Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 26 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cristian Chivu, născut pe 26 octombrie 1980, în Reșița, este un fost fotbalist internațional român, în prezent antrenor de fotbal. A evoluat pe postul de fundaș și s-a remarcat prin inteligența tactică, disciplina și calitățile sale de lider. De-a lungul carierei de jucător, a evoluat la echipe importante precum Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano. A fost căpitanul echipei naționale a României și a participat la Campionatele Europene din 2000 și 2008. Cu Inter Milano, a câștigat de trei ori campionatul Italiei și a cucerit Liga Campionilor în 2010. După retragerea din activitatea de jucător, în 2014, a început o carieră de antrenor, lucrând mai întâi în sectorul juvenil al clubului Inter. În iunie 2025, a devenit antrenorul echipei de seniori a lui Inter, iar în sezonul 2025-2026 a câștigat campionatul Italiei și Cupa Italiei. În iunie 2026, clubul i-a prelungit contractul până în 2028. Prin performanțele sale ca jucător și antrenor, Cristian Chivu reprezintă una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc contemporan.

Corina Chiriac, născută pe 26 octombrie 1949, în București, este o renumită cântăreață, compozitoare, textieră și actriță română. Fiică a compozitorului Mircea Chiriac și a profesoarei de pian Elisabeta Chiriac, a crescut într-un mediu artistic care i-a influențat parcursul profesional. A devenit una dintre cele mai apreciate interprete de muzică ușoară din România anilor 1970 și 1980. În 1971, a reprezentat România la Festivalul Internațional “Cerbul de Aur” de la Brașov, unde a obținut trofeul Cerbul de bronz. Printre melodiile sale cunoscute se numără Strada Speranței, Opriți timpul și Inimă, nu fi de piatră. Pe lângă cariera muzicală, Corina Chiriac a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a activat ca actriță și realizatoare de emisiuni de televiziune. Prin vocea sa distinctivă și repertoriul bogat, a rămas o figură importantă a muzicii românești.

La 26 octombrie 1802, Țara Românească a fost zguduită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în istoria României. Seismul, produs în zona Vrancea, este cunoscut drept Marele Cutremur din 1802 și este considerat cel mai puternic cutremur istoric de pe teritoriul actual al României. Magnitudinea sa este estimată de specialiști la aproximativ 7,9-8,2, deși valorile exacte rămân incerte din cauza lipsei măsurătorilor instrumentale din acea perioadă. Cutremurul a provocat distrugeri importante în București, unde numeroase clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Printre construcțiile afectate s-au numărat Turnul Radu Vodă, Hanul Șerban Vodă și o parte din Turnul Colței. Seismul a fost resimțit pe o arie extinsă, provocând panică și pierderi materiale considerabile. Marele cutremur din 1802 a rămas un reper important în istoria seismică a României, demonstrând vulnerabilitatea construcțiilor din acea perioadă în fața fenomenelor naturale extreme. Astăzi, evenimentul este studiat pentru a înțelege mai bine activitatea seismică a zonei Vrancea și riscurile asociate cutremurelor puternice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1624: Dimitrie Barila (Dosoftei) 🇷🇴✝️✒️ mare cărturar și mitropolit al Moldovei

🎂1673: Dimitrie Cantemir 🇷🇴🗣️ scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, voievod al Moldovei osemintele sale se odihnesc în Biserica „Trei Ierarhi” din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”

🎂1807: Barbu Catargiu 🇷🇴🗣️ jurnalist și politician, prim-ministru al Principatelor Române

🎂1894: Silvia Creangă 🇷🇴🧮 prima femeie din România care și-a dat doctoratul în matematică

🎂1916: François Mitterrand 🇫🇷🗣️ al 21-lea președinte al Franței

🎂1947: Hillary Clinton 🇺🇸🗣️

🎂1949: Corina Chiriac 🇷🇴🎤

🎂1954: Victor Ciorbea 🇷🇴🗣️

🎂1955: Nicolae Furdui Iancu 🇷🇴🎤

🎂1955: Alexandru Sassu 🇷🇴🗣️

🎂1980: Cristian Chivu 🇷🇴⚽️

🎂1983: Adriano Correia 🇧🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1957: Nikos Kazantzakis 🇬🇷✒️ cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba Grecul, bazat pe romanul cu același nume scris de acesta

🕯️2007: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești

Evenimente📋

📋🇦🇹 Austria – Ziua Independenței (1955)

Calendar 🗒️

🗒️1497: Lupta de la Codrii Cosminului, armatele moldovene conduse de Ștefan cel Mare atacă și înfrâng armata poloneză a lui Ioan Albert al Poloniei

🗒️1596: Bătălia de la Keresztes, turcii înfrâng forțele unite ale imperialilor și ale lui Sigismund Báthory

🗒️1795: În Franța revoluționară s-a instituit Directoratul, un regim politic în care puterea executivă era încredințată unui guvern format din cinci persoane

🗒️1802: În Țara Românească a avut loc cel mai puternic seism din România, consemnat de documente. Cutremurul s-a produs în Vrancea și se apreciază că a avut o magnitudine de 7,9-8,2 grade pe scara Richter. Și Bucureștiul a fost grav afectat, aici prăbușindu-se Turnul Radu Vodă, Hanul Șerban Vodă, o parte din Turnul Colței și multe alte construcții

🗒️1858: Americanul Hamilton E. Smith a brevetat mașina de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite

🗒️1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie

🗒️1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia

🗒️1909: Marie Marvingt va fi prima femeie care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din Franța în Anglia

🗒️1944: În una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie, forțele Aliaților au învins Marina Imperială Japoneză în bătălia din Golful Leyte în arhipelagul Filipinelor.

🗒️1965: În Franța, se introduce codul poștal. Codul este format inițial din numărul departamentului și primele trei litere ale numelui orașului

🗒️1979: Președintele sud-coreean, Park Chung-Hee, a fost asasinat de către îndelungatul său colaborator Kim Jae-Kyu, șeful Serviciului Coreean de Informații

🗒️1987: A fost deschis navigației Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (ramura nordică a Canalului Dunăre-Marea Neagră)

🗒️1991: Sicriul cu osemintele eroului necunoscut a fost din nou reinstalat în Parcul Libertății (Carol), de unde a fost mutat în anul 1957 și dus la Mărășești

🗒️1994: Premierul israelian, Yitzhak Rabin, și cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un tratat de pace în prezența președintelui american, Bill Clinton

🗒️1994: Matematicianul englez Andrew Wiles a anunțat rezolvarea Marii Teoreme a lui Fermat