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Aproape 500.000 de locuri de muncă pierdute din cauza inteligenței artificiale: Care sunt profesiile cele mai expuse riscului în 2026

Aproape 500.000 de locuri de muncă pierdute din cauza inteligenței artificiale: Care sunt profesiile cele mai expuse riscului în 2026
sursa foto: Envato
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Inteligența artificială s-a integrat în mediul de lucru mult mai devreme decât își dau seama majoritatea oamenilor. Transformarea lumii muncii a început deja și, potrivit unor observatori, are deja consecințe, scrie El Economista.

Conform unei analize publicate de Consumers Forum, aproximativ 425.000 de locuri de muncă au fost pierdute între 2023 și prezent din cauze legate direct sau indirect de IA. Dintre acestea, aproximativ 142.000 au afectat Europa, deși impactul acestei tehnologii a fost, fără îndoială, cel mai vizibil în Statele Unite.

Dar, dincolo de concedierile care au avut loc, experții subliniază că accentul ar trebui pus pe ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor, pe măsură ce IA devine din ce în ce mai integrată în procesele de producție și administrative ale milioanelor de companii din întreaga lume.

Unul din patru lucrători este expus

Organizația Internațională a Muncii (OIM), agenția Națiunilor Unite specializată în ocuparea forței de muncă și drepturile lucrătorilor, trage un semnal de alarmă.

Conform celei mai recente analize a organizației, aproximativ 25% din locurile de muncă la nivel global sunt ocupate în profesii considerate potențial expuse la IA generativă.

Transformarea profesiilor

În practică, lucrătorii îndeplinesc sarcini care ar putea fi automatizate, cel puțin parțial.

Experții OIM înșiși subliniază că, în majoritatea cazurilor, inteligența artificială nu va elimina profesii întregi, dar va transforma profund modul în care acestea sunt îndeplinite.

Multe sarcini încredințate în prezent oamenilor ar putea fi îndeplinite de software din ce în ce mai sofisticat, lăsându-i pe lucrători cu sarcini de supraveghere, control, creativitate și gestionare a relațiilor.

Profesii cu cel mai mare risc

Cele mai vulnerabile categorii sunt cele care implică sarcini repetitive, proceduri standardizate și o componentă digitală sau textuală puternică.

Asistenții administrativi, operatorii de call center, reprezentanții serviciului clienți, angajații din bănci și poștă, casierii, traducătorii și mulți dintre angajații tradiționali de birou se numără printre profesiile considerate cele mai vulnerabile la automatizare.

Unii experți îndeamnă la calm

Dincolo de cifre și îngrijorări, mai mulți economiști îndeamnă la evitarea tragerii de concluzii pripite. Toate revoluțiile tehnologice au creat temeri similare și, în timp ce multe profesii au dispărut, altele au apărut.

Jeff Bezos (Amazon) a subliniat recent acest lucru, afirmând că „IA va cauza o lipsă de forță de muncă, deoarece ne va permite să identificăm mai multe probleme. Există nenumărate lucruri care încă nu au fost inventate și capacitățile noastre actuale sunt cele care ne limitează astăzi. Nu imaginația noastră ne limitează, ci ceea ce suntem de fapt capabili să facem”, a explicat el.

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