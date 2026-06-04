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Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux. Poliția și ambulanța au intervenit

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux. Poliția și ambulanța au intervenit
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Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, început pe rețelele de socializare, s-a mutat în viața reală. Cele două cântărețe s-au luat la bătaie într-un restaurant, iar imaginile au fost postate pe internet.

Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux

Iuliana Beregoi, sora și iubitul acesteia se aflau la un restaurant de lux în momentul în care Andreea Bostănică și-a făcut apariția în același local, alături de mama și mătușa sa.

După ce au discutat câteva minute, cele două ar fi început să își adreseze injurii, iar de aici nu au mai durat decât câteva secunde până când lucrurile au degenerat. Andreea Bostănică a filmat întregul moment, iar în imagini se vede cum influencerița și sora mai mică a Iulianei se păruiesc și se împing reciproc. Potrivit relatărilor făcute de cele trei fete imediat după incident, în timpul încăierării, Iuliana Beregoi a mers să cheme un ospătar, în încercarea de a calma situația. În mediul online, fetele se acuză reciproc de instigare.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?

La care am primit pumni în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru.

Ana Beregoi s-a pus efectiv așa în ușă și mi-a spus: tu aici nu intri, tu aici nu intri. Așa că am vrut să intru în restaurant, să iau cina cu familia mea. După ce mi s-au adresat foarte multe cuvinte urâte, am scos telefonul. Pentru că am văzut că Iuliana Beregoi și Ana Beregoi nu sunt într-o stare ok. Aveau ochii și privirea foarte rea. Eu care m-am apropiat, am salutat și am întrebat-o simplu: de ce îmi împingi prietenii pe stradă? De ce îmi împingi prietenii pe stradă?

O prietenă de-a mea m-a sunat și mi-a spus că azi Iuliana Beregoi a împins-o, ba cu geanta, i-a dat cu geanta peste umăr, ba cu umărul. Și pur și simplu m-am dus înăuntru și am întrebat-o: de ce te iei de prietenii mei? Ce ți-au făcut? De ce te iei de ei? La care am primit înjurături, ofensări, am tăcut, n-am zis nimic. Am văzut că ele deja încep să se comporte foarte agresiv. Ele, care sunt niște pitice, au 1,60 m cu mâinile ridicate, eu am 1,75 m. Eu pur și simplu stau în stare de șoc și văd că se începe ceva foarte agresiv din partea lor ”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

Iuliana Beregoi: ”Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna”

Și Iuliana Beregoi a spus partea ei de poveste: „Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina/
Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul
M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta.

Reacția lui Emilian Crețu

Emilian Crețu a reacționat la scandalul dintre Iuliana Beregoi, Ana Beregoi și Andreea Bostănică, făcând o remarcă ironică despre impactul pe care l-a avut acesta în mediul online. Potrivit actorului, conflictul dintre influencerițe a stârnit un interes atât de mare în rândul publicului, încât a umbrit vizita delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Iuliana Beregoi, Anișoara Beregoi, Andreea Bostanica, voi chiar obraz și rușine față de poporul acesta nu aveți? Nu puteți să vă flocăiți peste câteva zile?! Voi știți că astăzi în Moldova este delegație din UE și avem lucruri importante de rezolvat.

În loc ca Moldova să vorbească despre parcursul european, hop, ne flocăim și toată țara vorbește despre asta. Fetelor, flocăiți-vă cât vreți, dar nu acum. Nu știrbiți din importanța acestui eveniment”, a comentat Emilian Crețu.

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