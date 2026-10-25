Prima pagină » Actualitate » 25 Octombrie, calendarul zilei: Chris Norman împlinește 76 de ani, Mia Goth 33. Ziua Armatei Române

25 Octombrie, calendarul zilei: Chris Norman împlinește 76 de ani, Mia Goth 33. Ziua Armatei Române

Elena Stănică-Ezeanu
25 Octombrie, calendarul zilei: Chris Norman împlinește 76 de ani, Mia Goth 33. Ziua Armatei Române
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 25 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Chris Norman, născut pe 25 octombrie 1950, în Redcar, Anglia, este un cântăreț și compozitor britanic, cunoscut mai ales ca fost solist al trupei rock Smokie. A devenit popular în anii 1970 datorită vocii sale răgușite și stilului muzical distinctiv, contribuind la succesul internațional al formației. Printre cele mai cunoscute melodii interpretate alături de Smokie se numără Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me și Oh Carol. În 1978, a obținut un succes internațional cu piesa Stumblin’ In, interpretată în duet cu Suzi Quatro. În 1986, Chris Norman a părăsit trupa Smokie pentru a se concentra asupra carierei solo, lansând melodii apreciate, precum Midnight Lady. De-a lungul timpului, a rămas un artist îndrăgit de public, în special pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cântecele romantice care au marcat generații întregi.

Chris Norman

Născută pe 25 octombrie 1993, în Londra, Mia Goth este o actriță britanică, fost fotomodel. În adolescență, a început să lucreze ca fotomodel, după ce a fost remarcată de fotografa Gemma Booth la un festival din Londra. Ulterior, a colaborat cu agenția Storm Model Management și a apărut în campanii de modă. Debutul său cinematografic a avut loc în 2013, în filmul Nymphomaniac, regizat de Lars von Trier. În anii următori, a obținut roluri în filme precum The Survivalist (2015), A Cure for Wellness (2016), Suspiria (2018) și Infinity Pool (2023). Un moment important al carierei sale a fost interpretarea din trilogia horror X, Pearl și MaXXXine, regizată de Ti West, în care a demonstrat o mare versatilitate, interpretând personaje complexe. În plan personal, actrița are o fiică împreună cu actorul Shia LaBeouf. Ea preferă să păstreze discreția asupra vieții private și să se concentreze asupra proiectelor cinematografice.

Mia Goth

Ziua Armatei Române este sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie, fiind dedicată militarilor care au apărat independența, suveranitatea și integritatea teritorială a României. Această zi reprezintă un prilej de omagiere a eroilor căzuți pe câmpul de luptă și de recunoaștere a contribuției militarilor la apărarea țării. Data are o semnificație istorică deosebită: la 25 octombrie 1944, Armata Română a eliberat orașul Carei, ultima localitate importantă de pe teritoriul României aflată sub ocupație în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest eveniment a devenit simbolul sacrificiului și al curajului soldaților români. În fiecare an, cu această ocazie, sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, parade și activități dedicate publicului. Ziua Armatei Române este un moment de respect și recunoștință față de toți cei care și-au dedicat viața apărării țării și păstrării păcii.

Ziua Armatei Române

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1825: Johann Strauss II (fiul) 🇦🇹🎼 compozitor austriac, fiul lui Johann Strauß (tatăl). Debutul său a stârnit admirația publicului, ocazie cu care se lansează sloganul: „Noapte bună Lanner, bună seara Strauss-tatăl, bună dimineața Strauss-fiul!”
🎂1838: Georges Bizet 🇫🇷🎼 compozitor al erei romantice, celebru mai ales datorită operei sale Carmen
🎂1881: Pablo Picasso 🇪🇸🎨 și-a transformat viața în legendă. După anii petrecuți printre boemii din Montmartre, a devenit – grație geniului și spiritului său inovator, dar totodată și prieteniilor celebre și aventurilor sale amoroase – cel mai renumit pictor al secolului al XX-lea
🎂1888: Richard Byrd 🇺🇸🛩️ pionier al aviației americane, explorator polar și organizator de logistică pentru expediții polare. Zborurile aviatice în care a servit drept navigator și lider de expediție, au traversat Oceanul Atlantic, un segment din Oceanul Arctic, și o parte din Antarctica. Byrd a susținut că expedițiile sale au fost primele care au ajuns la Polul Nord și la Polul Sud pe calea aerului
🎂1921: Mihai I 🇷🇴🇬🇧🇨🇭♛ rege al României (1927-1930; 1940-1947)
🎂1925: Ioan Chirilă 🇷🇴✒️ jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive
🎂1928: Marion Ross 🇺🇸🎬 Happy Days (1974 – 1984)
🎂1950: Chris Norman 🇬🇧🎤 (Smokie)
🎂1972: Cristian Dulca 🇷🇴⚽️
🎂1984: Katy Perry 🇺🇸🎤
🎂1985: Ciara 🇺🇸🎤
🎂1993: Mia Goth 🇬🇧🎬 Nymphomaniac (2013), Everest (2015), Suspiria (2018), X (2022), Pearl (2022), Infinity Pool (2023), MaXXXine (2024)

