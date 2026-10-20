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20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd

Elena Stănică-Ezeanu
20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de marti, 20 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Viggo Mortensen este un actor, regizor, scriitor și fotograf american de origine daneză, cunoscut în întreaga lume pentru talentul și versatilitatea sa. S-a născut pe 20 octombrie 1958, în New York, Statele Unite, și a copilărit în mai multe țări, inclusiv Argentina, experiență care l-a ajutat să învețe diferite limbi străine. A devenit celebru datorită rolului Aragorn din trilogia Stăpânul Inelelor, regizată de Peter Jackson. Interpretarea sa a impresionat publicul prin curajul, sensibilitatea și autenticitatea personajului. De-a lungul carierei, a jucat și în filme apreciate precum Eastern Promises și Green Book, demonstrând că poate aborda roluri foarte diferite. Pe lângă cinematografie, este pasionat de poezie, muzică, pictură și fotografie. De asemenea, a regizat filme precum Falling și The Dead Don’t Hurt, demonstrând că activitatea sa artistică depășește granițele actoriei. Prin discreția, inteligența și diversitatea talentelor sale, Viggo Mortensen rămâne una dintre personalitățile apreciate ale cinematografiei internaționale. Cariera sa reprezintă un exemplu de pasiune, creativitate și dedicare față de artă.

Viggo Mortensen

Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Cordozar Broadus Jr., este un rapper, compozitor și actor american, născut pe 20 octombrie 1971, în Long Beach, California. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii hip-hop și o figură reprezentativă a stilului rap de pe Coasta de Vest a Statelor Unite. A devenit celebru în anii 1990, după colaborarea cu Dr. Dre și lansarea albumului său de debut, Doggystyle, în 1993. Stilul său relaxat, vocea distinctivă și ritmurile specifice l-au transformat rapid într-un nume important al industriei muzicale. Printre piesele sale cunoscute se numără Gin and Juice și Drop It Like It’s Hot. De-a lungul carierei, Snoop Dogg și-a extins activitatea și în cinematografie, televiziune și afaceri. A devenit cunoscut și pentru personalitatea sa carismatică, umorul și colaborările cu artiști din diverse genuri muzicale. În 2024, a atras atenția publicului internațional și prin aparițiile sale la Jocurile Olimpice de la Paris, în calitate de corespondent special. Prin originalitatea sa și influența asupra culturii hip-hop, Snoop Dogg rămâne unul dintre cei mai reprezentativi artiști ai muzicii rap.

Snoop Dogg

Pe 20 octombrie 1977, lumea muzicii rock a fost zguduită de un accident aviatic în care a fost implicată formația americană Lynyrd Skynyrd. Avionul în care se aflau membrii trupei și echipa lor s-a prăbușit în apropiere de Gillsburg, Mississippi, în timpul unui zbor spre Baton Rouge, Louisiana. În urma tragediei, șase persoane și-au pierdut viața, printre care solistul Ronnie Van Zant, chitaristul Steve Gaines și cântăreața Cassie Gaines. Alte 20 de persoane au supraviețuit, multe dintre ele fiind rănite. Potrivit raportului oficial al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), cauza principală a accidentului a fost epuizarea combustibilului, care a dus la oprirea ambelor motoare. Accidentul a întrerupt brusc ascensiunea formației, devenită celebră pentru piese precum Sweet Home Alabama și Free Bird. Tragedia din 1977 a rămas unul dintre cele mai dureroase momente din istoria rockului, însă muzica trupei continuă să fie ascultată de generații întregi de fani.

Lynyrd Skynyrd

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Bela Lugosi 🇭🇺🇺🇸🎬 celebru mai ales pentru rolul său ca Dracula, mai întâi pe Broadway, apoi în prima ecranizare a povestirii clasice despre vampiri a lui Bram Stoker
🎂1891: James Chadwick 🇬🇧🔬 laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, celebru pentru descoperirea neutronului și unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan
🎂1933: Ion Dichiseanu 🇷🇴🎭🎬 actor de film, radio, scenă, televiziune și voce și scriitor
🎂1937: Vlad Georgescu 🇷🇴🎙️ istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio „Europa liberă” din München
🎂1942: Costel Constantin 🇷🇴🎭🎬
🎂1950: Tom Petty 🇺🇸🎤 A murit la 66, supradoză. A vândut peste 80 de milioane de înregistrări
🎂1956: Danny Boyle 🇬🇧🎥 Trainspotting, 28 Days Later, Sunshine, Slumdog Millionaire, 127 de ore – pentru care a câștigat Oscar pentru cel mai bun regizor, 2009
🎂1958: Viggo Mortensen 🇩🇰🇺🇸🎬 The Indian Runner (1991), Carlito’s Way (1993), Crimson Tide (1995), Daylight (1996), The Portrait of a Lady (1996), G.I. Jane (1997), A Perfect Murder (1998), A Walk on the Moon (1999), 28 Days (2000), A History of Violence (2005), Eastern Promises (2007)
🎂1964: Kamala Harris 🇺🇸🗣️
🎂1964: Aurelian Pavelescu 🇷🇴🗣️
🎂1971: Snoop Dogg 🇺🇸🎤 Introdus în lumea rap-ului prin albumul lui Dr. Dre – The Chronic, Snoop Doggy Dogg a devenit un star în rap
🎂1971: Dannii Minogue 🇦🇺🎤

