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15 Octombrie, calendarul zilei: Chris de Burgh împlinește 78 de ani. Se stinge Tamara Buciuceanu-Botez, la 90 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
15 Octombrie, calendarul zilei: Chris de Burgh împlinește 78 de ani. Se stinge Tamara Buciuceanu-Botez, la 90 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 15 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Chris de Burgh, pe numele său real Christopher John Davison, este un cântăreț și compozitor cunoscut în întreaga lume pentru melodiile sale romantice și pentru vocea sa inconfundabilă. S-a născut pe 15 octombrie 1948, în Argentina, și a devenit celebru printr-o carieră muzicală care se întinde pe mai multe decenii. Succesul internațional a venit odată cu lansarea unor piese precum Don’t Pay the Ferryman și High on Emotion. Totuși, cea mai cunoscută melodie a sa rămâne The Lady in Red, lansată în 1986, un cântec de dragoste care a cucerit publicul din numeroase țări și a devenit un adevărat simbol al romantismului. De-a lungul carierei, artistul a lansat numeroase albume și a susținut mii de concerte, câștigând admirația unor generații întregi de ascultători. Astăzi, Chris de Burgh rămâne un nume important al muzicii internaționale, iar cântecele sale continuă să emoționeze prin frumusețea versurilor și prin mesajele lor universale despre dragoste și viață.

Chris de Burgh

Tamara Buciuceanu-Botez a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale teatrului și filmului românesc, o personalitate remarcabilă, apreciată pentru talentul, energia și umorul său inconfundabil. S-a născut pe 10 august 1929, la Tighina, și a dedicat peste șase decenii scenei și cinematografiei românești. De-a lungul carierei, a jucat în peste 25 de filme şi a interpretat numeroase roluri memorabile, cucerind publicul prin naturalețe, expresivitate și un farmec aparte. Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale sale este profesoara Isoscel din seria de filme Liceenii, rol care a făcut-o iubită de generații întregi de spectatori. Pentru contribuția sa excepțională la cultura românească, a primit numeroase distincții și a fost considerată una dintre marile figuri ale comediei românești. S-a stins din viață pe 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică de neuitat.

Tamara Buciuceanu-Botez

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂70 î.Hr.: Virgiliu 🇮🇹✒️ poet latin, autor al epopeii în versuri Aeneis („Eneida”), considerată epopeea națională a romanilor
🎂1608: Evangelista Torricelli 🇮🇹🌡️ matematician, fizician și inventator primul care a măsurat presiunea atmosferică cu ajutorul barometrului cu mercur, aparat pe care l-a inventat în 1643
🎂1844: Friedrich Nietzsche 🇩🇪🇨🇭🇮🇹✒️ Lucrarea sa capitală, Also sprach Zarathustra („Așa grăit-a Zarathustra”), apare în 1885. În 1888 se mută la Torino, unde va desăvârși operele Götzen-Dämmerung („Amurgul idolilor”) și Ecce Homo. În ziua de 3 ianuarie 1889, în piața Carlo Alberto din Torino, asistând la biciuirea sălbatică și agonia unui cal în plină stradă, are prima criză de nebunie, în cursul căreia are manifestări delirante, considerându-se Dionysos sau Iisus. Este îngrijit până la sfârșitul vieții de sora sa, Elisabeth Foerster Nietzsche
🎂1874: Constantin I. Parhon 🇷🇴🩺 demnitar comunist, medic endocrinolog și neuropsihiatru, a îndeplinit funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale (șeful statului) în perioada 13 aprilie 1948 – 2 iunie 1952
🎂1893: Carol al II-lea 🇷🇴♛ al treilea rege al României
🎂1903: Gheorghe Focșa 🇷🇴🛖 etnolog, unul din întemeietorii Muzeului Satului din București și directorul acestuia timp de 30 ani
🎂1920: Mario Puzo 🇺🇸✒️ câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru romanele sale despre mafie, și în special pentru „Nașul” (1969), roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic, într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film, împreună cu Francis Ford Coppola
🎂1921: Angelica Adelstein-Rozeanu 🇷🇴🇮🇱🏓 una din cele mai de succes jucătoare de tenis de masă din istoria acestui sport, fiind campioană mondială de 7 ori, între 1950 – 1956. A jucat tenis de masă de performanță în România și în Israel, fiind campioană națională a ambelor țări
🎂1923: Italo Calvino 🇮🇹✒️ printre cei mai apreciați romancieri ai secolului XX
🎂1948: Chris de Burgh 🇬🇧🎤 cel mai bine cunoscut pentru melodia „Lady in Red” din 1986
🎂1949: Tanya Roberts 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul Juliei Rogers din ultimul sezon al serialului din anii ’70 Charlie’s Angels, Stacey Sutton în James Bond, A View to a Kill, și ca Midge Pinciotti în 81 de episoade din That ’70s Show
🎂1953: Tito Jackson 🇺🇸🎤 membru original al The Jackson 5
🎂1960: Gelu Tofan 🇷🇴🚗 fondatorul Tofan Grup Internațional, care în 2000 era cel mai mare producător independent de cauciucuri din Europa Centrală și de Est. În 2001 a vândut către Michelin cele două fabrici de anvelope Silvania Zalău și Victoria Florești, dar și firma de reșapare Tofan Recap – în urma unei tranzacții de 100 de milioane $. A murit de cancer pancreatic, la 61 de ani
🎂1968: Didier Deschamps 🇫🇷⚽️ La Mondialul 2018 din Rusia, a obținut titlul cu echipa Franței
🎂1970: Noel Gugliemi 🇺🇸🎬 Training Day (2001), The Fast and the Furious (2001), Harsh Times (2005)
🎂1971: Andrew Cole 🇬🇧⚽️
🎂1977: David Trezeguet 🇫🇷⚽️
🎂1981: Keyshia Cole 🇺🇸🎤
🎂1984: Dacian Varga 🇷🇴⚽️
🎂1988: Patricia Vizitiu 🇷🇴🤾🏻

