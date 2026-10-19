Accident grav în Tunari. Un TIR a intrat într-o mașină de gunoi. Șoferul a fost rănit grav

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Tunari, din județul Ilfov, unde un TIR a intrat în coliziune cu o autospecială de salubritate. În urma impactului, un șofer a fost rănit grav.

În accidentul care a avut loc în Tunari au fost implicate două autovehicule de mare tonaj: un TIR și o mașină destinată colectării deșeurilor. În impact a fost rănit grav șoferul autospecialei de salubritate. Din primele informații, se pare că șoferul TIR-ului a intrat pe contrasens, lovind în plin mașina de gunoi.

În momentul producerii accidentului, femeile care se ocupau de colectarea deșeurilor nu se aflau în autospecială, ci coborâseră pentru a ridica deșeurile, potrivit martorilor.

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite

Circumstanțele în care TIR-ul a intrat în coliziune cu autospeciala de salubritate nu sunt cunoscute deocamdată. Rămâne de stabilit cum s-a produs impactul.