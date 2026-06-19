Noul proiect, aprobat de Guvern şi susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni şi presupune îmbunătăţirea serviciului de urgență 112 cu funcţii extinse.

Cu ajutorul soluțiilor și serviciilor IT&C, pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență, vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real.

Guvernul României informează că vor fi extinse mijloacele de comunicare prin introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne care vor crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență.