Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de Nicușor Dan. România decide ce va face după loviturile cu drone din Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu și mai mulți miniștri participă joi la prima lor ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în contextul intensificării incidentelor de securitate din Marea Neagră. Reuniunea are loc pe fondul avertismentelor președintelui Nicușor Dan privind riscurile tot mai mari asumate de Rusia, pe care România o consideră principala amenințare la adresa securității euroatlantice în regiune. De asemenea, șeful statului a reafirmat că oprirea războiului este esențială pentru reconstruirea Ucrainei și a evidențiat rolul strategic al României în acest proces, prin porturile de la Marea Neagră și Dunăre și prin infrastructura de transport.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Astăzi, Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea o nouă componență, pentru că s-a schimbat și Guvernul. Premierul Luca Niculescu este pentru prima oară în CSAT, la fel și trei miniștri din cabinetul său.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Miercuri, șeful statului a anunţat că s-a reunit Consiliul Nord-Atlantic pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a transmis preşedintele, precizând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.

Cine sunt miniștrii din noul Guvern care vor lua partea la ședința CSAT convocată de Nicușor Dan

În CSAT, prim-ministrul României deține funcția de vicepreședinte. De asemenea, din componența Consiliului, mai fac parte ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiției, ministrul Economiei, ministrul Finanțelor.

Pe lângă aceștia, se mai numără directorul Serviciului Român de Informații (SRI), directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), șeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate națională și consilierul de stat, secretarul CSAT.

Iată lista miniștrilor proaspăt învestiți care vor participa la ședința convocată joi de președintele României:

Luca Niculescu – prim-ministru și vicepreședinte CSAT;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afecerilor Interne;

Dan Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe,

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor.