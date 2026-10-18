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Artizanul „măcelului de la Chiajna”, temutul Costel Litrașu, reținut după ce ar fi intimidat un martor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție

Andrei Dumitrescu
Artizanul „măcelului de la Chiajna”, temutul Costel Litrașu, reținut după ce ar fi intimidat un martor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție
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Considerat de către autorități drept unul dintre cei mai violenți interlopi ilfoveni, Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu, a fost din nou reținut de anchetatori. De această dată, Litrașu a fost acuzat că ar fi încercat să-l intimideze pe unul dintre martorii citați în dosarul așa numitului „măcel de la Chiajna”, când rivalul său Liviu Iordan și un apropiat al acestuia au fost prinși într-o ambuscadă și bătuți cu sălbăticie.

Costi Litrașu a ajuns unul dintre cei cunoscuți interlopi ilfoveni după ce numele său a fost asociat de presă cu un lung șir de bătăi, majoritatea în comuna Chiajna, acolo unde locuiește. Pe fondul acestei notorietăți, Litrașu a intrat în conflict cu un alt lider interlop influent în Chiajna. Este vorba despre Liviu Iordan, care, în același timp, ar fi și unul dintre finii primarului Mircea Minea.

Incidentul sângeros a avut loc la data de 23 iulie 2020, undeva în jurul oreor 19:00, când împreună cu vărul său, Sorin Raiciu, Litrașu l-a prins într-o ambuscadă pe Iordan, care, la momentul incidentului se afla în mașină cu un apropiat de-al său, Călin Pană, fratele campioanei de culturism Alina Pană.

Cei doi au ajuns la spital în stare gravă, în timp ce Litrașu și alți trei bărbați care au participat la măcel au fost acuzați de tentivă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Reținut după ce a bătut un bărbat la piscină

Arestat preventiv după ce o bună bucată de vreme a fost dat în urmărire, Costi Litrașu a fost pus în libertate. De atunci, liderul interlop a revenit în arest în mod repetat, pentru presupuse infracțiuni de șantaj dar și alte bătăi. Ultima dintre ele a avut loc la o piscină din Chiajna, unde i-a fracturat maxilarul unui bărbat care ar fi avut un comportament nepotrivit și ar fi deranja persoanele aflate în jurul său, printre care temutul interlop din Chiajna. După un scurt schimb de replici, acesta din urmă l-a lovit cu pumnul în față, gest care i-a adus o nouă ordonanță de reținere.

Dar peste toate necazurile sale cu legea, scandalul cu Liviu Iordan ar fi rămas, la nivel personal, una dintre problemele nerezolvate complet pentru niciuna dintre părți. Ca urmare, la jumătatea săptămânii trecute, ar fi avut loc un nou incident.

Litrașu ar fi amenințat un martor

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la data de 14 octombrie la sediul Poliției Orașului Chitila ar fi venit Cristian Partimari, unul dintre martorii lui Liviu Iordan, care a ar fi depus o plângere în care a arătat că, în aceeași zi, ar fi fost amenințat de către Costel Litrașu și vărul acestuia Sorin Raiciu, implicat și el în bătaia din 2020 de la Chiajna, care l-ar fi amenințat cu scopul de a-l determina să-și schimbe declarațiile.

Costi Litrașu împreună cu liderul interlop sibian, Adrian Tâmplaru

Cei doi veri au fost ridicați de anchetatori și aduși la sediul Poliției Chitila, pentru audieri. Ulterior, în jurul orelor 3.30, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și s-a eliberat un ordin de protecție provizoriu, pentru cinci zile, pentru Partimari.

Ulterior însă, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea a decis că nu se impune ca Sorin și Constantin Raiciu să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

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