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Atac cu cuțitul într-o școală din Bistrița. O profesoară și un elev au fost răniți. Atacatorul ar fi un elev de clasa a VII-a

Elena Popescu
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Un incident deosebit de grav a avut loc luni dimineață, în Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din municipiul Bistrița. O profesoară și un elev au fost răniți în urma unui atac cu cuțitul.

Un elev de clasa a VII-a este suspectat că a intrat într-o sală de clasă și a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, rănind-o în zona capului. Un alt elev, care ar fi încercat să își apere profesoara, a fost și el rănit. Cele două victime au ajuns la spital, iar cursurile au fost suspendate pentru restul zilei.

Incidentul violent s-a produs în jurul orei 8:40, în timpul primei ore de curs, într-o sală în care se aflau elevi de clasa a VI-a. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, presupusul agresor, un elev de clasa a VII-a, ar fi fost transferat recent de la o altă unitate de învățământ.

Elevul ar fi intrat în clasă cu o cască de motocicletă și un briceag

Potrivit unei mărturii publicate de Bistrițeanul.ro, o elevă care se afla în sala de clasă a povestit că băiatul ar fi bătut la ușă înainte de a intra, purtând o cască de motocicletă și având un briceag în mână. Elevul s-a năpustit asupra profesoarei, moment în care elevii au fugit din clasă, rămânând doar câțiva. Aceștia au aruncat cu scaunele înspre atacator, iar între timp în clasă au ajuns paznicul și profesorul de sport, care l-au imobilizat pe atacator.

Profesoara și elevul rănit, transportați la spital

Imediat după atac, autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112.  Cele două victime au fost preluate de personalul medical care a intervenit de urgență la fața locului și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bistrița, pentru investigații și tratament de specialitate.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate inclusiv un echipaj de terapie intensivă mobilă, o ambulanță cu medic și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație după ce au asistat la incident.

Elevul suspectat de agresiune a fost imobilizat de polițiști

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat că un elev de clasa a VII-a este suspectat că a agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

”În dimineața zilei de 19 octombrie a.c., în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unități de învățământ din municipiul Bistrița, ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev. Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

La intervenție au participat polițiști de ordine publică, investigații criminale, siguranță școlară și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Atacul a provocat panică în rândul elevilor și al cadrelor didactice. O parte dintre copii au fost duși în sala de sport, iar părinții au început să se adune la poarta unității de învățământ, îngrijorați de cele întâmplate.

Conducerea Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” a decis suspendarea cursurilor pentru restul zilei de luni, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

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