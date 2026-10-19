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Alexandru Rogobete, despre demisia lui Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească”

Alexandru Rogobete, despre demisia lui Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească”
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Alexandru Rogobete – propus ministru al Sănătății din partea PSD – „salută” demisia lui Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și spune că este „cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească”.

„Începe să fie bine!

Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia!

O veste excelentă pentru un sistem de sănătate care are nevoie de competență, responsabilitate și respect față de pacienți și față de personalul medical.

Dragi pacienți, stimați colegi, avem șansa să facem bine sistemul de sănătate!

Să reconstruim încrederea, să corectăm ceea ce nu funcționează și să punem pacientul acolo unde îi este locul: în centrul tuturor deciziilor.

Doamne ajută! O să fie bine!”, este mesajul lui Rogobete.

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