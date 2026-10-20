Simulări și examene la Evaluarea Națională 2027. Calendarul complet al probelor

Simulări și examene la Evaluarea Națională 2027. Ministerul Educației a publicat calendarul final al Evaluării Naționale 2026-2027. Simulările vor avea loc în martie, cu trei luni înaintea examenului. Probele scrise sunt programate pe 16 martie la Română, 17 martie la Matematică și 18 martie la Limba maternă.

Potrivit calendarului, rezultatele vor fi afișate pe 30 martie 2027.

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„Calendarul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026-2027 (ENVIII), simulare și examen, în forma finală

Pentru o mai bună fundamentare a deciziei privind contestarea notei obținute la evaluarea inițială se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Calendarul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial”, se arată în postarea Ministerului Educației, pe Facebook.

Când au loc examenele pentru Evaluarea Națională 2027

Examenul începe pe 22 iunie 2027, cu proba la Română. Proba la Matematica este programată pe 24 iunie 2027, iar Limba maternă pe 25 iunie 2027. Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie 2027. Elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații până pe 2 iulie 2027. Rezultatele finale vor fi publicate pe 7 iulie 2027.

Situația din 2026

Anul acesta, rezultatele finale la Evaluarea Națională au fost publicate pe 8 iulie. Ministerul Educației anunțase că au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel:

Limba și literatura română: 26.889;

Limba și literatura maternă: 970;

Matematică: 20.612.

„În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări). Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate. La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. La matematică, în cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat. La proba de limba și literatura maternă, în cazul a 77,52% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 20 dintre lucrări nota inițială a rămas nemodificată”, a transmis Ministerul Educației.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Facebook Ministerul Educației și Cercetării