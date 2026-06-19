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Apelanţii numărului de urgenţă 112 vor putea alerta autorităţile cu video sau cu mesaje text, în timp real

Luiza Dobrescu
Apelanţii numărului de urgenţă 112 vor putea alerta autorităţile cu video sau cu mesaje text, în timp real
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Noul proiect, aprobat de Guvern şi susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni şi presupune îmbunătăţirea serviciului de urgență 112 cu funcţii extinse.

Cu ajutorul soluțiilor și serviciilor IT&C,  pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență,  vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real.

Guvernul României informează că  vor fi extinse mijloacele de comunicare prin introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne care vor crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență.

„Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin.

Adoptarea noilor soluții tehnice va face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență”, se mai arată în informarea transmisă de guvern. .

 

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