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Amendă de 4.000 lei pentru toți românii care stau la casă și fac această greșeală în curtea lor, crezând că nu îi vede lumea

Amendă de 4.000 lei pentru toți românii care stau la casă și fac această greșeală în curtea lor, crezând că nu îi vede lumea
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Un obicei aparent inofensiv practicat de românii care stau la casă poate aduce amenzi usturătoare.

În anumite situații, scrie Capital.ro, autoritățile pot aplica amenzi de până la 4.000 de lei pentru gestionarea necorespunzătoare a apei menajere, un aspect deseori trecut cu vederea de românii care stau la curte.

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Apa rezultată din activitățile zilnice, precum spălatul, igiena sau prepararea hranei conține reziduuri de detergenți, grăsimi, resturi alimentare și microorganisme, care poluează grav mediul înconjurător.

Dacă este eliminată în mod haotic, apa murdară poate ajunge în sol, afectând calitatea terenului și existând riscul de a contamina apa din pânza freatică.

Problemele se iscă deseori când apa menajeră este aruncată direct pe teren sau în zone neamenajate, inclusiv lângă proprietățile vecine sau pe câmp.

Practica de mai sus este absolut interzisă. Mai mult, poate atrage amenzi usturătoare la buzunar, dar duce și la certuri între vecini, din cauza mirosurilor, infiltrațiilor și deteriorării solului.

Consecințele nu sunt doar locale, ci se propagă asupra mediului înconjurător pe termen lung.

Ce soluții au la îndemână românii de la curte

Pentru a nu ajunge în astfel de situații nedorite, există soluții conforme și legale. Racordarea la rețeaua de canalizare este opțiunea principală.

În lipsa acesteia, utilizarea foselor septice sau a sistemelor individuale de epurare reprezintă alternative care permit colectarea și tratarea apei uzate înainte de evacuare.

În anumite condiții, apa tratată poate fi reutilizată, de exemplu pentru irigarea plantelor ornamentale, dar nu se recomandă folosirea apei netratate pentru culturile alimentare.

Legea apelor nr. 107/1996

Cel mai relevant act normativ în privința apei menajere este OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, care stabilește obligația de a preveni poluarea solului și a apelor. În baza acesteia, deversarea necontrolată a apelor uzate (inclusiv apa menajeră) în sol sau în mediu este interzisă, deoarece poate conduce la contaminarea pânzei freatice și la afectarea sănătății publice.

Totodată, se aplică și prevederi din Legea apelor nr. 107/1996, care reglementează utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă.

Legea interzice evacuarea necontrolată a apelor uzate în apele de suprafață sau în subteran fără respectarea condițiilor legale și fără sisteme de epurare adecvate.

În practică, aceste reglementări impun ca apa menajeră să fie colectată și tratată prin soluții conforme, precum racordarea la canalizare sau utilizarea foselor septice și a sistemelor individuale de epurare.

Încălcarea acestor obligații poate fi sancționată prin amenzi dure aplicate de autoritățile de mediu.

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