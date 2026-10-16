Prima pagină » Actualitate » 16 Octombrie, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 68 de ani. Moare Liam Payne

16 Octombrie, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 68 de ani. Moare Liam Payne

Elena Stănică-Ezeanu
16 Octombrie, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 68 de ani. Moare Liam Payne
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 16 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tim Robbins este un actor, regizor, scenarist și producător american, născut pe 16 octombrie 1958, în West Covina, California, SUA. Este cunoscut pentru talentul său actoricesc și pentru rolurile complexe pe care le-a interpretat de-a lungul unei cariere impresionante. Unul dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat este The Shawshank Redemption (1994), în care îl interpretează pe Andy Dufresne, un bancher condamnat pe nedrept la închisoare. Alte filme importante din cariera sa sunt Bull Durham (1988), The Player (1992) și Mystic River (2003). Pentru interpretarea din Mystic River, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în anul 2004. Pe lângă activitatea de actor, el s-a remarcat și ca regizor, filmul său Dead Man Walking (1995) aducându-i o nominalizare la Oscar pentru regie. Prin versatilitatea, profesionalismul și implicarea sa artistică, Tim Robbins a devenit una dintre personalitățile apreciate ale cinematografiei americane.

Tim Robbins

Liam Payne a fost un cântăreț și compozitor britanic, născut pe 29 august 1993, în Wolverhampton, Anglia. A devenit cunoscut la nivel mondial în 2010, când a participat la emisiunea “The X Factor” și a fost inclus în trupa One Direction, alături de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson și Zayn Malik. Trupa a cunoscut un succes uriaș, lansând hituri precum What Makes You Beautiful, Story of My Life și Night Changes. După intrarea formației în pauză, Liam Payne și-a continuat cariera solo, lansând piese precum Strip That Down, Bedroom Floor și For You, în colaborare cu Rita Ora. În plan personal, Liam a devenit tată în 2017, când s-a născut fiul său, Bear, pe care l-a avut împreună cu cântăreața britanică Cheryl. De-a lungul anilor, artistul a vorbit public despre dificultățile emoționale și problemele legate de consumul de alcool cu care s-a confruntat. Viața sa s-a încheiat tragic la 16 octombrie 2024, la doar 31 de ani, în Buenos Aires, Argentina, după ce a căzut de la balconul unui hotel. Prin cântecele sale, vocea și momentele împărtășite cu fanii, el continuă să ocupe un loc special în inimile celor care i-au urmărit cariera.

Liam Payne

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: Oscar Wilde 🇬🇧🇫🇷✒️ a publicat versuri, povestiri (Prințul fericit și alte povestiri, 1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea mai importantă operă a sa, este o ilustrare pregnantă a principiilor sale estetice. A murit la 46, de meningită
🎂1886: David Ben Gurion 🇮🇱🗣️ unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de autodeterminare a poporului evreu, și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului
🎂1888: Eugene O’Neill 🇺🇸✒️ dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1936
🎂1925: Angela Lansbury 🇬🇧🇺🇸🎬 a cunoscut faima mondială ca scriitoarea și detectiva Jessica Fletcher în serialul Murder, She Wrote, care a rulat timp de 12 sezoane până în 1996, devenind unul dintre cele mai longevive și mai populare seriale polițiste din istoria televiziunii
🎂1938: Gabi Luncă 🇷🇴🎤 În 1955 înregistrează prima dată la Radiodifuziunea Română, unde debutează cu melodia „Pe deasupra casei mele”, acompaniată de Orchestra de muzică populară Radio. În 1959 este invitată de Ionel Budișteanu să înregistreze primele piese la Electrecord: Am un pom în bătătură și M-am jurat că nu mai beau
🎂1942: Marin Tufan 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională la Campionatul Mondial din Mexic, 1970
🎂1946: Suzanne Somers 🇺🇸✒️🎬 Three’s Company (1977 – 1984). A scris peste 25 de cărți
🎂1958: Tim Robbins 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar Mystic River (2003). Alte roluri majore: The Shawshank Redemption (1994), Jacob’s Ladder (1990), War of the Worlds (2005)
🎂1978: Erik Lincar 🇷🇴⚽️
🎂1984: Mihai Roman 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1793: Maria Antoaneta 🇫🇷♛ La 15 ani s-a măritat cu Ludovic al XVI-lea al Franței, devenind astfel regină a Franței. A murit executată prin ghilotinare, în toiul Revoluției Franceze, în 1793, sub acuzația de înaltă trădare, nedovedită însă
🕯️1935: Constantin I. Nottara 🇷🇴🎭 una dintre personalitățile cele mai de seamă ale teatrului românesc, tatăl compozitorului Constantin C. Nottara
🕯️1946: Hans Frank 🇩🇪🗣️ guvernator general al Poloniei ocupate a fost acuzat, judecat și condamnat la moarte în procesele de la Nürnberg pentru rolul pe care l-a jucat în Holocaust
🕯️1946: Joachim von Ribbentrop 🇩🇪🗣️ a îndeplinit funcția de ministru de externe al Germaniei. La procesul de la Nürnberg a fost acuzat crime de război și crime împotriva umanității, a fost condamnat, pedepsit cu moartea și executat
🕯️1946: Alfred Rosenberg 🇩🇪🗣️ considerat drept inițiatorul unor importante elemente ideologice naziste, inclusiv teoria rasială, persecuția evreilor, Lebensraum, abolirea tratatului de la Versailles și opoziția față de arta modernă „degenerată”. A susținut și neopăgânismul. La procesele de la Nürnberg, a fost acuzat de crime de război, găsit vinovat, condamnat la moarte și executat prin spânzurare
🕯️1946: Julius Streicher 🇩🇪📰 fondatorul săptămânalului Der Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită nazistă din Al Treilea Reich. A fost condamnat la moarte, prin spȃnzurare, împreună cu alți 10 inculpați, la procesul de la Nürnberg
🕯️1959: George Marshall 🇺🇸✩ laureat al Premiului Nobel pentru pace pe 1953 pentru Planul Marshall
🕯️2024: Liam Payne 🇬🇧🎤 One Direction. A căzut de la balconul camerei sale de hotel. Avea 31 de ani