Decese 🕯

🕯️1647: Evangelista Torricelli 🇮🇹🌡️ matematician, fizician și inventator primul care a măsurat presiunea atmosferică cu ajutorul barometrului cu mercur, aparat pe care l-a inventat în 1643
🕯️1920: Alexandru I 🇬🇷♛ regele Greciei (1917-1920) a murit pe neașteptate de septicemia cauzată de mușcăturile a două maimuțe. Avea 27 de ani
🕯️1993: Vincent Price 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Ten Commandments (1956), The Fly (1958), House on Haunted Hill (1959), House of Usher (1960), The Pit and the Pendulum (1961), The Raven (1963), The Last Man on Earth (1964), The Masque of the Red Death (1964), Edward Scissorhands (1990)
🕯️2002: Richard Harris 🇮🇪🎬 Gulliver’s Travels (1977), Unforgiven (1992), Patriot Games (1992), Gladiator (2000), Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), The Count of Monte Cristo (2002)
🕯️2011: Liviu Ciulei 🇷🇴🎭 regizor, scenograf, actor A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, între 1963 și 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera Revizorul, montată de Lucian Pintilie, care a fost interzisă de a mai fi reprezentată după doar câteva spectacole

Evenimente📋

📋🇷🇴🪖 Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei
📋🇪🇺⚖️ Ziua europeană a justiţiei civile
📋🇰🇿 Ziua Republicii Kazahstan; aniversarea adoptării Declaraţiei de suveranitate (1990)

Calendar 🗒️

🗒️1671: Giovanni Domenico Cassini descoperă satelitul Iapetus, o lună a lui Saturn
🗒️1854: În timpul războiului Crimeii, în Bătălia de la Balaklava, are loc dezastruoasa șarjă a cavaleriei ușoare britanice
🗒️1858: Este dată în folosință calea ferată Szolnok-Arad. Aradul devine al doilea oraș de pe teritoriul actual al României, după Timișoara, conectat la rețeaua feroviară
🗒️1917: La Petrograd, bolșevicii au declanșat o insurecție și au lansat un asalt asupra palatului de iarnă, declanșând Revoluția din Octombrie
🗒️1936: Adolf Hitler și Benito Mussolini au creat Axa Roma-Berlin
🗒️1944: În Al Doilea Război Mondial, armata română intră în orașul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940
🗒️1944: Japonia lansează primul atac kamikaze în timpul Bătăliei din Golful Leyte
🗒️1950: China intră în Războiul din Coreea, de partea Coreei de Nord
🗒️1965: A fost înființat, la Mangalia, primul Muzeu al Marinei
🗒️1971: Republica Populară Chineză se alătură ONU. De atunci, Taiwanul nu mai este reprezentat în ONU
🗒️1983: Forțele militare americane au invadat statul Grenada, șase zile după ce primul ministru Maurice Bishop și câțiva susținători ai acestuia au fost executați în timpul unei lovituri de stat
🗒️1999: A avut loc primul transplant de cord, efectuat la Spitalul de Urgență Floreasca de o echipă de medici condusă de conf. dr. Șerban Brădișteanu
🗒️2001: Microsoft a lansat sistemul de operare Windows XP
🗒️2022: Pe fondul unei crize guvernamentale, Rishi Sunak devine prim-ministru al Regatului Unit, în urma demisiei lui Liz Truss după un mandat de 50 de zile

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

STUDIU De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
07:00
De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
INEDIT Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
06:30
Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
EXCLUSIV Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani
05:00
Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani
ULTIMA ORĂ Un bărbat a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu o armă și o grenadă de airsoft și i-a cerut unui agent de poliție să îl împuște. Ce s-a întâmplat imediat după aceea
22:51
Un bărbat a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu o armă și o grenadă de airsoft și i-a cerut unui agent de poliție să îl împuște. Ce s-a întâmplat imediat după aceea
ALEGERI Bulgaria își alege duminică președintele. Fosta jurnalistă Iliana Iotova, favorită în sondaje, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina
21:59
Bulgaria își alege duminică președintele. Fosta jurnalistă Iliana Iotova, favorită în sondaje, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina
ANCHETĂ Percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor proteste violente. Tinerii ar fi fost mobilizați pe rețelele sociale
19:12
Percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor proteste violente. Tinerii ar fi fost mobilizați pe rețelele sociale
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Țara în care va funcționa primul depozit de deșeuri nucleare din lume
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
EXCLUSIV Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
06:00
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
EXCLUSIV Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
06:00
Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
ALEGERI Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
05:00
Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
FLASH NEWS Între 400.000 și 800.000 de francezi au protestat sâmbătă. Ministerul de Interne raportează aproape 1.000 de arestări. 2 oameni răniți grav
00:09
Între 400.000 și 800.000 de francezi au protestat sâmbătă. Ministerul de Interne raportează aproape 1.000 de arestări. 2 oameni răniți grav
FLASH NEWS George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”
23:28
George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”
FLASH NEWS Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție
23:05
Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție

Cele mai noi

Trimite acest link pe