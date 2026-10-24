Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 24 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ruxandra Dragomir s-a născut pe 24 octombrie 1972, în Pitești, și este o fostă jucătoare profesionistă de tenis. A reprezentat România în competițiile internaționale și s-a remarcat în special în probele de simplu și de dublu. În cariera sa, a obținut rezultate importante în circuitul profesionist WTA, ajungând pe locul 15 mondial la simplu în 1997. Unul dintre cele mai importante rezultate ale sale a fost calificarea în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros, în 1997. După retragerea din tenisul profesionist, în 2005, Ruxandra Dragomir a continuat să activeze în domeniul sportiv. În 2009, a devenit președinta Federației Române de Tenis, funcție pe care a ocupat-o până în 2013. Prin rezultatele obținute și activitatea sa în conducerea tenisului românesc, ea rămâne o personalitate apreciată a sportului din România.

Născut pe 24 octombrie 1985, în Liverpool, Anglia, Wayne Rooney este un fost fotbalist englez, în prezent antrenor. A devenit cunoscut încă de la o vârstă fragedă datorită talentului său, debutând în fotbalul profesionist la Everton. Ulterior, s-a transferat la Manchester United, unde a evoluat între 2004 și 2017 și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. În perioada petrecută la Manchester United, Rooney a câștigat cinci titluri în Premier League și Liga Campionilor în 2008, marcând în total 253 de goluri pentru club. De asemenea, a fost căpitanul echipei naționale a Angliei și a înscris 53 de goluri în 120 de apariții internaționale. După retragerea din activitatea de jucător, în 2021, s-a dedicat antrenoratului, pregătind mai multe echipe, printre care Derby County și Birmingham City. El rămâne una dintre figurile reprezentative ale fotbalului englez, apreciat pentru determinarea, tehnica și contribuția sa la succesul echipelor pentru care a evoluat.

La 24 octombrie 1857, în orașul Sheffield din Anglia, a fost fondat Sheffield Football Club, recunoscut drept primul club de fotbal din lume. Clubul a fost înființat de Nathaniel Creswick și William Prest, doi pasionați de sport care au contribuit la dezvoltarea și organizarea fotbalului. În primii ani, fotbaliștii clubului au contribuit la stabilirea unor reguli proprii de joc, cunoscute sub numele de Sheffield Rules. Acestea au influențat dezvoltarea fotbalului modern, contribuind la evoluția regulilor privind loviturile libere, cornerele și jocul cu mingea. Sheffield F.C. ocupă un loc special în istoria sportului, fiind recunoscut de FIFA drept cel mai vechi club de fotbal existent. Înființarea sa, la 24 octombrie 1857, reprezintă un moment important în transformarea fotbalului într-un sport organizat și practicat la nivel mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Karl Lueger 🇦🇹🗣️ politician austriac și susținător al cauzei românilor din Transilvania, primar al Vienei

🎂1915: Bob Kane 🇺🇸🦇 grafician pentru benzi desenate și scriitor, creditat alături de Bill Finger ca fiind creatorul lui Batman

🎂1930: Jiles Perry Richardson Jr (The Big Bopper) 🇺🇸🎸🎤 DJ, solist și compozitor, a cărui voce puternică și personalitate exuberantă au făcut din el unul dintre primele vedete ale rock and roll-ului. Celebru pentru piesa „Chantilly Lace”. A murit într-un accident aviatic în Iowa, împreună cu Buddy Holly și Ritchie Valens

🎂1933: Draga Olteanu-Matei 🇷🇴🎭🎬 Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, a jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune

🎂1936: Bill Wyman 🇬🇧🎸 (Rolling Stones)

🎂1939: F. Murray Abraham 🇺🇸🎬 Oscar pentru rolul Antonio Salieri din „Amadeus” (1984)

🎂1943: Theodor Stolojan 🇷🇴🗣️

🎂1946: Anda Călugăreanu 🇷🇴🎬🎤

🎂1953: Christoph Daum 🇩🇪⚽️ selecționer al echipei naționale de fotbal a României în perioada 7 iulie 2016 – 14 septembrie 2017

🎂1958: Magda Catone 🇷🇴🎭🎬

🎂1966: Roman Abramovici 🇷🇺🇮🇱🇵🇹💰

🎂1969: Adela Noriega 🇲🇽🎬

🎂1972: Ruxandra Dragomir 🇷🇴🥎

🎂1985: Wayne Rooney 🇬🇧⚽️

🎂1986: Drake 🇨🇦🎤

Decese 🕯

🕯️1944: Louis Renault 🇫🇷🚗 fondatorul grupului cu același nume, pilot de curse și un pionier al automobilismului

🕯️1957: Christian Dior 🇫🇷👗 a exercitat o influență deosebită în lumea modei. La 12 februarie 1947, își prezintă prima colecție, numită „New Look”. Aceasta îl face unul dintre cei mai cunoscuți designeri în arta modei în Paris, la vremea aceea. Lansează totodată și primul parfum din istoria casei, „Miss Dior”, în același an

🕯️1983: Elie Carafoli 🇷🇴🛩️ inginer, constructor de avioane, creatorul școlii românești de aerodinamică, membru al Academiei Române

🕯️1994: Raul Julia 🇺🇸🎬 Presumed Innocent (1990), The Addams Family (1991), Street Fighter (1994), The Burning Season (1994)

Evenimente📋

📋🇺🇳 Ziua ONU

📋💻💬 Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale

Calendar 🗒️

🗒️1648: Este semnată Pacea de la Westphalia, marcând astfel sfârșitul Războiului de treizeci de ani

🗒️1795: Teritoriul Poloniei este divizat între Prusia, Rusia și Austria. Statul polonez va reapărea pe harta Europei abia la sfârșitul Primului Război Mondial (1918)

🗒️1812: Războaiele napoleniene: Bătălia de la Maloyaroslavets are loc în apropiere de Moscova

🗒️1813: Prin Tratatul de Pace de la Gulistan, Persia pierde mari teritorii din Caucaz în favoarea Rusiei

🗒️1857: Este înființat Sheffield F.C., primul club de fotbal din lume

🗒️1912: Primul Război Balcanic: Bătălia de la Kumanovo este câștigată de forțele Regatului Sârb

🗒️1929: Bursa din New York se prăbușește. Această zi a rămas în istoria Bursei cu numele de „Joia Neagră”

🗒️1931: Al Capone este condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

🗒️1931: Este inaugurat podul George Washington Bridge între New York City și New Jersey

🗒️1935: Italia invadează Etiopia

🗒️1945: Prin Carta Organizației Națiunilor Unite se înființează organizația internațională numită Organizația Națiunilor Unite

🗒️1956: Uniunea Sovietică invadează Ungaria

🗒️1973: Sfârșitul războiului Yom Kippur dintre Israel și Siria