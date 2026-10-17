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17 Octombrie, calendarul zilei: Eminem împlinește 54 de ani, Tataee 50. Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei

Elena Stănică-Ezeanu
17 Octombrie, calendarul zilei: Eminem împlinește 54 de ani, Tataee 50. Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Wikipedia
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 17 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, este un rapper, compozitor și producător muzical american, născut pe 17 octombrie 1972, în St. Joseph, Missouri, SUA. Este considerat unul dintre cei mai influenți artiști din istoria hip-hopului, remarcându-se prin viteza de interpretare, jocurile de cuvinte și versurile sale directe. A devenit cunoscut la sfârșitul anilor ‘90, odată cu lansarea albumului “The Slim Shady LP” (1999), care i-a adus primul premiu Grammy. De-a lungul carierei, a lansat numeroase hituri, printre care Lose Yourself, Stan, Without Me, The Real Slim Shady și Not Afraid. Piesa Lose Yourself, inclusă în filmul “8 Mile” (2002), i-a adus un premiu Oscar pentru cel mai bun cântec original. Pe lângă succesul muzical, Eminem a devenit cunoscut și pentru rolul său din filmul “8 Mile”, inspirat parțial din experiențele sale de viață. Artistul a vorbit deschis în muzica sa despre copilărie, dificultăți personale și lupta pentru afirmare. Prin talentul, originalitatea și perseverența sa, Eminem a influențat generații de artiști și a contribuit decisiv la popularizarea hip-hopului la nivel mondial.

Eminem

Tataee, pe numele său real Vlad Irimia, este un rapper, producător muzical și compozitor român, cunoscut mai ales ca membru fondator al trupei B.U.G. Mafia, una dintre cele mai importante formații de hip-hop din România. S-a născut pe 17 octombrie 1976, în Sebeș, județul Alba, și a contribuit semnificativ la dezvoltarea și popularizarea genului gangsta rap în România. Alături de Uzzi și Caddy, Tataee a construit succesul trupei B.U.G. Mafia, apreciată pentru versurile directe și pentru piesele care abordează realitățile sociale și viața urbană. Printre cele mai cunoscute melodii ale formației se numără După blocuri, Poveste fără sfârșit, Străzile și Cine e cu noi. În 2002, a pus bazele casei de discuri Legend Audio, prin intermediul căreia s-a implicat și în dezvoltarea altor proiecte muzicale. Considerat unul dintre pionierii gangsta rapului românesc, Tataee a influențat generații de artiști și a ajutat la transformarea B.U.G. Mafia într-un reper al culturii urbane românești.

Tataee

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei este marcată în fiecare an, pe 17 octombrie, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite (ONU). Această zi are scopul de a atrage atenția asupra sărăciei, a inegalităților sociale și a dificultăților cu care se confruntă milioane de oameni din întreaga lume. Sărăcia nu înseamnă doar lipsa banilor, ci și acces limitat la hrană, apă potabilă, educație, servicii medicale și condiții decente de locuit. Persoanele afectate se confruntă adesea cu excluziunea socială și cu șanse reduse de a-și îmbunătăți nivelul de trai. Această zi încurajează solidaritatea, respectarea drepturilor omului și implicarea autorităților, organizațiilor și cetățenilor în combaterea sărăciei. Printre măsurile importante se numără crearea locurilor de muncă, asigurarea accesului la educație și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Eradicarea sărăciei este o responsabilitate comună, iar fiecare gest de solidaritate poate contribui la construirea unei societăți mai echitabile, în care fiecare persoană să aibă șansa la o viață demnă.

