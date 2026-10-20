Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat, marți, că prețurile biletelor aeriene din Europa vor înregistra în 2027 „cea mai mare creștere din istorie”, în condițiile în care companiile aeriene nu s-au protejat împotriva creșterii costurilor combustibililor pentru avioane, informează Reuters.

Șeful Ryanair a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din sectorul companiilor aeriene.

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Reducerea capacității va duce la prețuri mai mari cu 20%.

Estimările lui Michael O’Leary vizează – pentru anul viitor – bilete mai scumpe în Europa cu 10, 15 poate chiar 20%.

„În următoarele 12 luni, vom asista, aș spune, la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a avertizat șeful Ryanair.

O’Leary a mai declarat că, de exemplu, Ryanair și-a asigurat prețul pentru doar 15% din costurile cu combustibilul aferente anului viitor, la 85 de dolari pe baril.