Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 25 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Chris Norman, născut pe 25 octombrie 1950, în Redcar, Anglia, este un cântăreț și compozitor britanic, cunoscut mai ales ca fost solist al trupei rock Smokie. A devenit popular în anii 1970 datorită vocii sale răgușite și stilului muzical distinctiv, contribuind la succesul internațional al formației. Printre cele mai cunoscute melodii interpretate alături de Smokie se numără Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me și Oh Carol. În 1978, a obținut un succes internațional cu piesa Stumblin’ In, interpretată în duet cu Suzi Quatro. În 1986, Chris Norman a părăsit trupa Smokie pentru a se concentra asupra carierei solo, lansând melodii apreciate, precum Midnight Lady. De-a lungul timpului, a rămas un artist îndrăgit de public, în special pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cântecele romantice care au marcat generații întregi.

Născută pe 25 octombrie 1993, în Londra, Mia Goth este o actriță britanică, fost fotomodel. În adolescență, a început să lucreze ca fotomodel, după ce a fost remarcată de fotografa Gemma Booth la un festival din Londra. Ulterior, a colaborat cu agenția Storm Model Management și a apărut în campanii de modă. Debutul său cinematografic a avut loc în 2013, în filmul Nymphomaniac, regizat de Lars von Trier. În anii următori, a obținut roluri în filme precum The Survivalist (2015), A Cure for Wellness (2016), Suspiria (2018) și Infinity Pool (2023). Un moment important al carierei sale a fost interpretarea din trilogia horror X, Pearl și MaXXXine, regizată de Ti West, în care a demonstrat o mare versatilitate, interpretând personaje complexe. În plan personal, actrița are o fiică împreună cu actorul Shia LaBeouf. Ea preferă să păstreze discreția asupra vieții private și să se concentreze asupra proiectelor cinematografice.

Ziua Armatei Române este sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie, fiind dedicată militarilor care au apărat independența, suveranitatea și integritatea teritorială a României. Această zi reprezintă un prilej de omagiere a eroilor căzuți pe câmpul de luptă și de recunoaștere a contribuției militarilor la apărarea țării. Data are o semnificație istorică deosebită: la 25 octombrie 1944, Armata Română a eliberat orașul Carei, ultima localitate importantă de pe teritoriul României aflată sub ocupație în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest eveniment a devenit simbolul sacrificiului și al curajului soldaților români. În fiecare an, cu această ocazie, sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, parade și activități dedicate publicului. Ziua Armatei Române este un moment de respect și recunoștință față de toți cei care și-au dedicat viața apărării țării și păstrării păcii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1825: Johann Strauss II (fiul) 🇦🇹🎼 compozitor austriac, fiul lui Johann Strauß (tatăl). Debutul său a stârnit admirația publicului, ocazie cu care se lansează sloganul: „Noapte bună Lanner, bună seara Strauss-tatăl, bună dimineața Strauss-fiul!”

🎂1838: Georges Bizet 🇫🇷🎼 compozitor al erei romantice, celebru mai ales datorită operei sale Carmen

🎂1881: Pablo Picasso 🇪🇸🎨 și-a transformat viața în legendă. După anii petrecuți printre boemii din Montmartre, a devenit – grație geniului și spiritului său inovator, dar totodată și prieteniilor celebre și aventurilor sale amoroase – cel mai renumit pictor al secolului al XX-lea

🎂1888: Richard Byrd 🇺🇸🛩️ pionier al aviației americane, explorator polar și organizator de logistică pentru expediții polare. Zborurile aviatice în care a servit drept navigator și lider de expediție, au traversat Oceanul Atlantic, un segment din Oceanul Arctic, și o parte din Antarctica. Byrd a susținut că expedițiile sale au fost primele care au ajuns la Polul Nord și la Polul Sud pe calea aerului

🎂1921: Mihai I 🇷🇴🇬🇧🇨🇭♛ rege al României (1927-1930; 1940-1947)

🎂1925: Ioan Chirilă 🇷🇴✒️ jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive

