând Partidul Republican, și a ocupat funcția până în 2021. După alegerile din 2024, Donald Trump a revenit la Casa Albă. Mandatele sale au fost marcate de politici orientate spre restricționarea imigrației, reducerea taxelor, renegocierea unor acorduri comerciale și promovarea sloganului “America First”. Donald Trump este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale politicii contemporane. Susținătorii îl apreciază pentru abordarea sa directă și pentru politicile economice promovate, în timp ce criticii îi contestă stilul de conducere și unele dintre deciziile sale politice. Indiferent de opiniile pe care le generează, influența sa asupra politicii americane și internaționale este considerabilă.

Daniela Crudu este o personalitate din showbiz-ul românesc, cunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni TV și pentru activitatea ca asistentă de televiziune. S-a născut pe 14 iunie 1989 în București și a devenit cunoscută publicului larg în special prin participarea la diverse programe de divertisment. Și-a început cariera în televiziune ca asistentă TV în cadrul unor emisiuni de tip tabloid și divertisment, unde a atras atenția prin prezența scenică și stilul nonconformist. Ulterior, a apărut în mai multe proiecte TV, dar și în campanii publicitare și evenimente mondene. De-a lungul timpului, Daniela Crudu a rămas o figură constant prezentă în presa mondenă din România, fiind adesea subiect de interes pentru publicațiile de profil. În paralel, a participat și la emisiuni de tip reality show, consolidându-și notorietatea în zona de divertisment.

Pe 14 iunie 1990, în contextul tensiunilor politice și sociale din România post-revoluționară, au ajuns în București aproximativ 10.000 de mineri din Valea Jiului, chemați de autorități pentru a “restabili ordinea” după protestele din Piața Universității și evenimentele violente din 13 iunie. Această intervenție, cunoscută ulterior sub numele de Mineriada din iunie 1990, a dus la confruntări violente în capitală. Au fost atacate sediile partidelor de opoziție, precum și instituții academice, inclusiv facultăți și cămine studențești, iar numeroși studenți, intelectuali și protestatari au fost agresați. Evenimentele au avut loc pe fondul protestelor din Golaniada, unde oamenii cereau reforme democratice și îndepărtarea fostelor structuri comuniste din conducerea statului. Intervenția minerilor a fost percepută ca o reprimare violentă a opoziției politice și a societății civile. Mineriada din iunie 1990 rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate momente din istoria postdecembristă a României, fiind subiectul unor anchete, dezbateri publice și analize istorice privind tranziția către democrație.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1736: Charles Augustin Coulomb 🇫🇷➕➖ cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței electrostatice de atracție sau respingere. Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, Coulombul, a fost numită în cinstea lui

🎂1832: Nikolaus August Otto 🇩🇪💥 inventatorul primului motor cu ardere internă care ardea în mod eficient combustibilul direct într-o cameră cilindrică cu piston mobil, mișcarea efectuându-se de-a lungul generatoarei cilindrului. Deși fuseseră inventate și alte motoare cu ardere internă, acestea nu s-au bazat pe patru timpi separați

🎂1864: Alois Alzheimer 🇩🇪🧠 A descris pentru prima dată o formă de demență degenerativă, cunoscută până azi după numele său ca Boala Alzheimer

🎂1868: Karl Landsteiner 🇦🇹🩸 Laureat Nobel pentru Medicină în 1930 pentru descoperirea și clasificarea grupelor sanguine după sistemul ABO. A descris factorul rhesus (1937) reducând la minimum pericolul transfuziilor sanguine, care au devenit una dintre cele mai des folosite practici medicale salvatoare de vieți

🎂1928: Che Guevara 🇦🇷💬 revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american

🎂1931: Eugen Trofin 🇷🇴🤾🏻‍♂️ Ca antrenor, principal sau secund, al echipei naționale masculine de handbal a României a câștigat două titluri mondiale: în 1964 și 1970; două medalii olimpice: una de argint, 1976 și una de bronz, 1972

🎂1933: Dumitru Pârvulescu 🇷🇴🥇 luptător, laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 1960 și cu bronz la cele din 1964

🎂1946: Donald Trump 🇺🇸🗣️ al 45-lea președinte al SUA

🎂1949: Alan White 🇬🇧🥁(Yes)

🎂1953: Puiu Hașotti 🇷🇴🗣️

🎂1958: Olaf Scholz 🇩🇪🗣️ cancelar

🎂1961: Boy George 🇬🇧🎤

🎂1968: Yasmine Bleeth 🇺🇸🎬 Baywatch (1989 – 2001)

🎂1969: Steffi Graf 🇩🇪🥎 În 1988, a devenit prima jucătoare de tenis care a realizat Golden Slam-ul, câștigând toate cele patru titluri majore de simplu și medalia de aur olimpică în același an calendaristic. Este singura jucătoare de tenis, bărbat sau femeie, care a câștigat fiecare turneu major de simplu de cel puțin patru ori (22 turnee de Grand Slam la total)

