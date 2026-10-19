Alertă de securitate cibernetică la Radiocom, compania națională de radiocomunicații. Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică investighează incidentul

Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), cunoscută sub numele de Radiocom, a raportat un incident de securitate cibernetică, detectat luni.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat, iar o echipă de specialiști s-a deplasat la sediul companiei pentru a investiga incidentul. Problema ar fi limitată la rețeaua internă, iar serviciile furnizate clienților nu au fost afectate. Incidentul a fost raportat către DNSC prin intermediul Platformei Naționale de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC).

Autoritățile au anunțat că reprezentanții Radiocom au luat măsuri imediate pentru limitarea efectelor și pentru împiedicarea extinderii incidentului.

”Potrivit informațiilor comunicate de SNR, au fost adoptate măsuri imediate pentru limitarea incidentului, iar impactul pare să fie concentrat la nivelul rețelei interne a companiei”, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

O echipă DNSC se află la sediul companiei pentru investigarea incidentului

Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienților funcționează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate.

”O echipă DNSC se află la sediul companiei pentru investigarea incidentului și evaluarea impactului acestuia”, mai arată DNSC.

Autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, întreruperi ale serviciilor furnizate clienților Radiocom.