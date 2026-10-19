O fotografie cu un urs care se deplasa pe o stradă din Câmpina a declanșat panica în rândul autorităților și al cetățenilor. În realitate însă, animalul nu exista. Imaginea, distribuită masiv pe WhatsApp, fusese generată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar un detaliu aparent banal a dat de gol falsul: animalul avea prea multe picioare.

Incidentul a avut loc duminică, 18 octombrie, în jurul orei 16:20, când mai multe persoane au sunat la numărul de urgență 112 și au semnalat prezența unui urs de mari dimensiuni pe strada Alexandru Ioan Cuza din Câmpina.

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Autoritățile au mobilizat de urgență jandarmi, polițiști locali și un echipaj SMURD, care s-au deplasat în zona indicată pentru verificări, iar locuitorii au primit un mesaj RO-Alert.

Autoritățile au descoperit că ursul nu exista

La fața locului, jandarmii au discutat cu oamenii care au solicitat ajutorul autorităților. Aceștia le-au prezentat o fotografie primită prin intermediul aplicației WhatsApp. Verificările au scos la iveală însă că nimeni dintre cei care au apelat pentru ajutor nu văzuse animalul în realitate, iar toate sesizările aveau la bază aceeași fotografie.

De altfel, un detaliu banal a confirmat suspiciunile autorităților: ursul avea cinci picioare. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că fotografia fusese generată cu ajutorul AI, iar presupusa prezență a animalului nu se confirmase.

„La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației Whatsapp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă.

După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, se arată într-un comunicat transmis de autoritățile locale.

Ce le-au transmis autoritățile locuitorilor din Câmpina

Administrația locală a recunoscut situația și le-a cerut cetățenilor să manifeste mai multă prudență în fața imaginilor distribuite pe internet și prin aplicațiile de mesagerie.