Mai multe ONG-uri vor să-i scoată pe români, vineri, în stradă pentru un protest anti-justiţie. Manifestaţia are titlul „E nevoie să apărăm democraţia” şi ar urma să aibă loc la ora 19.00, în Piaţa Victoriei.

Evenimentul are loc în contextul formării noului Guvern. Recent, primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, cât şi cel al Timişoarei, Dominic Fritz, au primit decizii judecătoreşti, în urma cărora primul se află sub control judiciar, suspect de luare de mită, iar celălalt este declarat incompatibil.

„Pentru că România este a noastră și nu o vom lăsa niciodată să fie a lor”, scriu organizatorii în mesajul lor. Nu este clar însă despre care „noi” și ”ei” este vorba, pentru că organizatorii nu dau şi detalii despre cum au împărțit România.

Cele trei platforme civice organizatoare mai spun că „este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii”.

Protestul ar urma să aibă loc vineri, la ora 19.00, şi să dureze patru ore. Până la această oră, nu este înregistrată nicio cerere în vederea aprobării pentru organizarea evenimentului la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.