Decese 🕯

🕯️1917: Mata Hari 🇳🇱💬 dansatoare, spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial
🕯️1946: Hermann Göring 🇩🇪☆ comandant militar, al doilea în ierarhia partidului național-socialist și a celui de-al Treilea Reich, după Hitler, și comandantul aviației militare, Luftwaffe. S-a sinucis în celula închisorii unde era deținut
🕯️2018: Paul Allen 🇺🇸💻 co-fondator Microsoft
🕯️2019: Tamara Buciuceanu-Botez 🇷🇴🎭🎬 „Doamna comediei românești” a jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din Liceenii. A trăit 90 de ani
🕯️2023: Suzanne Somers 🇺🇸✒️🎬 Three’s Company (1977 – 1984). A scris peste 25 de cărți

Evenimente📋

📋👵🏻 Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural; în România s-a sărbătorit prima dată în 1996
📋🧑🏻‍🦯‍➡️🦯 Ziua internaţională a nevăzătorilor (denumită şi „Ziua bastonului alb”). O zi a nevăzătorilor se marchează şi la 13 noiembrie
📋🫱🧼 Ziua Mondială a spălatului pe mâini (Global Handwashing Day)

Calendar 🗒️

🗒️1529: Asediul Vienei se încheie când Austria înfrânge forțele invadatoare otomane, punând capăt expansiunii sale europene
🗒️1582: Începe adoptarea calendarului gregorian, ducând în cele din urmă la adoptarea aproape universală
🗒️1783: Étienne Montgolfier a fost primul om care s-a ridicat de pe Pământ cu un balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier
🗒️1793: Regina Maria Antoaneta a Franței este judecată și condamnată pentru trădare
🗒️1815: Napoleon I al Franței își începe exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic
🗒️1917: Dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj
🗒️1922: La Alba Iulia, are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria a României
🗒️1928: „Graf Zeppelin” este primul dirijabil care a traversat Atlanticul, de la New York la Berlin
🗒️1969: 250.000 de oameni protestează la Washington, DC împotriva războiului din Vietnam
🗒️2001: Prim-ministrul japonez Junichiro Koizumi a cerut scuze Coreei de Sud pentru atrocitățile comise de japonezi în timpul ocupației din Coreea, 1910-1945
🗒️2003: Prima misiune chineză în spațiu, Shenzhou 5; China a trimis o capsulă spațială având la bord un astronaut – Yang Liwei
🗒️2011: Proteste globale izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări. Protestul a fost prima dată solicitat de platforma spaniolă ¡Democracia Real Ya! și aprobat de oameni din întreaga lume. Motivele au fost variate, dar mai ales a vizat inegalitatea economică în creștere, influențe corporative asupra guvernelor

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