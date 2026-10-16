Un atac cibernetic a avut loc la Depozitarul Central, instituția prin intermediul căreia se realizează toate tranzacțiile la Bursa de Valori București (BVB) și care administrează datele privind tranzacțiile și contractele. Instituția a anunțat că aplicația folosită de investitori este temporar indisponibilă.

Depozitul Central a informat, prin intermediul unui comunicat, că a fost ținta unui atac cibernetic care a vizat aplicația Servicii Online pentru Investitori. Incidentul a fost indentificat în ziua producerii. Instituția spune că au fost luate imediat măsurile necesare de investigare și remediere.

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„Depozitarul Central informează că a fost ţinta unui atac cibernetic care a vizat aplicaţia Servicii Online pentru Investitori, incident care a fost identificat în ziua producerii şi pentru care au fost luate imediat măsurile necesare de investigare şi remediere”, se arată în comunicatul instituției.

Ce spune Depozitarul Central despre siguranța tranzacțiilor

Prin intermediul acestei aplicații auxiliare sistemului Depozitarului Central se creează conturi de utilizatori destinate investitorilor (persoane fizice române) interesați să acceseze serviciile online furnizate de către Depozitarul Central.

„Incidentul nu a determinat consecințe asupra serviciilor și funcțiilor critice și importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare și registru, acestea desfășurându-se în condiții normale, respectiv nu au fost accesate, modificate și/ sau alterate deținerile de instrumente financiare sau informații privind tranzacțiile decontate”

Depozitarul Central susține că deținătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitar, inclusiv la cele furnizate prin intermediul aplicației Servicii Online, acestea din urmă fiind disponibile prin canalele de comunicare obișnuite (poștă, prezentarea la ghișeul de la sediul secundar al Depozitarului Central).

Ce este Depozitarul Central

Depozitarul Central este infrastructura care asigură evidența instrumentelor financiare și a deținerilor de acțiuni, precum și decontarea tranzacțiilor realizate pe piața de capital. Instituția are un rol esențial în funcționarea Bursei, deoarece asigură evidența drepturilor deținute de investitori și transferul instrumentelor financiare în urma tranzacțiilor.

Depozitarul Central păstrează și informații despre persoanele care au primit acțiuni în urma programului de privatizare în masă din anii ’90, dar nu le-au vândut ulterior. Aceste persoane sunt cunoscute drept „cuponari”.

Atacul informatic a vizat însă aplicația de AGA, utilizată pentru servicii legate de adunările generale ale acționarilor, și nu operațiunile de registru. Potrivit informațiilor disponibile, instituția a contactat o echipă de specialiști și a notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).