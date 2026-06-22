Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-ista proaspăt intrată în politică, Oana Gheorghiu, au plecat împreună din țară. Cei doi au fost surprinși în aeroport. Gândul publică fotografiile

Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-isto-politiciana Oana Gheorghiu au plecat împreună în afara țării, arată Dana Budeanu, într-o postare pe Facebook. Au fost surprinși la Business Lounge, cât așteptau avionul, unde aveau cel mai probabil bilete la categoria Business Class, care oferă acces și la Lounge în aeroport.

Cei doi au o prietenie mai veche, iar Chirilă, care vrea să pozeze în activist independent, nu a ezitat să o ajute pe Gheorghiu la nevoie, prin postări pe pagina sa în momente-cheie.

Deși lupta politică nu este încheiată, iată că cei doi au decis să plece împreună într-o destinație din afara țării, iar Dana Budeanu sugerează că ar fi vorba de o vacanță.

Tudor Chirilă o apără pe politiciana prietenă în toate postările

În opiniile sale politice, activistul Chirilă nu a ezitat niciun moment să sară în apărarea Oanei Gheorghiu.

De-a lungul vremii, Chirilă a fost cunoscut ca un susținător al proiectului Dăruiește Viață, inițiat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Cu toate acestea, poziționarea sa în scandalul Gheorghiu-Uscatu sugerează altceva: Chirilă a fost mai degrabă susținător al viitoarei politiciene Oana Gheorghiu.

Cântărețul cu opinii politice și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea față de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viață”, dar când Uscatu a acuzat-o pe Gheorghiu de incompatibilitate, a sărit în ajutorul politicienei: „Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”

Gândul prezintă mai jos colecția de postări, unde Chirilă a fost extrem de activ în ultimele luni.

Vedeți mai multe imagini din Aeroport și din postările lui Tudor Chirilă în Galeria Foto!