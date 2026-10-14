Alertă aeriană. O dronă a fost detectată în apropiere de Sulina. Două avioane F-16, ridicate de la sol

O dronă aeriană a fost detectată miercuri 14 octombrie în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, la ora 17:38, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Două avioane militare F-16 au fost ridicate de la sol.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Șerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 17.39 a fost transmis un mesaj RO-Alert.