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1915: Arthur Miller 🇺🇸✒️ laureat Pulitzer pentru Dramaturge, soțul lui Marilyn Monroe. Una dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale este drama „Moartea unui comis-voiajor” („Death of a Salesman”), jucată în premieră în 1949
🎂1918: Rita Hayworth 🇺🇸🎬 a devenit faimoasă în anii ’40, fiind considerată sex simbolul acelei ere. A murit de Alzheimer, la 68 de ani
🎂1920: Montgomery Clift 🇺🇸🎬 4 nominalizări la Oscar, a decedat la 45 de ani, infarct
🎂1935: Maria Vicol 🇷🇴🤺 dublu laureată cu bronz la Roma 1960 și Mexico 1968 și campioană mondială pe echipe în 1969
🎂1948: George Wendt 🇺🇸🎬 Cheers (1982 – 1993)
🎂1972: Eminem (n. Marshall Bruce Mathers III) După albumul său de debut, Infinite (1996), a căpătat o popularitate mainstream în 1999 prin cel de-al doilea său album, The Slim Shady LP. A fost un succes comercial și i-a adus rapperului primul său Premiu Grammy pentru cel mai bun album rap
🎂1976: Tataee (Vlad Irimia) 🇷🇴🎤 B.U.G. Mafia
🎂1979: Kimi Räikkönen 🇫🇮🏎‍🟀 a concurat în Campionatul Mondial de Formula 1 timp de 19 sezoane
🎂1983: Felicity Jones 🇬🇧🎬
🎂1985: Max Irons 🇬🇧🎬 fiul lui Jeremy Irons
🎂1990: Marius Copil 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️1849: Frédéric Chopin 🇵🇱🇫🇷🎼 considerat drept unul dintre cei mai influenți compozitori de muzică pentru pian. Este primul compozitor clasic occidental care include elemente slave în muzica sa; mazurcile și polonezele sale reprezintă chiar și astăzi baza muzicii clasice naționale poloneze
🕯️2012: Sylvia Kristel 🇳🇱🎬 cunoscută mai ales pentru interpretarea rolului principal în 4 din cele 7 filme din seria Emmanuelle. A murit de cancer esofagian, la 60 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei

Calendar 🗒️

🗒️1604: Astronomul german Johannes Kepler a observat în constelația Ophiuchus Supernova din 1604 („Steaua lui Kepler”)
🗒️1662: Charles al II-lea al Angliei a vândut orașul Dunkerque Franței pentru 40.000 de lire
🗒️1713: Marele Război Nordic: Rusia a învins Suedia în bătălia de la Kostianvirta
🗒️1771: La Milano are loc premiera operei Ascanio in Alba a compozitorului în vârstă de 15 ani Wolfgang Amadeus Mozart
🗒️1777: Bătălia de la Saratoga: Trupele americane, comandate de generalul Gates, le-au învins pe cele britanice conduse de generalul Burgoyne
🗒️1817: Este descoperit mormântul faraonului Seti I
🗒️1878: În România este acreditat primul ambasador străin, în persoana contelui László Hoyos-Sprinzenstein, reprezentantul Austro-Ungariei
🗒️1912: Bulgaria, Grecia și Serbia declară război Imperiului Otoman în Primul Război Balcanic
🗒️1931: Al Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală și închis pentru 11 ani
🗒️1933: În urma preluării puterii de către naziști în Germania, Albert Einstein s-a refugiat în SUA
🗒️1956: În jocul secolului la șah, viitorul campion mondial în vârstă de 13 ani, Bobby Fischer, îl învinge pe Donald Byrne în runda a opta a turneului memorial Rosenwald de la New York
🗒️1957: Albert Camus primește Premiul Nobel pentru Literatură
🗒️1979: Maica Tereza primește Premiul Nobel pentru Pace datorită acțiunilor de sprijinire a săracilor din Calcutta
🗒️1989: Un cutremur violent de 7,1 pe scara Richter lovește San Francisco
🗒️2009: Pentru a atrage atenția asupra problemelor țării sale cu creșterea nivelului mării ca urmare a încălzirii globale, președintele Maldivelor, Mohamed Nasheed, organizează o ședință de cabinet organizată sub apă pe fundul mării, care atrage atenția presei

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