Prima pagină » Actualitate » Banca Națională a României reacționează la datele Eurostat privind deficitul României, care contrazic discursul lui Bolojan

Banca Națională a României reacționează la datele Eurostat privind deficitul României, care contrazic discursul lui Bolojan

Banca Națională a României reacționează la datele Eurostat privind deficitul României, care contrazic discursul lui Bolojan
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României (BNR) a reacționat la datele Eurostat privind deficitul României, care contrazic discursul fostului premier Ilie Bolojan. Datele indică faptul că deficitul bugetar al României a urcat la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, de la 5,5% în primul trimestru. Creșterea a fost de 3,7%, potrivit datelor publicate de Eurostat pe 21 octombrie. Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, explică de ce ar fi necesar un „pact” între forțele politice.

România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE în trimestrul al doilea din 2026, de 9,2% din PIB, urmată de Ungaria (7,2%) și Polonia (5,9%). Media UE a fost de 3,5%, cu 5,7% sub nivelul României.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Economia României, sub presiune. Datoria externă a depășit 230 de miliarde de euro. Ce se întâmplă cu investițiile străine

Economia României, sub presiune. Banca Națională a României reacționează la datele Eurostat privind deficitul României. Foto: Shutterstock.

Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a explicat că datele Eurostat privind deficitul României din trimestrul al doilea din 2026 reflectă deficitul raportat la PIB-ul acelei perioade. Valentin Lazea a explicat că deficitul trimestrial variază de la o perioadă la alta. El a pus nivelul de 5,5% din primul trimestru pe seama amânării unor cheltuieli și a lipsei bugetului aprobat. În trimestrul al doilea, deficitul a ajuns la 9,2% din PIB-ul perioadei.

„Înţeleg că e vorba de un exerciţiu pe care îl face Eurostat trimestrial pentru toate ţările şi e vorba de volatilitatea foarte mare dintre trimestre. Fiecare ţară are o mare volatilitate, deficit mult mai mic într-un trimestru, mult mai mare în altul, de exemplu. Înţeleg că în România, în primul trimestru, deficitul raportat la PIB-ul acelui trimestru, deci nu pe an, ci înăuntrul trimestrului a fost de 5,5, că nu a fost aprobat bugetul, s-au amânat nişte cheltuieli.

În trimestrul doi, deficitul acelui trimestru raportat la PIB-ul acelui trimestru a fost 9,2 sau cât s-a spus şi din asta s-a făcut o mare ştire. Rămâne să vedem cât va fi deficitul trimestrului trei raportat la PIB-ul trimestrului trei. Oricum sunt convins că Ministerul de Finanţe va ieşi zilele astea şi va explica situaţia exact”, a explicat Valentin Lazea.

Valentin Lazea, economist-șef al BNR, explică de ce ar fi necesar un pact între forțele politice responsabile

Totodată, economistul-șef al BNR a propus un pact politic pentru corelarea salariilor și pensiilor cu evoluția PIB-ului nominal în următorii 4 ani. El a susținut și îmbunătățirea colectării taxelor, pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB până în 2030. El a susținut că pactul ar crește credibilitatea României în fața investitorilor. Totodată, ar oferi predictibilitate măsurilor fiscale. Obiectivul ar fi reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, la 11 ani de la intrarea în procedura de deficit excesiv.

„Ar trebui ca măcar acestea două probleme: corelația PIB nominal/salarii, pensii, respectiv colectarea mai bună a TVA și a impozitului, ar trebui, după mine, să facă obiectul unui pact între toate forțele politice responsabile, în așa fel încât să se oblige semnatarii politici ca, în perioada următorilor 4 ani, și dacă se poate și ulterior, să scoată aceste două probleme din jocul politic, să nu se mai atace de câte ori cineva ia o măsură pentru reducerea evaziunii, pentru respectarea corelației între pensii și salarii”, a afirmat Valentin Lazea, arată Agerpres.

Ce a propus

Valentin Lazea a susținut reducerea deficitului la 3% din PIB, astfel încât statul să depindă mai puțin de împrumuturi. El a propus limitarea creșterii salariilor bugetarilor la ritmul PIB-ului nominal și corelarea pensiilor cu salariile. Economistul a solicitat și o colectare mai bună a TVA și impozitului pe profit, combaterea evaziunii și reformarea ANAF.

„România pierde 3% din PIB din neîncasarea TVA și încă 1% din PIB din impozitul pe profit prin necolectare. Și problema cea mare cu această soluție a colectării mai bune este că ea nu poate fi bugetată exante”, a explicat Valentin Lazea.

Ce spunea Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a prezentat bilanțul celor 16 luni la conducerea Guvernului, cu o zi înainte de votul pentru învestirea Cabinetului Niculescu. Fostul premier a susținut că a preluat o țară „cu spatele la zid” și că măsurile sale au pus România pe „calea redresării”. Ilie Bolojan a justificat creșterea TVA prin „nevoia urgentă de a aduce bani la buget”, în ciuda reacțiilor consumatorilor și mediului de afaceri.

Ilie Bolojan a afirmat că deficitul bugetar, de 9,3% din PIB la finalul lui 2024, a fost redus în a doua jumătate a anului 2025 și va continua să scadă în 2026. Acesta a prezentat drept principal rezultat evitarea retrogradării României în categoria „junk”, nerecomandată investitorilor. În ciuda bilanțului prezentat de Bolojan, România continuă să aibă cel mai mare deficit bugetar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Datoria publică rămâne ridicată, iar economia este în scădere. Vezi AICI toate datele.

Sursă foto: Mediafax Foto, Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe