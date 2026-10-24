Bulgaria își alege duminică președintele. Fosta jurnalistă Iliana Iotova, favorită în sondaje, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina

Bulgarii sunt chemați duminică la urne pentru a-și alege președintele, într-un scrutin dominat de războiul din Ucraina și de tensiunile din Marea Neagră. Iliana Iotova, fostă jurnalistă și actualul șef al statului, pornește cu prima șansă, potrivit sondajelor, însă este de așteptat ca rezultatul să fie decis în turul al doilea, programat pentru 1 noiembrie.

Iliana Iotova, favorita alegerilor prezidențiale din Bulgaria

Iliana Iotova, în vârstă de 62 de ani, este principalul favorit al scrutinului. Fostă jurnalistă și fostă membră a Parlamentului European, aceasta a ocupat funcția de vicepreședinte al Bulgariei în timpul celor două mandate ale lui Rumen Radev.

Iotova a preluat funcția de președinte în ianuarie 2026, după demisia lui Radev, care a decis să intre în cursa pentru Parlament.

Acum, ea încearcă să obțină un mandat propriu, candidând ca independentă, cu sprijinul formațiunii „Bulgaria Progresistă” și al Partidului Socialist, unde și-a început cariera politică.

Un sondaj realizat de Market Links în perioada 13-19 octombrie îi atribuie 47,3% din intențiile de vot, în timp ce principalul său contracandidat, economistul Andrei Gyurov, este cotat cu 30,6%. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.006 cetățeni bulgari, cu o marjă de eroare de trei puncte procentuale.

Gyurov, fost viceguvernator al băncii centrale și fost premier interimar, este susținut de opoziția reformistă pro-occidentală. Analiștii estimează că acesta ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru Iotova în turul al doilea.

Războiul din Ucraina, temă centrală în campania electorală

Poziționarea Bulgariei față de Rusia și războiul din Ucraina se numără printre principalele teme ale campaniei.

La un miting organizat în această săptămână, Iliana Iotova a prezentat războiul din Ucraina drept unul dintre subiectele care o diferențiază de ceilalți candidați. Ea a susținut că pacea trebuie obținută prin negocieri, nu prin forță.

Analiștii se așteaptă ca Iotova să continue linia promovată de Rumen Radev, care a pledat pentru menținerea orientării europene a Bulgariei, dar și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Moscova și ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Ce putere are președintele Bulgariei

Deși funcția prezidențială are în principal un caracter reprezentativ, șeful statului bulgar dispune de câteva atribuții importante. Acesta este comandantul suprem al forțelor armate, poate retrimite legi Parlamentului pentru reexaminare, semnează tratate internaționale și numește ambasadori.

Președintele este ales prin vot direct pentru un mandat de cinci ani și poate ocupa funcția pentru cel mult două mandate.

Turul al doilea, cel mai probabil scenariu

În cursa prezidențială s-au înscris 27 de candidați, însă sondajele indică faptul că niciunul nu ar urma să obțină victoria din primul tur.

Participarea la vot este estimată la mai puțin de 40%, sub pragul de 50% menționat în regulile scrutinului pentru validarea alegerilor. În aceste condiții, un al doilea tur, programat pentru 1 noiembrie, este considerat scenariul cel mai probabil.