Decese 🕯

🕯️1958: Constantin Moisil 🇷🇴🪙 părintele numismaticii românești, punând bazele primei școli din România care studiază monedele. A fost și șeful Arhivelor Naționale
🕯️1977: Ronnie Van Zant 🇺🇸🎤 solistul și liderul Lynyrd Skynyrd. Accident aviatic
🕯️1994: Burt Lancaster 🇺🇸🎬 laureat Oscar, binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran
🕯️2011: Muammar Gaddafi 🇱🇾✯ conducătorul de facto al Libiei între 1969 și 2011
🕯️2016: Michael Massee 🇺🇸🎬 The Crow (1994). Actorul care a apăsat tragaciul revolverului care a declanșat moartea accidentală a lui Brandon Lee în timpul filmărilor la The Crow. Nu a putut să vizioneze niciodată acest film, marcându-i profund restul vieții. A decedat la 64 de ani, de cancer
🕯️2018: Mihail Bălănescu 🇷🇴🔬 director tehnic al Institutului de Fizică Atomică, viceguvernator al International Atomic Energy Agency (AIEA) din Viena și membru de onoare al Academiei Române

Evenimente📋

📋🛫🛬 Ziua internațională a controlorilor de trafic aerian
📋🆘 Ziua Internațională a osteoporozei
📋📊 Ziua mondială a statisticii

Calendar 🗒️

🗒️1548: A fost fondat orașul Nuestra Señora de La Paz, capitala de astăzi a Boliviei
🗒️1595: Bătălia de la Giurgiu – artileria toscană dărâmă o parte din zidul fortăreței otomane, așa încât aliații creștini pătrund învingători în cetate. Sinan Pașa privește neputincios de la Rusciuc victoria adversarilor săi
🗒️1600: Familia Tokugawa își asigură prin izbânda din Sekigahara hegemonia asupra Japoniei
🗒️1601: Radu Șerban este ales domn al Țării Românești
🗒️1638: S-a încheiat construcția Mănăstirii Căldărușani, ctitorie a lui Matei Basarab
🗒️1696: A fost creată flota rusă
🗒️1803: Senatul american a ratificat cumpărarea Louisianei, consfințind termenii tratatului cunoscut ca Louisiana Purchase
🗒️1822: În urma Congresului de la Verona al Sfintei Alianțe, se hotărăște intervenția franceză împotriva revoluției din Spania, condusă de Rafael Riego
🗒️1860: Promulgarea Diplomei din Octombrie de către împăratul Franz Joseph, care a pus capăt sistemului absolutist și a deschis era guvernării constituționale („regimul liberal”) în Imperiul Austriac. Potrivit documentului, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul imperiului
🗒️1919: Este fondat clubul de fotbal FC Ceahlăul de către un grup de elevi și profesori de la Liceul Petru Rareș
🗒️1920: Începe greva generală a proletariatului din România, la care participă cca 400.000 de salariați; cuprinde toate ramurile industriei și transporturilor și este prima grevă politică generală a proletariatului din întreaga Românie
🗒️1921: Franța și Turcia semnează Tratatul din Ankara, prin care Franța recunoaște guvernul turc provizoriu din Ankara drept partener de tratative
🗒️1944: Armata sovietică ocupă Belgrad
🗒️1944: În timpul vizitei de la Moscova, primul ministru britanic W. Churchill i-a propus, și Stalin a acceptat, înțelegerea cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani
🗒️1968: Lady Jacqueline Kennedy se căsătorește cu armatorul grec Aristotel Onassis
🗒️1977: Prăbușirea avionului formației Lynyrd Skynyrd. Aeronava de tip Convair CV-240 a rămas fără combustibil în timpul zborului dintre Greenville (Carolina de Sud) și Baton Rouge (Louisiana). Au decedat: Ronnie Van Zant (solistul vocal și liderul formației), Steve Gaines (chitarist), Cassie Gaines (voce de fundal), Dean Kilpatrick (asistentul managerului de turneu), Walter McCreary (pilot), William Gray (copilot). Ceilalți 20 de pasageri și membri ai echipajului aflat la bord au scăpat cu viață, dar majoritatea au suferit răni grave
🗒️1980: După șase ani de ședere în afara structurilor militare ale NATO, Grecia revine în Alianță
🗒️2011: Forțele rebele îl capturează pe dictatorul libian Muammar Gaddafi în orașul său natal, Sirte, și îl ucid la scurt timp după aceea

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