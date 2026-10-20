Prima pagină » Actualitate » Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie

Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie

Avertismentul șefului unuia dintre cele mai mari companii aeriene, preferată de români: Urmează cea mai mare scumpire de bilete din istorie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat, marți, că prețurile biletelor aeriene din Europa vor înregistra în 2027 „cea mai mare creștere din istorie”, în condițiile în care companiile aeriene nu s-au protejat împotriva creșterii costurilor combustibililor pentru avioane, informează Reuters.

Șeful Ryanair a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din sectorul companiilor aeriene.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reducerea capacității va duce la prețuri mai mari cu 20%.

Estimările lui Michael O’Leary vizează – pentru anul viitor – bilete mai scumpe în Europa cu 10, 15 poate chiar 20%.

„În următoarele 12 luni, vom asista, aș spune, la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a avertizat șeful Ryanair.

O’Leary a mai declarat că, de exemplu, Ryanair și-a asigurat prețul pentru doar 15% din costurile cu combustibilul aferente anului viitor, la 85 de dolari pe baril.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Digi24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Cancan.ro
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Noul Guvern, între miza PSD de a-și recâștiga electoratul și riscul ascensiunii AUR. Ce riscă să piardă PNL și USR
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
LIVE Prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu. Miniștrii au ajuns la Palatul Victoria. Principalul subiect: deblocarea spitalelor
20:05
Prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu. Miniștrii au ajuns la Palatul Victoria. Principalul subiect: deblocarea spitalelor
FOTO Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
19:54
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României
19:49
Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României
EXCLUSIV Cristela infirmă zvonurile că ar vrea să candideze în locul lui Călin Georgescu: „Să păstrăm seriozitatea discuției”
19:35
Cristela infirmă zvonurile că ar vrea să candideze în locul lui Călin Georgescu: „Să păstrăm seriozitatea discuției”
FLASH NEWS Măsuri de securitate excepționale în Franța: Soldații din forța Sentinelle, trimiși pe străzi în sprijinul poliției. Premierul Lecornu acuză extrema stângă de insurecție
19:17
Măsuri de securitate excepționale în Franța: Soldații din forța Sentinelle, trimiși pe străzi în sprijinul poliției. Premierul Lecornu acuză extrema stângă de insurecție
REACȚIE Dogioiu îl laudă pe Bolojan, după ce a fost în cele din urmă schimbat: „De o complexitate și caldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă”
19:09
Dogioiu îl laudă pe Bolojan, după ce a fost în cele din urmă schimbat: „De o complexitate și caldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe