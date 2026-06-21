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21 Iunie, calendarul zilei: Andreea Bănică împlinește 48 de ani, Lana Del Rey face 41

Elena Stănică-Ezeanu
21 Iunie, calendarul zilei: Andreea Bănică împlinește 48 de ani, Lana Del Rey face 41
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Născută pe 21 iunie 1978, în Eforie Sud, și-a început cariera muzicală la sfârșitul anilor ‘90, făcând parte din trupele Exotic și Blondy. Din 2005 și-a continuat activitatea ca artist solo, lansând numeroase hituri care au ajuns în topurile muzicale din România și din străinătate. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Love in Brasil, Hooky Song, Samba și Rain in July. De-a lungul carierei, artista a obținut numeroase premii și s-a remarcat prin stilul său energic și prezența scenică deosebită. Pe lângă succesul profesional, Andreea Bănică este apreciată și pentru stabilitatea vieții sale de familie. Este căsătorită cu Lucian Mitrea și are doi copii. Cu o carieră de peste două decenii, ea rămâne una dintre cele mai importante artiste ale muzicii pop românești.

Andreea Bănică

Lana Del Rey, pe numele său real Elizabeth Woolridge Grant, s-a născut pe 21 iunie 1985 în New York, SUA. Este una dintre cele mai influente cântărețe și compozitoare ale secolului XXI, recunoscută pentru stilul său artistic unic, care combină elemente de pop, indie, rock alternativ și dream pop. Succesul internațional a venit în 2011, odată cu lansarea piesei Video Games. Melodia a devenit rapid virală pe internet și a atras atenția publicului din întreaga lume datorită atmosferei sale nostalgice și interpretării emoționante. De-a lungul carierei, artista a lansat numeroase albume apreciate de critici, printre care Born to Die, Ultraviolence și Norman Fucking Rockwell!. Este cunoscută pentru estetica inspirată din anii 1950-1970, filmele clasice de la Hollywood și cultura pop americană. Prin abordarea sa introspectivă și autentică, ea a inspirat o nouă generație de cântăreți și compozitori. Astăzi, Lana Del Rey este privită ca una dintre cele mai originale artiste contemporane, cu milioane de fani în întreaga lume și o carieră care continuă să evolueze și să surprindă publicul.

Lana Del Rey

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1824: Vincenzo Cabianca 🇮🇹🎨 pictor din grupul Macchiaioli, fiind interesat în principal de efectele luminii solare
🎂1857: Charles Alderton 🇺🇸🥤 farmacist, a creat băutura răcoritoare Dr Pepper, în 1880
🎂1863: Max Wolf 🇩🇪🌌 pionier în domeniul astrofotografiei. A descoperit peste 200 de asteroizi
🎂1905: Jean-Paul Sartre 🇫🇷✒️ Diversele sale angajamente sociale sunt inseparabile de gândirea sa filozofică. În 1964 i s-a acordat Premiul Nobel pentru Literatură, dar acesta a refuzat
🎂1920: Puiu Călinescu 🇷🇴🎬 La 6 ani, după moartea mamei (23), a fost crescut de bunica sa. Celebru datorită grimaselor sale și rolului „Trandafir” din „Brigada Diverse”
🎂1943: Andrei Șerban 🇷🇴🎭 regizor de teatru A revenit în România după evenimentele din decembrie 1989 ca director general al TNB. Din 1992 până în 2019 a fost profesor la Universitatea Columbia
🎂1955: Michel Platini 🇫🇷⚽️ a făcut parte din naționala Franței care a câștigat în 1984 Campionatul European de Fotbal, fiind atunci golgeterul competiției și ales cel mai bun jucător. A participat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1978, 1982 și 1986, ajungând în semifinalele celor din urmă. Platini, Alain Giresse, Luis Fernández și Jean Tigana au alcătuit așa-numitul carré magique („Careul magic”), coloana vertebrală a echipei Franței din anii ’80
🎂1961: Manu Chao 🇫🇷🇪🇸🎤 cântă în franceză, engleză, spaniolă, catalană, portugheză, galiciană, arabă și wolof
🎂1971: Anette Olzon 🇸🇪🎤 (ex vocalistă Nightwish)
🎂1973: Juliette Lewis 🇺🇸🎬 Cape Fear (1991), Natural Born Killers (1994), Strange Days (1995), From Dusk Till Dawn (1996), The Way of the Gun (2000)
🎂1978: Andreea Bănică 🇷🇴🎤 A făcut parte din grupul „Exotic”, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa „Blondy” împreună cu Cristina Rus
🎂1979: Chris Pratt 🇺🇸🎬
🎂1982: Prințul William, duce de Cambridge 🇬🇧♛
🎂1983: Edward Snowden 🇺🇸💬 whistleblower
🎂1985: Lana Del Rey 🇺🇸🎤 afirmă că printre influențele sale muzicale se regăsesc Britney Spears, Kurt Cobain, Bob Dylan, Leonard Cohen și Elvis Presley. Recunoscută pentru „timbrul emotiv, uneori lacrimogen al vocii sale

Decese 🕯

🕯️1527: Niccolo Machiavelli 🇮🇹✒️ exponent de prestigiu al Renașterii italiene. Opera sa capitală „Il principe” este considerată primul tratat modern de politică
🕯️1874: Anders Jonas Ångström 🇸🇪🔴🟢🔵 unul dintre inventatorii spectroscopiei
🕯️1914: Bertha von Suttner 🇦🇹✒️ prima femeie laureată a Premiului Nobel pentru Pace
🕯️1922: Tache Ionescu 🇷🇴🗣️ om politic, avocat și ziarist, a deținut funcția de cel de-al 29-lea prim-ministru al României
🕯️1981: Alberto Suppici 🇺🇾⚽️ antrenorul Uruguayului în timpul Campionatului Mondial de Fotbal 1930, conducând țara gazdă spre câștigarea primului Campionat Mondial de Fotbal din istorie

Evenimente📋

📋🎼 Fête de la Musique, Ziua internațională a muzicii

Calendar 🗒️

🗒️1633: Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziție de „bănuită erezie“ pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui
🗒️1848: În revista „Foaie pentru minte, inima și literatură” a apărut poezia „Un răsunet”, de Andrei Mureșanu. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul de Stat al României, cunoscut sub titlul „Deșteaptă-te, române!”
🗒️1940: Franța capitulează în fața Germaniei
🗒️1941: Armata Română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică
🗒️1977: Elvis Presley susține ultimul său concert în Rapid City, Dakota de Sud
🗒️2017: Moțiunea de cenzură intitulată „România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor”, inițiată de parlamentarii PSD și ALDE împotriva Guvernului Sorin Grindeanu a fost aprobată cu 241 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”

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