Încă o teorie a conspirației și o informație care a fost considerată FAKE NEWS de către presa din România aliniată narativelor administrației Biden, dar și de fact-checkeri, a ajuns să fie confirmată de autoritățile americane. Este vorba de existența unor laboratoare biologice ale SUA, inclusiv pe spațiul Ucrainei. Informația a apărut prima dată în 2020 și s-a rostogolit mai puternic în 2022, dar nu a fost confirmată de administrația americană Joe Biden.

Pe fondul războiului din Ucraina, presa pro-Biden și factcheckerii acreditați la platformele online precum Google sau Facebook s-au grăbit să eticheteze aceste informații drept FAKE NEWS, propagandă a Kremlinului etc. Iată însă că nu mai departe de finalul acestei săptămâni, americanii au declasificat dosarele. Informațiile arată că laboratoarele există. Presa din România a preluat imediat narativele pro-Biden, care acuzau fake news, inclusiv publicația la care la momentul respectiv lucra actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu.

De la FAKE la „informații oficiale”

Presa și factcheckerii au titrat, în 2022, și au acuzat: Fake News. Propagandă de la Moscova. Laboratoarele biologice americane nu există în Ucraina. Factual, cel mai important fact-checker din România și StopFals, cel mai important din Republica Moldova, au eticheta informațiile ca fiind false.

Publicațiile de fact-checking „independente” sunt acreditate la platformele Facebook și Google și beneficiază de credibilitate din oficiu – fără alte verificări, dacă va cataloga o informație ca fiind falsă, platformele vor penaliza publicația care a scris despre subiectul respectiv. Ce se întâmplă când fact-checkerii penalizează în mod greșit publicațiile și le creează, în mod abuziv, prejudicii de imagine și financiare, nu este clar.

Presa aliniată din România s-a întrecut în titluri care să reclame Fake News

SpotMedia, publicație la care a lucrat purtătoarea de cuvânt a guvernului Bolojan, până la numirea în funcție, a publicat acest pretins „fake news”.

La fel au procedat și alte publicații care rostogolesc narativele anti-republicane și pro-democrate din România.

Momentul adevărului

Patru ani mai târziu, actuala șefă a Serviciilor Naționale de Informații din SUA, Tulsi Gabbard, a anunțat declasificarea și publicarea unor dosare, de către Departamentul de Stat al SUA, exact despre acest subiect: laboratoarele biologice americane din Ucraina și nu numai.

„Astăzi, public informații nemaivăzute până acum, care dezvăluie noi dovezi ale finanțării fostului guvern SUA a peste 120 de laboratoare biologice în peste 30 de țări, inclusiv in Ucraina.

În sprijinul Ordinului Executiv al președintelui Trump de a pune capăt finanțării federale pentru utilizarea dispozitivelor de tip „dangerous gain of function” și de a crește transparența și responsabilitatea, ODNI va continua să colaboreze cu partenerii din întreaga Administrație pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenți patogeni conțin și care sunt „cercetările” care se desfășoară.”, a scris, pe X, Tulsi Gabbard, care va mai fi în funcție până la finalul lunii.

200 de milioane de dolari pentru laboratoare secrete biologice. Aproximativ 30 în Ucraina

Gabbard, care își va încheia mandatul la finalul lunii, spune că documentele aduc la lumină informații suplimentare despre un program de finanțare desfășurat de mult timp de autoritățile americane. Potrivit acesteia, Statele Unite au sprijinit peste 120 de laboratoare biologice răspândite în mai mult de 30 de state, peste 40 dintre ele fiind localizate în Ucraina. Ea a afirmat, de asemenea, că aceste date ar fi fost ascunse intenționat de opinia publică americană. În acest context, Gabbard i-a acuzat pe Anthony Fauci și pe foști membri ai structurii de securitate națională din administrația Biden că ar fi negat și denaturat în mod deliberat existența acestor facilități.

În declarația sa, Gabbard a avertizat că studiile asupra agenților patogeni periculoși realizate în laboratoare biologice pot genera consecințe dezastruoase la nivel mondial. Cu toate acestea, a spus ea, politicieni, specialiști din domeniul sănătății, printre care Anthony Fauci, precum și reprezentanți ai aparatului de securitate națională al fostei administrații Biden ar fi indus în eroare în repetate rânduri populația Statelor Unite în legătură cu laboratoarele finanțate ori sprijinite de Washington. Ea a mai susținut că persoanele care au încercat să facă publice aceste informații nu doar că au fost contrazise, ci și intimidate sau amenințate.

Fiul lui Joe Biden, Hunter, implicat în finanțarea laboratoarelor din Ucraina

Daily Mail și New York Post au publicat, încă din 2022, emailuri ale lui Hunter Biden, care îl legau de activitatea de finanțare a laboratoarelor biologice din Ucraina.

Conform publicațiilor amintite, însuși președintele Biden ar fi știut de această activitate. Acuzația a fost respinsă ca Fake News, însă, pentru că venise de la Moscova.

Prin publicarea informațiilor clasificate de către șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA se destramă astfel o acuzație de Fake News, preluată și rostogolită de presa apropiată de regimul democrat de la Casa Albă și anti-Trump. Informația care a fost catalogată și rostogolită ca falsă, s-a dovedit a fi, într-un final, informație din surse oficiale.