🎂1970: Ștefan-Radu Oprea 🇷🇴🗣️ ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului

🎂1989: Daniela Crudu 🇷🇴💃🏻

Decese 🕯

🕯️1837: Giacomo Leopardi 🇮🇹✒️ considerat, alături de Dante, cel mai mare poet italian

🕯️1920: Max Weber 🇩🇪✒️ este adesea citat, împreună cu Émile Durkheim și Karl Marx, ca unul dintre cei trei fondatori ai sociologiei

🕯️1927: Jerome K. Jerome 🇬🇧✒️ cel mai bine cunoscut pentru romanul satiric Trei într-o barcă (Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog). Alte titluri cunoscute sunt: colecția de eseuri „Gândurile trândave ale unui pierde-vară” și „Trei pe două biciclete”, o continuare a romanului „Trei într-o barcă”. S-a născut și a crescut în sărăcie la Londra, într-o casă, care este astăzi un muzeu dedicat lui

🕯️1968: Salvadore Quasimodo 🇮🇹✒️ Considerat unul dintre cei mai notabili poeți italieni ermetici, a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1959, stârnind multiple controverse, mai ales în Italia

🕯️1986: Jorges Luis Borges 🇦🇷✒️ A lăsat o moștenire importantă în toate domeniile culturii moderne, până și în cea pop, și numeroși scriitori s-au inspirat din creația sa. Umberto Eco, în romanul Numele trandafirului, numește pe unul dintre protagoniștii care a aspirat la funcția de bibliotecar, fără a reuși, Jorge da Burgos, explicând la sfârșit că s-a referit chiar la Borges

🕯️1995: Rory Gallagher 🇮🇪🎸🪕🎷 multi-instrumentalist de blues, skiffle și rock, compozitor și producător muzical, foarte influent în genurile muzicale pe care le-a practicat. A murit la doar 47 de ani

🕯️2016: Anatol Dumitraș 🇲🇩🎤 a fost un interpret moldovean de muzică ușoară. S-a stins din viață în dimineața la București, la 60 de ani, răpus de cancer. A fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău cu ropote de aplauze

Evenimente📋

📋🇺🇸 Ziua drapelului național La 14 Iunie 1777, prin rezoluția celui de-al doilea Congres Continental, era adoptat Drapelul Statelor Unite ale Americii

📋🩸 Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge; marcată în ziua de naştere a medicului austriac Karl Landsteiner (14.06.1868); stabilit în SUA, a descoperit, în 1900, grupele sangvine, punând bazele ştiinţifice ale tratamentului prin transfuzii; Premiul Nobel pentru medicină pe 1930

Calendar 🗒️

🗒️1574: Ioan Vodă cel Viteaz este înfrânt și apoi ucis de turci la Roșcani

🗒️1800: Bătălia de la Marengo: Armata austriacă a fost înfrântă de armata franceză comandată de Napoleon

🗒️1848: Unirea guvernelor constituite la Islaz și București și formarea Guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848

🗒️1848: Guvernul revoluționar de la București a adoptat prin decret drapelul național tricolor, care a fost sfințit la 15 iunie; drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza „Dreptate, Frăție”

🗒️1848: Vasile Alecsandri a publicat, în revista brașoveană „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, poezia „Hora Ardealului”

🗒️1880: România și Statele Unite ale Americii au stabilit relații diplomatice, la nivel de agenție diplomatică

🗒️1900: Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite

🗒️1934: Are loc prima întâlnire dintre Adolf Hitler și Benito Mussolini, la Veneția

🗒️1935: În portul Constanța sosește vasul „Prințesa Maria” cu rămășițele pământești ale lui Dimitrie Cantemir și cu câteva arhive din Tezaurul României care a fost trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Arhivele au constat în registrele contabile ale unor bănci, ștate de servicii ale funcționarilor Ministerului Agriculturii, bancnote românești tipărite în 1917 la Moscova și nici un document istoric

🗒️1940: Armata germană intră în orașul Paris, declarat „oraș deschis”

🗒️1941: A patra deportare majoră a polonezilor către Siberia: 300.000

🗒️1962: Înființarea Agenției Spațiale Vest Europene

🗒️1967: China testează prima sa bombă cu hidrogen

🗒️1982: Forțele militare argentiniene s-au predat unităților britanice din Insulele Falkland

🗒️1985: Semnarea Tratatului de la Schengen

🗒️1990: Urmare a evenimentelor din 13 iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului au descins în București pentru a „restabili ordinea”. Au fost atacate sediile partidelor din opoziție, lideri ai acestora, facultăți, studenți (14-15 iunie 1990)

🗒️1991: La intrarea în Parcul Libertății din București a fost ridicată o cruce în memoria victimelor din 13-15 iunie 1990