A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat

Protestele continuă pe strada George Georgescu din București, în apropierea Pieței Unirii, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale se adună seară de seară, încă din 29 septembrie, când acesta a fost arestat preventiv.
Ca și în serile precedente, manifestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Pe măsură ce orele au trecut, numărul celor prezenți a început însă să scadă. După ora 22:00, începând programul legal de liniște, mai mulți protestatari au început să părăsească zona Arestului Central, în timp ce alții au rămas în fața clădirii.
La miezul nopții, aproape 100 de susținători se mai aflau la protest, într-un moment în care situația juridică a lui Călin Georgescu urmează să fie reanalizată de judecători.
Manifestațiile au început în seara de 29 septembrie, imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. De atunci, susținătorii săi s-au adunat zilnic în fața centrului de detenție, în număr variabil, pentru a contesta măsura dispusă de instanță.
În primele zile au fost prezente câteva sute de persoane, iar în seara de 4 octombrie participarea a ajuns la aproximativ 2.000 de oameni, cea mai numeroasă manifestație de la începutul protestelor.
În ultimele seri, numărul participanților a fost mai redus. Sâmbătă, 17 octombrie, aproximativ 300 de persoane au protestat în fața Arestului Central, în timp ce duminică, 18 octombrie, în jurul orei 22:00, erau prezenți aproximativ 150 de susținători.
De-a lungul celor trei săptămâni, manifestanții au venit cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere, scandând lozinci precum „Călin Georgescu este președinte”, „Libertate!” și „Eliberați-l!”.
Pe parcursul protestelor, unii dintre participanți și-au instalat corturi în apropierea Arestului Central și au rămas în zonă inclusiv peste noapte. În serile friguroase, manifestanții au adus ceai, cafea și alimente. Prezența lor constantă a provocat și nemulțumiri în rândul unor locuitori din vecinătate, care s-au plâns de zgomotul produs de manifestații.
A 21-a noapte de proteste are loc cu doar câteva zile înaintea unui moment important pentru situația juridică a lui Călin Georgescu.
Vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 09:00, Curtea de Apel București va analiza contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale a fost înlocuită cu arestul la domiciliu.
Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o.
Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în Arestul Central până la pronunțarea unei soluții definitive asupra contestației. Dacă judecătorii Curții de Apel vor menține hotărârea Tribunalului București, Georgescu va putea părăsi centrul de detenție, urmând să fie plasat în arest la domiciliu.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Ancheta vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro, în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu. Potrivit acuzațiilor, acestuia i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări externe, însă creditul nu s-ar mai fi materializat, iar banii achitați drept garanție nu ar fi fost restituiți. Călin Georgescu neagă acuzațiile.
Până la decizia de vineri, susținătorii fostului candidat continuă să ceară eliberarea acestuia, după trei săptămâni de manifestații desfășurate în fața Arestului Central din Capitală.