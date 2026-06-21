Bolojan explică de ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Veștea pentru funcția de premier: „A ales veriga slabă”

Ilie Bolojan a explicat de ce crede că Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liderul PNL consideră că mutarea a fost o strategie pentru a dezbina partidul și afirmă că șeful statului a ales intenționat „veriga slabă”.

Bolojan afirmă că Nicușor Dan a căutat cel mai vulnerabil punct din partid pentru a provoca o ruptură internă.

„Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar, dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. E vorba de mai multe verigi slabe și aici s-a făcut o alegere. Sau opțiunea… Nu am de unde să fac asta, dar atunci când, ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab și, din păcate, asta este situația,” a declarat acesta la Digi24.

Numirea unui premier fără consultarea partidului

Premierul interimar a criticat faptul că decizia a fost luată pe ascuns, fără o consultare cu PNL și numește gestul o lipsă de „fair-play” din partea președintelui.