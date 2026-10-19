Prima pagină » Actualitate » A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat

A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat

A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestele în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. Luni seară, 19 octombrie, oamenii s-au adunat pentru a 21-a noapte consecutivă, cerând eliberarea acestuia. După ora 22:00, o parte dintre manifestanți au început să plece, iar la miezul nopții în fața centrului de detenție se mai aflau aproape 100 de persoane.

Protestele continuă pe strada George Georgescu din București, în apropierea Pieței Unirii, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale se adună seară de seară, încă din 29 septembrie, când acesta a fost arestat preventiv.

Ca și în serile precedente, manifestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Pe măsură ce orele au trecut, numărul celor prezenți a început însă să scadă. După ora 22:00, începând programul legal de liniște, mai mulți protestatari au început să părăsească zona Arestului Central, în timp ce alții au rămas în fața clădirii.

La miezul nopții, aproape 100 de susținători se mai aflau la protest, într-un moment în care situația juridică a lui Călin Georgescu urmează să fie reanalizată de judecători.

Protestele continuă de trei săptămâni în fața Arestului Central

Manifestațiile au început în seara de 29 septembrie, imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. De atunci, susținătorii săi s-au adunat zilnic în fața centrului de detenție, în număr variabil, pentru a contesta măsura dispusă de instanță.

În primele zile au fost prezente câteva sute de persoane, iar în seara de 4 octombrie participarea a ajuns la aproximativ 2.000 de oameni, cea mai numeroasă manifestație de la începutul protestelor.

În ultimele seri, numărul participanților a fost mai redus. Sâmbătă, 17 octombrie, aproximativ 300 de persoane au protestat în fața Arestului Central, în timp ce duminică, 18 octombrie, în jurul orei 22:00, erau prezenți aproximativ 150 de susținători.

De-a lungul celor trei săptămâni, manifestanții au venit cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere, scandând lozinci precum „Călin Georgescu este președinte”, „Libertate!” și „Eliberați-l!”.

Pe parcursul protestelor, unii dintre participanți și-au instalat corturi în apropierea Arestului Central și au rămas în zonă inclusiv peste noapte. În serile friguroase, manifestanții au adus ceai, cafea și alimente. Prezența lor constantă a provocat și nemulțumiri în rândul unor locuitori din vecinătate, care s-au plâns de zgomotul produs de manifestații.

Călin Georgescu ar putea ieși din Arestul Central. Decizie așteptată vineri, 23 octombrie

A 21-a noapte de proteste are loc cu doar câteva zile înaintea unui moment important pentru situația juridică a lui Călin Georgescu.

Vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 09:00, Curtea de Apel București va analiza contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale a fost înlocuită cu arestul la domiciliu.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o.

Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în Arestul Central până la pronunțarea unei soluții definitive asupra contestației. Dacă judecătorii Curții de Apel vor menține hotărârea Tribunalului București, Georgescu va putea părăsi centrul de detenție, urmând să fie plasat în arest la domiciliu.

De ce a fost arestat preventiv Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro, în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu. Potrivit acuzațiilor, acestuia i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări externe, însă creditul nu s-ar mai fi materializat, iar banii achitați drept garanție nu ar fi fost restituiți. Călin Georgescu neagă acuzațiile.

Până la decizia de vineri, susținătorii fostului candidat continuă să ceară eliberarea acestuia, după trei săptămâni de manifestații desfășurate în fața Arestului Central din Capitală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Tragedie pe Șoseaua Colentina! O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
RĂZBOI Volodimir Zelenski spune că Trump împinge Ucraina spre capitulare în fața Rusiei. Ce argumente aduce președintele Ucrainei
23:01
Volodimir Zelenski spune că Trump împinge Ucraina spre capitulare în fața Rusiei. Ce argumente aduce președintele Ucrainei
EXCLUSIV Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”
22:56
Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 20 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitată: Cristela Georgescu
22:43
Marius Tucă Show începe marți, 20 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitată: Cristela Georgescu
INEDIT Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
22:36
Sutienul de 50 de milioane de dolari, cel mai scump din lume, a fost purtat de Kylie Jenner pe podiumul Victoria’s Secret / Are 4.410 diamante naturale și a necesitat 1.000 de ore de muncă
FLASH NEWS Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră
22:26
Plecare de răsunet din televiziune. Unul dintre cei mai vechi și titrați jurnaliști CNN și-a anunțat retragerea după 43 de ani de carieră
CONTROVERSĂ Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD
22:00
Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD

Cele mai noi

Trimite acest link pe