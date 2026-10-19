A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat

Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestele în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. Luni seară, 19 octombrie, oamenii s-au adunat pentru a 21-a noapte consecutivă, cerând eliberarea acestuia. După ora 22:00, o parte dintre manifestanți au început să plece, iar la miezul nopții în fața centrului de detenție se mai aflau aproape 100 de persoane.

Protestele continuă pe strada George Georgescu din București, în apropierea Pieței Unirii, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale se adună seară de seară, încă din 29 septembrie, când acesta a fost arestat preventiv.

Ca și în serile precedente, manifestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Pe măsură ce orele au trecut, numărul celor prezenți a început însă să scadă. După ora 22:00, începând programul legal de liniște, mai mulți protestatari au început să părăsească zona Arestului Central, în timp ce alții au rămas în fața clădirii.

La miezul nopții, aproape 100 de susținători se mai aflau la protest, într-un moment în care situația juridică a lui Călin Georgescu urmează să fie reanalizată de judecători.

Protestele continuă de trei săptămâni în fața Arestului Central

Manifestațiile au început în seara de 29 septembrie, imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. De atunci, susținătorii săi s-au adunat zilnic în fața centrului de detenție, în număr variabil, pentru a contesta măsura dispusă de instanță.

În primele zile au fost prezente câteva sute de persoane, iar în seara de 4 octombrie participarea a ajuns la aproximativ 2.000 de oameni, cea mai numeroasă manifestație de la începutul protestelor.