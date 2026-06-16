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Calendarul Guvernului Veștea. Mâine se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE

Luiza Dobrescu
Calendarul Guvernului Veștea. Mâine se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
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Guvernul lui Adrian Veştea ar ajunge joi în Parlamentul României, dacă planul merge conform așteptărilor, au afirmat mai multe surse pentru Gândul. Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului va decide dacă miniştrii şi noul premier desemnat de preşedintele Nicuşor Dan merită votul de încredere.

Surse Gândul spun că a fost deja stabilit calendarul învestirii pentru joi, 18 iunie, iar miercuri se definitivează lista cabinetului.

Dacă totul va merge conform planului, atunci lista cu noii miniştri şi cu noul premier desemnat vor intra la vot.

Potrivit surselor Gândul, lista cu aceia care vor primi câte un portofoliu în noul executiv arată astfel:

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministerul Muncii – Florin Manole

Ministerul Transporturilor – Ciprian Șerban

Pe de altă parte, pentru Președinția Senatului, este menționat Cătălin Predoiu. Însă, acesta spune că sunt doar zvonuri.

Pe piaţă, sunt aruncate şi o serie de informaţii conform cărora preşedintele POT, Anamaria Gavrilă şi Ninel Peia, de la PACE, ar urma să preia Afacerile Externe şi Apărarea. De asemenea, este vehiculat şi numele lui Victor Ponta. Ei au acuzat însă că sunt minciuni.

Peia şi Ponta au dezminţit deja zvonurile conform cărora ar urma să ocupe un post de ministru în Guvernul Adrian Veştea.

Noul premier  are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru ca guvernul format de el să treacă.

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