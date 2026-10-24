Un important lider liberal spune că Bolojan încearcă să-i dezbine pe aleşii locali după ce aceştia i-au obţinut funcţia de şef al guvernului

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, îi aminteşte şefului său de partid, Ilie Bolojan, că a „ajuns prim-ministru prin munca tuturor PNL-iştilor”.

Într-o postare de pe facebook, de sâmbătă, liberalul de la Cluj spune că mintea lui Bolojan a rămas tot la alegerile prezidenţiale.

„Declarația domnului Bolojan de ieri, dintr-o întâlnire publică, spune mai mult decât pare. Mintea sa este încă la alegerile prezidențiale, devenite o obsesie politică, deși nimic nu îl recomandă pentru o asemenea miză. Printre altele, și în context, el spune că degeaba au fost finanțați cei peste 3.000 de primari și aleși județeni, parte din PNL -, pentru că oamenii au votat la prezidențiale cu un candidat anti-sistem. Adică, nici Ciolacu, nici Ciucă și nici Crin Antonescu nu au fost aleși de popor, în ciuda finanțărilor și a sprijinului politic acordat primarilor. De aici începe eroarea fundamentală, poziționându-se și el într-un “fel de anti-sistem”, prin confundarea politicii cu prezidențialele și uitarea meritelor partidului care te-a propulsat”.

Liderul liberal subliniază şi faptul că Bolojan încearcă să bage băţul prin gard la aleşii locali şi parlamentari.

„Domnul Bolojan introduce artificial un conflict între aleșii locali, parlamentari și alegerile prezidențiale ignorând tocmai realitatea care l-a adus la conducerea Guvernului României. Să nu uităm: aleșii PNL au câștigat alegerile locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare și au contribuit decisiv la obținerea guvernării și a funcției de prim-ministru de către dl. Bolojan. Primarii, președinții de consilii județene, consilierii locali și județeni sunt coloana vertebrală a partidului. Fără ei, fără organizații și fără mecanismul politic al PNL, nici funcția de prim-ministru nu ar fi fost obținută. Iar acum, tocmai cei de la care ai plecat sunt tratați ca o problemă?”.

Tişe îi aminteşte lui Bolojan că primarii sunt aceia care l-au ajutat să ajungă premier, pentru ca mai apoi să le întoarcă spatele.