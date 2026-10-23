Dan Cărbunaru, noul purtător de cuvânt al Guvernului Niculescu, avere impresionantă. Încasări de 1 milion de lei într-un singur an, majoritatea dintr-un site a cărui audiență nici măcar nu e măsurată. Ce valori și bunuri mai are în declarația de avere

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a numit vineri, 23 octombrie, noul purtător de cuvânt al Guvernului pe care îl conduce. Este vorba de Dan Cărbunaru, fostul purtător de cuvânt al Executivului condus de Nicolae Ciucă în perioada decembrie 2021 – iunie 2023. Acesta ocupă și funcția de director al publicației online Calea Europeană, pe care a înființat-o în anul 2006. A urmat inclusiv cursuri ale Colegiului Național de Apărare, aflat în subordinea MApN, respectiv ale Academiei Naționale de Informații, aflată în subordinea SRI. De asemenea, Cărbunaru are o avere impresionantă, conform declarației publicate la jumătatea anului 2023.

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Dividende de 750.000 de lei din compania care administrează și „Calea Europeană”, deși audiența publicației nu este măsurată

În declarația de avere publicată de Jean-Dănuț Cărbunaru, la data de 12 iunie 2023, este raportat un venit personal anual de 1,1 milioane de lei. Cea mai mare parte a acestuia sunt dividendele de 750.00 de lei care au venit de la European Media Connections SRL, firma care administrează și site-ul „Calea Europeană”.

Totuși, audiența publicației online nu este măsurată de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), prin Studiul de Audiență și Trafic Internen (SATI), considerat etalonul oficial folosit pentru tranzacționarea spațiului publicitar online și planurile media.

Averea declarată de Jean-Dănuț Cărbunaru, la data de 12 iunie 2023, include următoarele bunuri. Documentul oficial poate fi consultat AICI.

Imobile:

Casă de locuit de 125 mp în Popești-Leordeni, Ilfov, cumpărată în 2020

Casă de locuit de 259 mp în Popești-Leordeni, Ilfov, cumpărată în 2022

Apartament de 58 mp în București, cumpărat în 2017

Terenuri:

Teren intravilan de 50 mp în Popești-Leordeni, cumpărat în 2020

Teren intravilan de 12 mp în Popești-Leordeni, cumpărat în 2021

Teren intravilan de 274 mp în Popești-Leordeni, cumpărat în 2022

Total terenuri: 336 mp

Bani în conturi bancare:

94.453,14 lei – cont la Banca Transilvania, deschis în 2013

4.899,13 euro – cont la Banca Transilvania, deschis în 2013

29.403,01 lei – cont la Banca Transilvania, deschis în 2022

Total economii declarate: 123.856,15 lei și 4.899,13 euro

Autoturisme:

Un autoturism Hyundai, fabricat în 2007, cumpărat.

Datorii:

Credit de 400.000 lei la Banca Transilvania, contractat în 2022, scadent în 2032.

Venituri anuale declarate:

87.606 lei – salariu de la Secretariatul General al Guvernului

257.916 lei – indemnizație de la Exim Banca Românească

29.202 lei – salariu de la Cancelaria Prim-ministrului

750.000 lei – dividende de la European Media Connections SRL

Total venituri proprii declarate: 1.124.724 lei/an

Soția, Alina Daniela Cărbunaru, a declarat salariu de la Inspectoratul General al Poliției Române, însă suma este anonimizată

1.900 lei – decont de transport și voucher de vacanță pentru soție

5.832 lei – alocațiile anuale ale celor doi copii

Alte bunuri și investiții:

Nu sunt declarate bijuterii, obiecte de artă sau colecții peste pragul legal

Nu sunt declarate plasamente financiare, acțiuni sau împrumuturi acordate în secțiunea dedicată investițiilor

Notă: Datele reprezintă situația declarată la 12 iunie 2023, nu neapărat averea actuală. Declarația nu precizează valoarea de piață a imobilelor.

Cine este Dan Cărbunaru, noul purtător de cuvânt din Guvernul condus de Luca Niculescu

Dan Cărbunaru, în vârstă de 48 de ani, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București în anul 2000, cu lucrarea „Securitatea în Spațiul Comunitar European”. Mai apoi, a urmat cursuri în cadrul Colegiului Național de Apărare și în cadrul Academiei Naționale de Informații.

Cu un an înainte, și-a început cariera jurnalistică, ca reporter la agenția de presă Mediafax, după care a lucrat pentru publicațiile Adevărul și Gândul.

Între anii 2005 și 2007, a fost director al Departamentului de Informații și Relații Publice în Ministerul Administraţiei şi Internelor, funcție asimilată gradului de chestor de poliție. La acea vreme, numirea făcută de ministrul Vasile Blaga a fost privită într-un mod controversat, întrucât nu a fost organizat un concurs pentru ocuparea acestui post.