Evenimente📋

📋🌍🍽️ Ziua Mondială a alimentației

Calendar 🗒️

🗒️1384: Hedviga de Anjou este încoronată rege al Poloniei deși este femeie
🗒️1793: Maria Antoaneta, soția lui Ludovic XVI al Franței este ghilotinată, sub acuzația de trădare
🗒️1813: Cea de a șasea coaliție l-a atacat pe Napoleon la bătălia de la Leipzig, cea mai mare înfruntare din războaiele napoleoniene, în care au fost implicați peste 500.000 de soldați
🗒️1834: Un puternic incendiu izbucnește la Palatul Westminster, distrugând mare parte din clădirile complexului, printre care și cele ale Camerei Lorzilor și Camerei Comunelor. Reconstrucția va avea să dureze aproape 40 de ani
🗒️1843: William Rowan Hamilton a scris pentru prima oară formula fundamentală pentru cuaternioni pe marginea podului Broom din Dublin
🗒️1905: În urma adoptării Legii Curzon, Bengalul este împărțit în două provincii, pe criterii religioase: Bengalul de Vest (hindus) și Bengalul de Est (musulman)
🗒️1946: Inculpații condamnați la moarte în principalul proces de la Nürnberg au fost executați
🗒️1964: China a detonat prima bombă nucleară, devenind astfel al cincilea stat cu armament nuclear după Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța
🗒️1967: NATO a inaugurat cartierul general de la Bruxelles
🗒️1978: Cardinalul Karol Józef Wojtyła din Cracovia, Polonia, a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, devenind primul papă dintr-o țară slavă și primul papă neitalian în ultimii 400 de ani
🗒️1993: România a devenit membru cu drepturi depline în mișcarea francofonă
🗒️1998: Fostul dictator chilian Augusto Pinochet este arestat la Londra în baza unui mandat prin care s-a solicitat extrădarea sa în baza acuzațiilor de crimă
🗒️2004: Radio3Net devine primul radio românesc care emite exclusiv pe internet
🗒️2012: Doi români au furat, în două minute, 7 tablouri (picturi în ulei și acuarele) de la muzeul Kunsthal din Roterdam în valoare estimată de 18 milioane de euro; pânzele erau semnate de Picasso, Matisse, Monet și Gauguin

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă
05:00
Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă
FLASH NEWS Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu
22:43
Cum va fi folosită inteligența artificială în combaterea criminalității organizate și în administrație. Ce prevede programul de guvernare depus de Luca Niculescu
GALERIE FOTO Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
22:40
Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
VIDEO Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru
22:21
Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
22:11
Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
ACCIDENT Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
22:00
Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Datele recente despre clima globală arată că Pământul dă semne de destabilizare rapidă
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
DOCUMENT USR-iștii, în frunte cu fostul lider, Cătălin Drulă, au depus plângere în Parlament împotriva numirii noii conduceri a TVR și a Radiodifuziunii Române. Au sesizat și CCR-ul
00:47
USR-iștii, în frunte cu fostul lider, Cătălin Drulă, au depus plângere în Parlament împotriva numirii noii conduceri a TVR și a Radiodifuziunii Române. Au sesizat și CCR-ul
CONTROVERSĂ Revoltă în PNL. Un nume greu îl sfidează pe Bolojan și anunță că nu votează Guvernul Luca Niculescu: „Cum aș putea?”. Nu e singurul care ar putea să NU voteze Guvernul Niculescu
23:58
Revoltă în PNL. Un nume greu îl sfidează pe Bolojan și anunță că nu votează Guvernul Luca Niculescu: „Cum aș putea?”. Nu e singurul care ar putea să NU voteze Guvernul Niculescu
CONTROVERSĂ Răspunsul Casei Albe după ce s-a aflat că noul purtător de cuvânt, Katie Zacharia, ar fi obținut licența de avocat în China
23:21
Răspunsul Casei Albe după ce s-a aflat că noul purtător de cuvânt, Katie Zacharia, ar fi obținut licența de avocat în China
FLASH NEWS Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei
22:48
Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei
EXCLUSIV Negoiță susține că PSD trebuie să continue reformele lui Bolojan, altfel riscă să nu mai fie în Parlament
22:18
Negoiță susține că PSD trebuie să continue reformele lui Bolojan, altfel riscă să nu mai fie în Parlament
MILITAR Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile
22:00
Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile

Cele mai noi

Trimite acest link pe