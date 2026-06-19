Prima pagină » Actualitate » Aceiași organizatori care scoteau oamenii la proteste „pro-justiție” îndeamnă acum la o manifestație anti-justiție. Ce revendică ONG-urile

Aceiași organizatori care scoteau oamenii la proteste „pro-justiție” îndeamnă acum la o manifestație anti-justiție. Ce revendică ONG-urile

Luiza Dobrescu
Aceiași organizatori care scoteau oamenii la proteste „pro-justiție” îndeamnă acum la o manifestație anti-justiție. Ce revendică ONG-urile
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai multe ONG-uri vor să-i scoată pe români, vineri, în stradă pentru un protest anti-justiţie. Manifestaţia are titlul „E nevoie să apărăm democraţia” şi ar urma să aibă loc la ora 19.00, în Piaţa Victoriei.

Evenimentul are loc în contextul formării noului Guvern. Recent, primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, cât şi cel al Timişoarei, Dominic Fritz, au primit decizii judecătoreşti, în urma cărora primul se află sub control judiciar, suspect de luare de mită, iar celălalt este declarat incompatibil.

„Pentru că România este a noastră și nu o vom lăsa niciodată să fie a lor”, scriu organizatorii în mesajul lor. Nu este clar însă despre care „noi” și ”ei” este vorba, pentru că organizatorii nu dau şi detalii despre cum au împărțit România.

Cele trei platforme civice organizatoare mai spun că  „este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii”.

Protestul ar urma să aibă loc vineri, la ora 19.00, şi să dureze patru ore. Până la această oră, nu este înregistrată nicio cerere în vederea aprobării pentru organizarea evenimentului la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat
11:07
Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat
REACȚIE PNL respinge cererea lui Adrian Veştea la „un duel democratic”
10:49
PNL respinge cererea lui Adrian Veştea la „un duel democratic”
ULTIMA ORĂ Adrian Veştea îl reconfirmă pe Alexandru Nazare în funcţia de ministru de Finanţe şi dă ca sigur votul de învestitură din parlament
10:24
Adrian Veştea îl reconfirmă pe Alexandru Nazare în funcţia de ministru de Finanţe şi dă ca sigur votul de învestitură din parlament
ACTUALITATE Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
10:00
Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
ACTUALITATE Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”
09:30
Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”
ACTUALITATE Gen Silviu Predoiu: „Marile puteri joacă șah cu harta omenirii, iar primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare și să fim foarte bine reprezentați”
09:00
Gen Silviu Predoiu: „Marile puteri joacă șah cu harta omenirii, iar primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare și să fim foarte bine reprezentați”
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mașinile declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute! Parlamentul UE a aprobat noul regulament
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
(P) Aparat dentar pentru copii: cum influențează dezvoltarea maxilarului și a danturii
FLASH NEWS POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
11:06
POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
PODCAST ALTCEVA Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose
10:45
Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose
Gândul de Vreme Meteorologii anunță caniculă. Unde vor înregistra chiar și 35 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:32
Meteorologii anunță caniculă. Unde vor înregistra chiar și 35 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
POLITICĂ Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
10:31
Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru USR Justiția e independentă doar când e folosită împotriva adversarilor politici
10:18
Ion Cristoiu: Pentru USR Justiția e independentă doar când e folosită împotriva adversarilor politici
ANALIZA de 10 Sfârșitul incertitudinii sau doar amânarea unui nou conflict? Ce implicații are acordul semnat de SUA și Iran pentru Israel, Rusia și China
10:00
Sfârșitul incertitudinii sau doar amânarea unui nou conflict? Ce implicații are acordul semnat de SUA și Iran pentru Israel, Rusia și China

Cele mai noi

Trimite acest link pe