🎂1928: Marion Ross 🇺🇸🎬 Happy Days (1974 – 1984)

🎂1950: Chris Norman 🇬🇧🎤 (Smokie)

🎂1972: Cristian Dulca 🇷🇴⚽️

🎂1984: Katy Perry 🇺🇸🎤

🎂1985: Ciara 🇺🇸🎤

🎂1993: Mia Goth 🇬🇧🎬 Nymphomaniac (2013), Everest (2015), Suspiria (2018), X (2022), Pearl (2022), Infinity Pool (2023), MaXXXine (2024)

Decese 🕯

🕯️1647: Evangelista Torricelli 🇮🇹🌡️ matematician, fizician și inventator primul care a măsurat presiunea atmosferică cu ajutorul barometrului cu mercur, aparat pe care l-a inventat în 1643

🕯️1920: Alexandru I 🇬🇷♛ regele Greciei (1917-1920) a murit pe neașteptate de septicemia cauzată de mușcăturile a două maimuțe. Avea 27 de ani

🕯️1993: Vincent Price 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Ten Commandments (1956), The Fly (1958), House on Haunted Hill (1959), House of Usher (1960), The Pit and the Pendulum (1961), The Raven (1963), The Last Man on Earth (1964), The Masque of the Red Death (1964), Edward Scissorhands (1990)

🕯️2002: Richard Harris 🇮🇪🎬 Gulliver’s Travels (1977), Unforgiven (1992), Patriot Games (1992), Gladiator (2000), Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), The Count of Monte Cristo (2002)

🕯️2011: Liviu Ciulei 🇷🇴🎭 regizor, scenograf, actor A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, între 1963 și 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera Revizorul, montată de Lucian Pintilie, care a fost interzisă de a mai fi reprezentată după doar câteva spectacole

Evenimente📋

📋🇷🇴🪖 Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei

📋🇪🇺⚖️ Ziua europeană a justiţiei civile

📋🇰🇿 Ziua Republicii Kazahstan; aniversarea adoptării Declaraţiei de suveranitate (1990)

Calendar 🗒️

🗒️1671: Giovanni Domenico Cassini descoperă satelitul Iapetus, o lună a lui Saturn

🗒️1854: În timpul războiului Crimeii, în Bătălia de la Balaklava, are loc dezastruoasa șarjă a cavaleriei ușoare britanice

🗒️1858: Este dată în folosință calea ferată Szolnok-Arad. Aradul devine al doilea oraș de pe teritoriul actual al României, după Timișoara, conectat la rețeaua feroviară

🗒️1917: La Petrograd, bolșevicii au declanșat o insurecție și au lansat un asalt asupra palatului de iarnă, declanșând Revoluția din Octombrie

🗒️1936: Adolf Hitler și Benito Mussolini au creat Axa Roma-Berlin

🗒️1944: În Al Doilea Război Mondial, armata română intră în orașul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940

🗒️1944: Japonia lansează primul atac kamikaze în timpul Bătăliei din Golful Leyte

🗒️1950: China intră în Războiul din Coreea, de partea Coreei de Nord

🗒️1965: A fost înființat, la Mangalia, primul Muzeu al Marinei

🗒️1971: Republica Populară Chineză se alătură ONU. De atunci, Taiwanul nu mai este reprezentat în ONU

🗒️1983: Forțele militare americane au invadat statul Grenada, șase zile după ce primul ministru Maurice Bishop și câțiva susținători ai acestuia au fost executați în timpul unei lovituri de stat

🗒️1999: A avut loc primul transplant de cord, efectuat la Spitalul de Urgență Floreasca de o echipă de medici condusă de conf. dr. Șerban Brădișteanu

🗒️2001: Microsoft a lansat sistemul de operare Windows XP

🗒️2022: Pe fondul unei crize guvernamentale, Rishi Sunak devine prim-ministru al Regatului Unit, în urma demisiei lui Liz Truss după un mandat de 50 de zile